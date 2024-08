أسلحة الليزر.. كيف تدمر خصمك بأقل من دولارين؟

على مدى السنوات الخمس الماضية، وفي سياق تنامي الدور الذي تلعبه المسيّرات في الحروب، نَمَت هناك حاجة لتدابير دفاعية مضادة تواكب التسارع في صناعة الأسلحة الهجومية. في هذا السياق، بدأت تتزايد الجهود لتطوير أسلحة دفاع جوي مضادة للمسيرات، وصولا إلى إطلاق شبكات لاصطيادها، إلا أننا اليوم على حافة تطور كبير في هذا النطاق، ناحية سلاح لا يصدر أي صوت، ولا إصابات بشرية، ولا انفجارات عشوائية، وبطلقة واحدة تكلفتها أقل من دولارين.

في يوليو/تموز الفائت، أعلنت كوريا الجنوبية أنها بصدد البدء في إنتاج سلاح ليزر يمكنه إسقاط الطائرات المسيرة بأعداد كبيرة وبتكلفة أقل كثيرا من تكلفة منصات الدفاع التقليدية ضد المسيّرات، إذ يمثل نظام تدمير الطائرات المسيرة، الذي يُسمى "بلوك- وان" (Block-I)، انطلاقة مشروع "حرب النجوم" (Star Wars) الذي تنفذه سول بهدف التسلح بالليزر، وفقا لما جاء في بيان أصدرته إدارة برنامج المشتريات الدفاعية التي تتولى عمليات الشراء والتطوير والإنتاج العسكري.

Big news.

South Korean government has unveiled the 'Laser based Anti-Aircraft Weapon Block-I' for the first time, and it's awesome footage. it's about to deploy it to the Army very soon.

It's a 20kW class fiber laser system with a proper size and cost that can be placed easily.… pic.twitter.com/AIl4ZUJrWY

