غزة- يشعر الجريح الفلسطيني مصطفى أبو جلهوم بالوحشة، بعد أن فرغت الصالة التي يمكث بها داخل مستشفى "شهداء الأقصى" على نحو مفاجئ، وقد كانت تعج بالمصابين والمرضى وذويهم. وقال "أغلب المرضى غادروا، خافوا من الاحتلال، المستشفى الآن مُهدد بشكل خطير، والناس أكثرهم غادروا".

لم يبقَ في الصالة السيئة الإنارة التي تقع في الطابق الأرضي بمبنى الاستقبال والطوارئ سوى بضعة جرحى، قرر بعضهم البقاء، في حين لم يتمكن البعض الآخر من المغادرة.

ويعاني الجريح أبو جلهوم منذ 3 شهور من شظية قنبلة اخترقت ساقه اليسرى، ولم يتمكن الأطباء من إخراجها، بينما ينتظر السماح له بالسفر للعلاج في الخارج.

يأتي ذلك بعد أن أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي أوامره صباح الاثنين بـ"إخلاء" المربع السكني الذي يقع فيه المستشفى بمدينة دير البلح وسط قطاع غزة، وهو ما أثار خوف الكثير من المرضى والنازحين المقيمين داخله، وقرروا المغادرة على نحو سريع. لكن أبو جلهوم قال للجزيرة نت، إنه لن يغادر المستشفى مهما حصل، بعد أن يئس من كثرة النزوح من مكان لآخر، مضيفا "أنا قاعد هنا، ما كتبه الله سأراه".

أجواء التوتر والحذر

تحمل ذاكرة الفلسطينيين مشاهد مروعة لجرائم جيش الاحتلال داخل المستشفيات التي اقتحمها في شمالي القطاع وجنوبه. ويقول المكتب الإعلامي الحكومي في غزة إن الاحتلال استهدف 162 مؤسسة صحية، وأخرج 34 مستشفى و80 مركزا صحيا عن الخدمة بشكل كامل.

ويشترك محمد الأخرسي مع أبو جلهوم في إحساسه بالوحشة جراء الخلو المفاجئ للقاعة التي يتلقى فيها العلاج بمستشفى "شهداء الأقصى". ويقول للجزيرة نت "الأغلب طلعوا، المشكلة أنا لا أعرف إلى أين أذهب"، كما أشار إلى أنه مضطر للبقاء لتلقي العلاج، نظرا لصعوبة الحصول عليه في مكان آخر.

وأُصيب الأخرسي قبل أسبوع بكسور في قدميه جراء قصف إسرائيلي، وينتظر تركيب قضبان من البلاتين لتثبيت العظام في ساقيه، ويلفت الشاب المُصاب إلى أن الخدمة الطبية في المستشفى "لا تزال جيدة"، لكنه يُعرب عن قلقه حيال ما تخبئه الأيام القادمة.

وانعكست أجواء التوتر التي يعيشها المستشفى على الحركة داخله، حيث اختفى الباعة المتجوّلون الذين كانوا يجوبون ساحاته لبيع المشروبات الساخنة والمأكولات للنازحين المقيمين والزوار. وعلى خلاف العادة، قلّت أعداد المراجعين داخل قسم الاستقبال والطوارئ، إلا من عدد قليل من المرضى.

ورغم حالة القلق الشديدة التي تعتريه، يواصل الممرض معتصم صبرة تقديم الخدمة الطبية للمرضى داخل قسم الاستقبال، وبينما كان يقدم الإسعاف لمسن، يقول للجزيرة نت "نحن طواقم إنسانية، يجب أن نبقى على رأس عملنا، حتى نتعامل مع المرضى والجرحى".

وأضاف "نحن جدار الحماية الأول، إذا تركنا المستشفى، فمن سيعالج المرضى؟ من سابع المستحيلات أن نترك المستشفى ونغادر، إن شاء الله سنظل وربنا سيزيل الغمة". ويشير إلى أن الخدمة الطبية، لا تزال متاحة داخل المستشفى "حتى الآن"، مضيفا أن "المرضى لا يترددون كما في السابق، لكن نحن على أهبة الاستعداد".

