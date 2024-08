حاملات الطائرات في منطقتنا.. هل تنزلق أميركا لحرب شرسة لا تريدها؟

بعد عدة اغتيالات نفَّذتها دولة الاحتلال، وفي مقدمتها العملية التي استهدفت إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسيّ لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) ووقعت داخل الأراضي الإيرانية، تصاعدت المخاوف من الرد الإيراني ضد إسرائيل، وارتفعت مؤشرات الخطورة التي قد تدفع بنشوب حرب إقليمية قد يصعب التكهن بمآلاتها!

وفي مثل هذه الأوضاع والأجواء المشحونة بالتوقعات، يبدو من الطبيعي أن تندفع واشنطن نحو هدفها الإستراتيجي، وهو تأمين إسرائيل، عبر الدفع بأقصى قواها نحو المنطقة في محاولة للسيطرة على إيقاع التصعيدات غير مأمونة العواقب.

وفق هذه المعطيات صرَّح مسؤولون أميركيون بأن الجيش يُعيد نشر معداته ويحرك آليات دفاعية إضافية نحو الشرق الأوسط للتصدي لأي هجوم محتمل على إسرائيل من الجانب الإيراني.

وتنفيذا لتلك التحركات، أعلن الجيش الأميركي، يوم الأربعاء الموافق 21 أغسطس/آب، وصول حاملة الطائرات "يو إس إس أبراهام لينكولن" والمدمرات المرافقة لها إلى الشرق الأوسط، بعد أن أمر وزير الدفاع لويد أوستن بتسريع انتقال هذه المجموعة البحرية الضاربة إلى المنطقة.

وذكرت القيادة العسكرية الأميركية لمنطقة الشرق الأوسط "سنتكوم" في بيان أنّ "حاملة الطائرات يو إس إس أبراهام لينكولن، المجهزة بمقاتلات "إف-35 سي" و"إف/إيه-18 بلوك 3″، دخلت نطاق مسؤولية القيادة".

وأضافت أنّ لينكولن "هي السفينة الرئيسية في مجموعة حاملة الطائرات الضاربة الثالثة، ويرافقها أسطول المدمّرات (ديسرون) 21، وجناح حامل الطائرات (سي في دبليو) التاسع"، ومن المفترض أن تحل لينكولن محل حاملة الطائرات الموجودة حاليا في المنطقة "يو إس إس ثيودور روزفلت".

في مطلع شهر أغسطس/آب، كانت قد ذكرت صحيفة واشنطن بوست أن الولايات المتحدة أرسلت 12 سفينة حربية مع حاملة الطائرات العملاقة "يو إس إس ثيودور روزفلت" إلى الشرق الأوسط، التي حلَّت بدلا من حاملة الطائرات "دوايت دي أيزنهاور" التي عادت إلى الولايات المتحدة مؤخرا بعد فترة خدمة طويلة، بدأت منذ يناير/كانون الثاني الماضي، وسبقتها حاملة الطائرات "يو إس إس جيرالد آر فورد".

