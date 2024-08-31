صحف عالمية: نظام "المنطقة الإنسانية" بغزة مات تماما

ركزت صحف ومواقع عالمية في تغطيتها لتداعيات العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والضفة الغربية على المأساة الإنسانية في غزة وعلى إغلاق حسابات بنكية لمنظمات إنسانية تعمل بالقطاع.

وقال رئيس مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في غزة، جورجيوس بيتروبولوس، لصحيفة "واشنطن بوست" إن نظام ما يسمى بالمنطقة الإنسانية التابعة للجيش الإسرائيلي قد مات تماما، ولم يعد بإمكانهم تقديم المساعدات فيها.

وأضاف بيتروبولوس أن ما يسمى بالمناطق الإنسانية لم تكن محمية بالكامل من الهجمات الإسرائيلية، ولم تُجهز لزيادة تدفق المساعدات، وكان حجمها وشكلها يتغيران باستمرار.

وفي السياق نفسه، نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن منظمات إنسانية في أوروبا والولايات المتحدة تعمل على مكافحة أزمة الجوع في غزة، أن حساباتها المصرفية أُغلقت، وجُمدت معاملاتها من دون معرفة السبب منذ هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

على صعيد آخر، كشفت مصادر لصحيفة "جيروزاليم بوست" أن جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) وجّه تحذيرات مسبقة لقوات الجيش والشرطة في إسرائيل، في 15 من الشهر الجاري، بشأن الهجوم الذي شنّه عشرات المستوطنين على قرية جيت في الضفة الغربية.

وأضافت "أن القوات الإسرائيلية اتبعت إستراتيجية سلبية جدا ولم تتحرك في الوقت المناسب لمنع هجوم المستوطنين".

وكتبت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، رغم كل التحذيرات، يختبئ دائما وراء عبارة "لم أر ولم أسمع".

وتتابع الصحيفة في مقالها أنه "ليس من قبيل المصادفة أن يحاول نتنياهو رفض أي إمكانية لإنشاء لجنة تحقيق حكومية للنظر في ملابسات الفشل الهائل لإسرائيل في السابع من أكتوبر/تشرين الأول".

وقالت "إن تحذير الحرب الذي وجهه رئيس الشاباك رونين بار لنتنياهو في يوليو/تموز 2023 لم يكن تحذيرا من هجوم أو تصعيد، ولا حتى من انتفاضة، بل من حرب حقيقية ضد إسرائيل".