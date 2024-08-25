نيويورك تايمز: مجتمع لاجئين فلسطينيين محبط يرى الأمل في حماس

قالت نيويورك تايمز إن معدلات التجنيد لصالح حركة المقاومة الإسلامية (حماس) ارتفعت في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين بلبنان، الذي ظل غارقا منذ فترة طويلة في الفقر واليأس، وتحول فيه الجو الكئيب إلى التحدي والاحتفال.

وأوضحت الصحيفة الأميركية -في تقرير لماريا أبي حبيب وهويدا سعد من عين الحلوة- أن أكبر مخيم للاجئين الفلسطينيين وأحفادهم في لبنان ظل ممزقا بالعنف الفصائلي، ومرتعا للفقر والكآبة، وتسود سكانه نظرة قاتمة للمستقبل، لكن المزاج الآن فيه أصبح للنشوة والاحتفال.

وحسب حماس والمسؤولين اللبنانيين، فإن التجنيد لصالح حماس وجناحها المسلح كتائب القسام مرتفع للغاية في جميع مخيمات اللاجئين الفلسطينيين الـ12 في لبنان، حيث انضم مئات المجندين الجدد لصفوف المسلحين الأشهر الأخيرة، مبتهجين بحرب حماس المستمرة مع إسرائيل.

صامد ويدعم المقاومة

وفي زيارة نادرة لعين الحلوة، رأى مراسلو نيويورك تايمز ملصقات تحمل صورة المتحدث باسم كتائب القسام أبو عبيدة، في كل مكان، وهو يناشد السكان "القتال في سبيل الله" وبالفعل اكتسبت رغبة حماس في محاربة إسرائيل أتباعا جددا في أماكن عديدة.

وقال أيمن شناعة، رئيس حماس في هذه المنطقة من لبنان "صحيح أن أسلحتنا لا تضاهي أسلحة عدونا، لكن شعبنا صامد ويدعم المقاومة، وينضم إلينا" كما قال شباب يتجمعون في أحد شوارع عين الحلوة إن هذه هي المرة الأولى التي يشعرون فيها بالأمل.

ونبهت نيويورك تايمز إلى أن مثل هذا التجنيد لا يؤثر على القتال في غزة لأن الدخول إلى المنطقة صعب للغاية، ولكنه يعزز حماس في لبنان، حيث يساعد المجندون بإدارة الشؤون المحلية، وأحيانا يقتربون من الحدود الجنوبية لإطلاق الصواريخ على إسرائيل.

العودة للوطن عقيدة اللاجئين

ويتفاءل الشباب هنا -حسب الصحيفة- بأن حماس قد تفوز بما يسمح للفلسطينيين بالعودة إلى وطنهم الذي أصبح الآن إسرائيل، رغم أن حدوث مثل هذه العودة يبدو غير محتمل، ولكنه ظل لفترة طويلة جزءا من عقيدة اللاجئين الفلسطينيين.

وكان مئات الآلاف من الفلسطينيين استقروا، بعد طرد الإسرائيليين لهم في أربعينيات القرن الماضي، في مخيمات بالضفة الغربية وغزة ولبنان والأردن وسوريا، لتصبح هذه المخيمات مدنا مبنية وموطنا لملايين الفلسطينيين.

وفي لبنان، حيث مُنع الفلسطينيون من الحصول على الجنسية أو شغل مجموعة واسعة من الوظائف، يقع مخيم عين الحلوة حيث يعيش 80 ألف شخص في مساحة لا تزيد على نصف ميل مربع، معظمها داخل مدينة صيدا الساحلية الجنوبية.

لدينا رجال مستعدون للتضحية

وقال شناعة إن الرجال هنا على استعداد للتضحية بحياتهم لمحاربة إسرائيل، ولكنه رفض أن يذكر عدد الذين تم تجنيدهم من منطقة صيدا، وقد تحدث في مركز تديره حماس حيث جلس الرجال يشربون القهوة ويأكلون التمر ويشاهدون لقطات مروعة من حرب غزة.

وكانت صور زعيم حماس السياسي إسماعيل هنية الذي اغتيل مؤخرا تزين الجدران، وفي الشوارع ملصق تجنيد جديد لكتائب القسام يظهر عشرات من الشباب والأولاد المبتسمين الذين أنهوا للتو دراستهم الثانوية، على خلفية المسجد الأقصى في القدس.

وكانت عين الحلوة قد شهدت معارك متكررة بين الفصائل الفلسطينية المسلحة المتعددة، وبينها وبين الجيش اللبناني من أجل السيطرة، ولكن الجيش اللبناني، بموجب اتفاق دولي، ممنوع من دخول المخيمات، وقد ظل لسنوات يمنع الصحفيين من دخولها.

وقد تمكن صحفيون من نيويورك تايمز من دخول البلدة وسط حشود المعزين خلال موكب جنازة مسؤول حماس سامر الحاج، الذي استشهد هذا الشهر في غارة جوية إسرائيلية، ووصفه الجيش الإسرائيلي بأنه مسلح كبير ومسؤول عن شن هجمات من لبنان على إسرائيل.

وخارج منزل الحاج، قادت امرأة تدعى فريال عباس الحشد بالهتافات الموجهة إلى يحيى السنوار مهندس هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول على إسرائيل، وهو الذي خلف هنية كزعيم سياسي عام لحماس، وقالت "يا سنوار لا تقلق، لدينا رجال على استعداد للتضحية بدمائهم".