هآرتس: هؤلاء احتجوا ضد مؤتمر الحزب الديمقراطي بسبب فلسطين

أفادت صحيفة هآرتس الإسرائيلية أن 7 من مندوبي الحزب الديمقراطي الأميركي منتمين لحركة "غير ملتزمين" نفذوا اعتصاما خارج مركز "يونايتد سنتر" في مدينة شيكاغو بعد أن رفض المؤتمر الوطني الديمقراطي طلبهم بمنح فرصة لأميركي من أصل فلسطيني للتحدث أمامه.

ونقلت الصحيفة عن عباس علوية -أحد مؤسسي حركة "غير ملتزمين"- قوله إن "كامالا هاريس -نائبة الرئيس جو بايدن– اتخذت للأسف قرارا لا يتيح لهذا المؤتمر الاستماع إلى الطفل الأميركي بداخلي والذي كان على يقين من أن حكومتي ستقتلني".

وتابع علوية أن كبار المشرعين الديمقراطيين -من بينهم السناتور إليزابيث وارين- ناشدوا اللجنة الوطنية الديمقراطية، أمس الأربعاء، إدراج أميركي من أصل فلسطيني للتحدث أمام المؤتمر.

تضامن أعضاء بالكونغرس

وفي تقريره، ذكر مراسل صحيفة هآرتس في واشنطن، بن صامويلز، أن قادة الحركة (وهم علوية، وجون روز، وصابرين عوده) والمندوبين غير الملتزمين في المؤتمر الوطني الديمقراطي أصدروا بيانا أكدوا فيه أنهم بانتظار مكالمة هاتفية من كامالا هاريس واللجنة الوطنية الديمقراطية "لمنح فرصة لمتحدث أميركي فلسطيني واحد" من المؤتمر الوطني.

ومن بين الذين انضموا إلى الاعتصام النائبة إلهان عمر (ديمقراطية من ولاية مينيسوتا)، التي احتضنت علوية باكية. كما انضمت إليه النائبة سمر لي، وعبر تطبيق فيس تايم، النائبة ألكساندريا أوكاسيو كورتيز.

ووفقا لصحيفة هآرتس، فقد انضمت مجموعة "بيند ذا آرك" -وهي إحدى أهم منظمات العمل الاجتماعي اليهودية- أيضا إلى الاعتصام حتى بعد انتهاء الأمسية داخل مركز يونايتد سنتر.

حاخام متضامن

ونسبت الصحيفة للحاخام جيسون كيميلمان بلوك، مدير مجموعة "بيند ذا آرك" في واشنطن، القول في مقابلة إنه اكتشف أن هناك اعتصاما أثناء خروجه من ساحة المؤتمر وشعر بأنه مضطر للانضمام إليه.

وقال: "كشخص يهودي، وكمنظمة، نعتقد أنه يجب أن يكون هناك مجال للأصوات الفلسطينية في المؤتمر الوطني الديمقراطي وفي الحزب".

وفي وقت سابق، انتقد المدعي العام في ولاية مينيسوتا، كيث إليسون، إزهاق أرواح الفلسطينيين الأبرياء في غزة في المؤتمر الوطني الديمقراطي، وهو ما اعتبره صامويلز في تقريره "أقرب ما يكون إلى إدانة تصرفات إسرائيل" تخرج من ساحة المؤتمر طوال 3 أيام من انعقاده.

وخلصت صحيفة هآرتس إلى أن خطاب إليسون، واستياء حركة "غير ملتزمين" يعكس الشعور السائد بين المناصرين المؤيدين للفلسطينيين بأن اللجنة الوطنية الديمقراطية قد همشت صوتهم فعليا.

وكان المؤتمر الوطني للحزب الديمقراطي قد انطلق يوم الاثنين في مدينة شيكاغو بولاية إيلينوي تحت شعار "من أجل الشعب"، حيث اعتمد المندوبون ترشيح هاريس لخوض الانتخابات الرئاسية في نوفمبر/تشرين الثاني ضد خصمها من الحزب الجمهوري دونالد ترامب.

وقال مراسل الجزيرة نت، محمد المنشاوي، في تقرير سابق إن عشرات الآلاف من المتظاهرين تجمعوا في شيكاغو للتعبير عن غضبهم من دعم إدارة الرئيس بايدن ونائبته هاريس للعدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة.

وأضاف أن المتظاهرين هتفوا "أنهوا الاحتلال الآن، العالم كله يشاهد" وهاجموا الرئيس، ورددوا "بايدن، لا يمكنك الاختباء. نحن نتهمك بالإبادة الجماعية" كما أطلقوا شعارات مماثلة ضد هاريس.