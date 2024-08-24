إعلام إسرائيلي: "فيلادلفيا" عصا في عجلة المفاوضات لإصرار نتنياهو عليه

أجمع محللون وسياسيون إسرائيليون -في نقاشات على قنوات إخبارية إسرائيلية- على أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو هو الذي يعرقل المفاوضات غير المباشرة مع المقاومة الفلسطينية، عن طريق تمسكه بمحور فيلادلفيا على حدود مصر وقطاع غزة.

وتحدث أور هيلر، مراسل الشؤون العسكرية في القناة الـ13، عما قال إنها حالة تشاؤم تسود الأجهزة الأمنية بشأن المفاوضات، وقال "يجب خفض مستوى التوقعات بشأن الصفقة، والعقبة اﻷساسية هي اﻹصرار على محور فيلادلفيا.. أصبحنا على مفترق طرق".

ورجح أن إسرائيل تتجه إلى نقطة محددة، وهي غياب الصفقة والذهاب إلى تصعيد.

كما أكد أن الجيش وجهاز الأمن الداخلي (الشاباك) وجهاز المخابرات (الموساد) كلهم يوصون المستوى السياسي بإبرام الصفقة.

وحسب رفيف دروكر، محلل سياسي في القناة الـ13، فإن "لعبة نتنياهو هي إبداء المرونة عندما تتصلب حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بموقفها، والتصلب عند مرونة الطرف اﻵخر"، وقال إنه لا يرى أن الصفقة قادمة.

ومن جهته، لا يشك ميكي ليفي، عضو كنيست عن حزب "يوجد مستقبل"، في أن نتنياهو هو من يعرقل الصفقة، مشددا على أنه "يجب فعل كل ما يمكن لاستعادة المخطوفين، وإﻻ فسنحصل عليهم في توابيت".

وقال إن مطلب نتنياهو إبقاء قوات في محور فيلادلفيا تمت إضافته على مقترح الرئيس الأميركي جو بايدن الذي وافق عليه نتنياهو نفسه، مؤكدا أن بروز هذا المطلب جاء بسبب خوف نتنياهو من وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، إذا ذهب إلى الصفقة.

وحسب عميحاي شتاين، مراسل الشؤون السياسية في قناة كان 11، فإن الأميركيين ينحازون للموقف اﻹسرائيلي بكل ما يتعلق بقضية الوجود اﻹسرائيلي في محور فيلادلفيا.

وتطرقت دانا فايس، محللة الشؤون السياسية في القناة الـ12، إلى تصريحات قالت إن نتنياهو أدلى بها ضد طاقم المفاوضات، وذكرت أن المفاوضين يرون أن لديهم فرصة أخيرة للتوصل إلى صفقة لإنقاذ المحتجزين في غزة، ويعتبرون أن الإصرار على محور فيلادلفيا ليس أمرا موضوعيا، بل هو عصا في عجلة المفاوضات.

تغيير في طبيعة القتال

وفي موضوع التصعيد على الجبهة الشمالية، قال قائد الدفاعات الجوية الإسرائيلية سابقا تسفيكا حاييموفيتش للقناة الـ12 "إن هناك تغييرا في طبيعة الحرب والقتال في الشمال، وحزب الله يعمل على مستويين: المدى الذي بات أوسع، واستهداف مواقع يعلم أنها مأهولة ويعلن مسؤوليته عن ذلك، وهذا ما لم يفعله سابقا".

ومن جهة أخرى، تطرق الإعلام الإسرائيلي إلى التحذير الذي أصدره رئيس جهاز الشاباك رونين بار، في رسالة لكبار المسؤولين (باستثناء وزير الأمن القومي بن غفير).