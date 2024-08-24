صحف عالمية: نتنياهو أستاذ مفاوضات زائفة ويتلاعب بواشنطن

سلطت صحف ومواقع عالمية الضوء على طريقة تعاطي الإدارة الأميركية مع المفاوضات بشأن قطاع غزة، وكتب موقع "ذي إنترسبت" أن هذه المفاوضات "أصبحت أداة لإدامة حرب الإبادة الجماعية التي تشنها إسرائيل على القطاع".

ويضيف "ذي إنترسبت" أن المفاوضات التي تقودها الولايات المتحدة "تُستغل من جانب الرئيس الأميركي جو بايدن ونائبته كمالا هاريس للتمويه وصرف الانتباه عن حقيقة دعمهما للفظائع التي ترتكبها إسرائيل في غزة".

ومن جانب آخر نقلت صحيفة واشنطن بوست عن الخبير بشؤون الشرق الأوسط آرون ديفيد ميلر قوله إن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو يلعب على الوقت ويتلاعب بالولايات المتحدة، وأضاف "إن إدارة الرئيس الأميركي عالقة في طريق مسدود للمفاوضات ويبدو أنه لا يوجد مخرج".

وجاء في افتتاحية صحيفة هآرتس الإسرائيلية أن نتنياهو أثبت على مر السنين أنه "أستاذ في المفاوضات الزائفة، فيها الكثير من الكلام وصفر من الأفعال".

وطالبت الصحيفة الإسرائيليين بأن "يستيقظوا ويوضحوا لنتنياهو أنه ليس لديه أي تفويض للتضحية بالرهائن، وعليهم أن يستيقظوا قبل فوات الأوان بينما لا يزال بعض الرهائن على قيد الحياة".

وركزت صحيفة فايننشال تايمز على ظهور شلل الأطفال مجددا بغزة، وقالت إنه يمثل انتكاسة كبرى لجهود استمرت عقودا للقضاء على المرض، وقدرت وكالات الإغاثة أن 50 ألف طفل ولدوا أثناء الحرب من غير المرجح أن يتلقوا أي تطعيم بسبب انهيار النظام الصحي في القطاع المحاصر، والقيود الإسرائيلية على الإمدادات.