حرب دون دماء.. كيف توظف الصين إستراتيجيتها السيبرانية ضد تايوان؟

في العشرين من مايو/أيار الماضي، وفي خطاب تنصيبه رئيسا لتايوان، طالب "لاي تشينغ تي"، الذي يشتهر أيضا باسم "وليام لاي"، الصين بوقف تهديداتها لجزيرة تايوان والاعتراف بالعملية الديمقراطية التي تنتهجها البلاد.

لم تلق نداءات "لاي" آذانًا صاغية، فبعد مرور 3 أيام من هذا الخطاب، شرع جيش "التحرير الشعبي" الصيني بإجراء مناورات عسكرية موسعة حول جزيرة تايوان، أطلق عليها مناورات "السيف المشترك 2024". وهي ثالث جولة من المناورات العسكرية الكبرى التي تجريها الصين حول تايوان، بعد مناورات عسكرية واسعة في أغسطس/آب 2022 وجولة أخرى في أبريل/نيسان 2023.

تثير هذه المناورات مخاوف من إمكانية غزو الصين لتايوان، خاصة مع التغطية الإعلامية المكثفة والتعليقات من المحللين العسكريين والمسؤولين السياسيين الأميركيين. ومع ذلك، وفقا لتقرير من شركة السياسات والاستشارات الأميركية "بوز آلان هاميلتون"، فإن احتمال نشوب نزاع عسكري فعلي ليس وشيكا بالضرورة. ويشير التقرير إلى تأكيد المسؤولين الصينيين على أن أي تحرك عسكري ضد تايوان سيحدث فقط تحت ظروف محددة.

غير أن التزام بكين بـ "الجهود السلمية" يتطلب منها اتباع أساليب ضغط غير عسكرية بهدف الإبقاء على إمكانية التوصل لاتفاق عبر التفاوض، إذ يشير التقرير إلى كيفية توظيف الصين إستراتيجية سيبرانية متطورة، تدمجها مع جهود سياسية وعسكرية واقتصادية أوسع، لتحويل ميزان القوى لصالحها، وتلك الاستراتيجية وضعتها الصين ضمن محاولات إعادة تايوان إلى حكمها وفق سياسة "الصين الواحدة" دون أن تضطر إلى إطلاق رصاصة واحدة. حيث ترى بكين أنه "ليست هناك في العالم سوى صين واحدة، وتايوان جزء لا يتجزأ من الأراضي الصينية، وحكومة جمهورية الصين الشعبية هي الحكومة الشرعية الوحيدة التي تمثل الصين".

وهذا ما أشار إليه أيضًا المركز القومي السويدي الصيني، في تقرير استعرض التوقعات والسيناريوهات المتعلقة بنشوب حرب ضد تايوان، وهي توقعات الخبراء خلال الفترة بين عامي 2013 و2023. إذ يرجح نسبة كبيرة من الخبراء احتمال استخدام الصين لنوع ما من القوة ضد تايوان، لكن ليس بالضرورة اللجوء للغزو، على مدى السنوات العشر القادمة.

إستراتيجية سيبرانية

تشير عدد من التقارير الصحفية إلى أن عمليات التجسس والهجمات السيبرانية تُعد عناصر أساسية في إستراتيجية الصين للتأثير على السياسة بتايوان، كما أنها عناصر أساسية للصين في امتلاك أدوات القوة، دفاعا وهجوما. أما فيما يتعلق بتايوان، فتشير التقارير إلى أن الصين تسعى في إستراتيجيتها السيبرانية للتأثير على تايوان عبر جمع المعلومات الاستخباراتية حولها، وذلك لإثارة الشكوك حول نزاهة العملية السياسية، وغالبًا ما تركز هذه الإستراتيجية على الأفراد والأحزاب ممن يظهرون توجهات أقل دعمًا لمصالح بكين، خصوصًا خلال الانتخابات، وفقًا لتقرير "بوز آلان هاميلتون".

وعلى سبيل المثال، يواجه الحزب الديمقراطي التقدمي، الذي ينتمي له الرئيس الحالي لتايوان والمعروف بموقفه من الاستقلال عن الصين، هجمات سيبرانية متكررة، وتشير الأحداث السابقة إلى ارتفاع حدة تلك الأنشطة السيبرانية الصينية في فتىرات الانتخابات الرئاسية في تايوان.