لا مكان آمنا

وقررت بعض العائلات المقيمة داخل المستشفى النزوح مجددا، حيث بدأت تفكيك خيامها والاتجاه نحو المناطقة الغربية من المدينة. ومنهم عائلة لؤي حودة التي وصلت إلى المستشفى في بداية الحرب، وكان غالبية أفرادها مصابين بعد قصف منزلهم، كما استشهد بعضهم وبقي آخرون عالقين تحت الركام.

وبعد تلقيهم العلاج الأساسي، قرر حودة الإقامة في خيمة مع عائلته داخل ساحة المستشفى لفقدان منزلهم، ورغم محاولتهم المغادرة، يتساءل في حديثه للجزيرة نت "أين أذهب؟ لا يوجد أي مكان آمن". يصمت ثم يقرر البقاء "لن يُصيبنا إلا ما كتب الله لنا".

ويؤيد أحمد الشامي قرار "زميله في الألم ورحلة النزوح" حودة، حيث يرى أن المستشفى قد يكون أكثر أمانا من المكان الذي قد ينزح إليه، ويضيف الشامي للجزيرة نت "من خلال التجربة، المكان الذي تقول إسرائيل إنه آمن، تركز عليه القصف والقتل، لا مكان آمنا، سأظل هنا، أين أذهب؟".

ورغم ذلك، يلتمس الشامي العذر لمن غادر المستشفى، ويقول "غادروا بسبب معرفتهم بجرائم الاحتلال، الاحتلال عوّدنا على جرائمه في كل المستشفيات التي دخلها، في الشفاء وناصر والإندونيسي وغيرها".

وكان الشامي قد أصيب في 16 أبريل/ نيسان الماضي في قصف إسرائيلي استهدف منزله، وتسبب له بحروق وشظايا في كل أنحاء جسمه، وبعد تشافيه من الحروق، لا يزال يعاني من شظايا القنابل التي توغلت في جسده، وتسبب له الالتهابات. ويعرب عن قلقه حول مصير وجودة الخدمة الطبية التي سيتلقاها المرضى خلال الأيام القادمة.

حكم إعدام

يقول الدكتور خليل الدِقران، الناطق باسم مستشفى شهداء الأقصى، إن قرار الاحتلال بإخلاء محيطه تسبب بحالة من الهلع والخوف بين المرضى، ودفعهم للمغادرة، ويضيف للجزيرة نت "بقي في المستشفى حوالي 100 مريض، 8 منهم في غرف العناية المركزة، ولدينا 8 أطفال خُدج في قسم الحضانة".

كما أشار إلى أن المستشفى يقدم خدمة غسل الكلى لنحو 480 مريضا، وهو عدد يفوق قدرته بنحو 3 أضعاف، وذلك بسبب ارتفاع عدد سكان وسط القطاع جراء حركة النزوح من المناطق الأخرى، محذرا من أن إخراج المستشفى عن الخدمة سيتسبب في موت جميع مرضى الكلى، وكذلك المرضى في غرف العناية المركزة والأطفال الخدج.

ووضح الدقران أن المستشفى هو الوحيد في محافظة وسط القطاع ولا بديل له، ويخدم حاليا أكثر من مليون شخص، غالبيتهم من النازحين، لكن رغم الخطر المحدق، فإن إدارته والطواقم الطبية مستمرة في تقديم الخدمة للمرضى والمواطنين، وفق تأكيده.

ويقول المتحدث إن ما يجري حاليا يندرج ضمن مخططات الاحتلال في استهداف المستشفيات كما جرى سابقا في مستشفى الشفاء بغزة، والإندونيسي بشمال القطاع، ومستشفى ناصر في خان يونس. وناشد الدقران المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية والحقوقية بالضغط على الاحتلال لتجنب استهداف المستشفى وإبعاده عن الخطر.

وختم حديثه بالقول "إذا أخرج الاحتلال هذا المستشفى عن الخدمة، فهذا حكم بالإعدام على الجرحى والمرضى والسكان، لن يكون هناك مكان لاستقبال الجرحى، ولا لتقديم الخدمة الصحية لمليون شخص وسط القطاع".