مثلا في عام 2016، أفادت التقارير أن مجموعة القرصنة المعروفة بالاسم الكودي "إيه بي تي 16" (APT16) كانت تستهدف موظفي الحزب الديمقراطي التقدمي وبعض الصحفيين بهدف الحصول على معلومات حساسة ومنها الخطابات غير المنشورة والمقترحات السياسية المنتظرة، وفقًا لأبحاث أجرتها شركة الأمن السيبراني الأميركية "فاير آي" حينها. وفي الفترة بين عامي 2019 و2022، أنشأت مجموعة قرصنة أخرى باسم "ريد ألفا" (RedAlpha) مواقع مزيفة تحاكي المنصات الحكومية التايوانية بهدف تضليل الشخصيات السياسية، وكان الحزب الديمقراطي التقدمي هدفا رئيسيا لتلك الهجمات، كما أشار تقرير لشركة الأمن السيبراني الأميركية "ريكورديد فيوتشر" صدر عام 2022.

وفي يونيو/حزيران الماضي، كشفت نفس الشركة الأميركية أن مجموعة اختراق -يُشتبه في دعمها من الصين- كثفت هجماتها على المؤسسات في تايوان، ضمن أنشطة بكين لجمع المعلومات الاستخباراتية حول الجزيرة. وأوضحت شركة "ريكورديد فيوتشر" في تقريرها إن مجموعة القرصنة المسماة "ريدجوليت" (RedJuliett) اخترقت عشرين مؤسسة في الفترة ما بين نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي وأبريل/نيسان من هذا العام، ويرجح أن الهدف هو دعم جمع المعلومات الاستخباراتية حول العلاقات الدبلوماسية والتطور التقني في تايوان.

وذكرت الشركة في تقريرها: "لاحظنا أن المجموعة استهدفت قطاع التقنية داخل تايوان بصورة ملحوظة، بما في ذلك المؤسسات المتخصصة في مجالات تقنية حساسة. نفذت مجموعة ريدجوليت استكشافًا للثغرات الأمنية أو حاولت استغلالها ضد شركة أشباه الموصلات وشركتين في مجال الطيران متعاقدتين مع الجيش التايواني".

استهداف صناعة أشباه الموصلات

هيمنة تايوان على صناعة أشباه الموصلات تضعها في مركز سلاسل توريد الإلكترونيات العالمية التي تبلغ قيمتها تريليون دولار، مع نفوذ اقتصادي وجيوسياسي هائل، وهي ضمن الأسباب الرئيسية للصراع الحالي بين الصين والولايات المتحدة فيما يخص تايوان.

ويمكن اعتبار أشباه الموصلات شريان الحياة للعصر الرقمي الحديث، إذ تدخل في صناعة كل الأجهزة الإلكترونية تقريبا بدءا من أبسط الأدوات إلى أكثر أنظمة الدفاع العسكرية تطورا وتعقيدا. وفي هذه الصناعة، تسيطر تايوان عالميا إذ تنتج نحو 92% من أشباه الموصلات الأكثر تطورا (الأقل من 10 نانومترات) وفقا لتقرير رابطة صناعة أشباه الموصلات.

تشير بعض المعطيات الواردة من مصادر غربية إلى شن بكين حملة متعددة الجوانب للتجسس السيبراني تركز على هذه الصناعة في تايوان، في حين لا ترد أي معلومات من مصادر صينية. وتقول المصادر الغربية تلك، أن تلك الحملة تعد جزءا من إستراتيجيتها الأوسع لتعزيز إمكانات الصين في هذا المجال، والحد من الميزة التنافسية التقنية التي تتمتع بها تايوان.

ويرجح تقرير "بوز آلان هاميلتون" أن هدف الصين من هذه الهجمات هو سرقة الملكية الفكرية لتقنيات صناعة أشباه الموصلات، وهو تطور حديث للتجسس الصناعي التقليدي، في محاولة لتحقيق الاكتفاء الذاتي بمجال تصنيع أشباه الموصلات، وبهذا تتحدى هيمنة تايوان وتهدد كذلك نفوذها الجيوسياسي والاقتصادي.

فمثلا عام 2015، وفي عدة مناسبات أخرى لم يُكشف عنها، استهدفت مجموعتا القرصنة "إيه بي تي 41″ و"إيه بي تي 17" التابعتان للصين شركات أشباه الموصلات في بلدان مختلفة. وكانت تلك الهجمات جزءا من جهود منسقة للحصول على ملكية فكرية لتقنيات قيّمة بهدف تعزيز المكانة الاقتصادية للصين في الصناعات التقنية المتطورة والحيوية.

كما استهدفت عملية عُرفت باسم "سكيلتون كي" (Skeleton Key)، بين عامي 2018 و2019، 7 شركات توريد أشباه موصلات على الأقل، تقع في مجمع "سين شو" للعلوم في تايوان الذي يُشار إليه غالبا باسم "وادي السيليكون" التايواني. وكان هدف القراصنة سرقة مجموعة متنوعة من البيانات الحساسة، ومنها أكواد المصدر للبرمجيات، وبعض البرامج المتعلقة بتصميم الشرائح، بجانب تصميمات تخص الدوائر الإلكترونية المدمجة، وغيرها من الملكية الفكرية لعدة تقنيات هامة في هذا النطاق، حسبما ذكر تحليل صدر عام 2020 من شركة الأمن السيبراني التايوانية "سايكرافت تكنولوجي".

وتشير أساليب وبصمات القراصنة الرقمية إلى احتمال ارتباطهم بجهات ترعاها الدولة الصينية، وربما تعمل تحت مظلة مجموعة "وينتي" التي تضم مجموعات قرصنة معروفة مثل مجموعة "إيه بي تي 41″ و"إيه بي تي 17". ولم يكن الهدف من سرقة تلك التصاميم تعزيز صناعة أشباه الموصلات في الصين فحسب، بل أيضًا تحديد الثغرات المحتملة في الشرائح قبل طرحها في الأسواق، كما ذكر تحليل الشركة.

وفي تطورات أحدث، وقعت خلال عامي 2022 و2023، وسّعت الأطراف السيبرانية نطاق أهدافها لتشمل شركات أشباه الموصلات التي تعمل في دول أخرى، واستهدفت تلك العمليات في المقام الأول كيانات تابعة لبلدان تعتبرها الصين خصوما لها، ومنها الدول الأعضاء بحلف الناتو وكوريا الجنوبية وتايوان واليابان، وفقا لما جاء في تقرير من شركة "ريكورديد فيوتشر" صدر في أبريل/نيسان عام 2023.

استهداف الولايات المتحدة

تخشى أيضا الولايات المتحدة من أن الصين تقود حملة معقدة من حرب المعلومات والتجسس السيبراني تهدف إلى الإضرار بالشراكة الاستراتيجية بين أميركا وتايوان. إذ تسعى بكين عبر حملات التأثير المستهدفة إلى تشويه سمعة القادة بالولايات المتحدة وإظهارها إما بوصفها قوة مزعزعة للاستقرار أو حليفا لا يمكن لتايوان الاعتماد عليه. وفي ذات الوقت، تهدف عملياتها السيبرانية إلى جمع معلومات استخباراتية حساسة تتعلق بالسياسات الأميركية التايوانية من أعضاء مؤثرين في الكونغرس الأميركي والسلطة التنفيذية.

وكان من أبرز الأمثلة ما حدث بين منتصف مايو/أيار ومنتصف يونيو/حزيران 2023، عندما اخترقت مجموعة القرصنة التابعة للصين، والمعروفة باسم "ستورم-0558175″، حسابات البريد الإلكتروني لأشخاص في أكثر من 25 مؤسسة أميركية، ومنها بعض الوكالات الحكومية، كما أشار تقرير من شركة مايكروسوفت.

وشملت قائمة الأفراد المستهدفين موظفي وزارة الخارجية المعنيين بشؤون شرق آسيا، ووزير التجارة، والعديد من المؤسسات البحثية، وقد جاء اختيارهم بسبب تأثيرهم على العلاقات الأميركية الصينية.

وبالإضافة إلى استهداف الأفراد، تسعى الجهات السيبرانية المرتبطة بالصين، مثل مجموعة "فولت تايفون"، إلى اختراق قطاعات البنية التحتية الحيوية للولايات المتحدة مثل مرافق الطاقة والمياه والموانئ وأنظمة الاتصالات، خاصة تلك القطاعات المرتبطة بالقواعد العسكرية.

وتصف وكالة الأمن القومي الأميركية تلك الأنشطة بـ "التمركز المسبق"، الذي يتضمن تمهيد الطريق لتمكين الهجمات السيبرانية التخريبية أو المدمرة عند الحاجة لها. وترجح الوكالة أن هذا التكتيك يهدف إلى ردع أو إضعاف القدرات العسكرية للولايات المتحدة في أي مواجهة مستقبلية مع الصين.

وهذا ما أكده كريستوفر راي، مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي، بنهاية يناير/كانون الثاني الماضي، حين شهد أمام الكونغرس بأن العناصر السيبرانية الصينية تستعد "لإلحاق الضرر" بالبنية التحتية الحيوية في الولايات المتحدة، مرجحا أن هدفها الأساسي هو حرمان واشنطن من مساعدة تايوان في حال اندلاع أي نزاع عسكري.

كذلك يشير تقرير "بوز آلان هاميلتون" إلى استهداف الصين للبنية التحتية للأمن القومي في تايوان، مستفيدة بمزيج من العمليات الاستخباراتية والحرب النفسية بهدف زعزعة استقرار الجزيرة على الصعيدين المحلي والدولي.

ويؤدي الجيش الصيني دورا محوريا في إطار تلك الجهود، إذ يخترق باستمرار الشبكات العسكرية التايوانية، ويركز أنشطته السيبرانية بصورة مكثفة على عدة مكونات أساسية في البنية التحتية الدفاعية لتايوان. فمنذ عام 2017 على الأقل، شملت الهجمات مواقع الهيئة الإدارية الرئيسية لوزارة الدفاع، والأكاديمية العسكرية الأولى في تايوان، ووكالة تجنيد المواطنين التابعة للقوات المسلحة، ومرافق الرعاية الصحية لأفراد الجيش، والإدارات التي تشرف على العمليات النفسية والاتصالات العسكرية. ومنذ أوائل 2010، كانت مجموعة القرصنة المعروفة باسم "تروبيك تروبر" (Tropic Trooper)، التي تتبنى مصالح الحكومة الصينية، تحاول باستمرار اختراق الشبكات العسكرية التايوانية السرية والحساسة للغاية، وفقا لما ذكرته شركة الأمن السيبراني "ترند مايكرو".

قوة عالمية المستوى

تهدف الحكومة الصينية بحلول عام 2049 إلى تطوير جيشها ليصبح قوة عالمية المستوى، وهو أحد الأركان الأساسية لاستراتيجية "النهضة الوطنية" الأوسع التي تتبعها الدولة، كما أشار تقرير "بوز آلان هاميلتون".

وفي إطار سعيها لتحقيق هذا الهدف، أشارت اللجنة العسكرية المركزية -في تقرير رسمي صدر عام 2016- إلى أهمية دور التقنيات المعتمدة على المعلومات مثل تقنيات الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة والحوسبة السحابية والبيانات الضخمة وأنظمة التحكم القتالي المشتركة المتطورة.

يُنظر لتلك التقنيات على أنها ضرورية لجيش الصين ليكتسب أفضلية ويسد فجوة الإمكانات مع جيش الولايات المتحدة، وهو جزء من تكتيكات الحروب غير المتماثلة، التي يحاول فيها الطرف الأقل تطورا في العتاد والسلاح موازنة كفة الصراع، عبر تطوير استراتيجية قادرة على تقليص عدم التكافؤ في القوة، وهو نفس ما تتبعه روسيا في مواجهة الغرب.

ويستفيد الجيش الصيني من الموارد التقنية الضخمة، ويستثمر بكثافة في الذكاء الاصطناعي بهدف تطوير عملياته في مجال المعلومات، التي تشمل الاستخبارات والمراقبة والاستطلاع والحرب الإلكترونية.

ومما يدعم التطورات في الصين الاعتماد على الشبكة الواسعة من الجامعات والمعاهد البحثية لتطوير الذكاء الاصطناعي وغيره من تقنيات الجيل التالي التي تُستخدم في التطبيقات العسكرية المباشرة. ومما أشار له التقرير أن العديد من تلك المؤسسات الأكاديمية، المشاركة بقوة في أبحاث الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي، ترتبط بمجموعات التهديدات السيبرانية الشهيرة التي ترعاها الدولة الصينية، بحسب التقرير.

وبالإضافة إلى هذا، تشارك مجموعات القرصنة في الصين، والتي تشير مصادر أميركية لتبعيتها للحكومة الصينية، في محاولات سرقة الملكية الفكرية من شركات عالمية ومعاهد بحثية ومختبرات حكومية. ولا تقتصر جهودها في التجسس السيبراني على الذكاء الاصطناعي فحسب، بل تمتد لتشمل مجموعة متنوعة من التقنيات العسكرية المتطورة. وهذه الأنشطة تعد جزءا أساسيا من تعزيز القدرات العملية لمنظومة الصين الأوسع في إطار سعيها لتطوير وتعزيز مكانتها العالمية.