"أنا أجمل منها".. ترامب غاضب من غلاف مجلة تايم

سخر الرئيس الأميركي السابق ومرشح الحزب الجمهوري للانتخابات الرئاسية دونالد ترامب من صورة منافسته كامالا هاريس المنشورة على غلاف مجلة تايم، قائلا "أنا أجمل منها"، في تعليق رأت فيه صحيفتا غارديان وإندبندنت البريطانيتان أنه ينم عن "توتر" و"هوس".

وقالت صحيفة إندبندنت إن ترامب بدا "مهووسا" بمظهر هاريس مرة أخرى خلال تجمع انتخابي في مدينة ويلكس بار، بولاية بنسلفانيا، السبت الماضي، معلنا أنه "أجمل" من مرشحة الحزب الديمقراطي، وساخرا ممن يصفونها بـ"الجميلة".

"تبدو أجمل من الحقيقة"

وفي ذلك التجمع، أفرد حيزا من خطابه للسخرية من الصورة التوضيحية التي ظهرت على غلاف مجلة تايم الأميركية، ملمحا إلى أن الرسم جعلها تبدو "أجمل" مما هي عليه في الحقيقة.

وخاطب ترامب أنصاره قائلا: "مجلة تايم ليست لديها صورة لهاريس، بل لديها فنان رائع رسمها؛ وقلت: هل هذه هي (الممثلة الإيطالية) صوفيا لورين؟ لم أتمكن من معرفة ذلك".

ومن جانبها، علقت صحيفة غارديان، في ملاحظات عابرة، على تصريحات ترامب، قائلة إنه تطرق لغلاف مجلة تايم 4 مرات منذ نشره الأسبوع الماضي.

وأفادت بأن مرشح الحزب الجمهوري ألمح إلى أن الصورة المرسومة لنائبة الرئيس تشبه كل الجميلات، بدءا من الممثلة السينمائية الشهيرة إليزابيث تايلور وحتى زوجته ميلانيا ترامب.

وقد درجت غارديان على نشر ملاحظات عابرة 4 مرات في الأسبوع على صفحتها الثالثة، وهي بمثابة موجز يومي عن الأشخاص والأحداث المعاصرة التي قد تكون مفيدة لأولئك الذين لا تسمح لهم ظروفهم بمتابعة الأخبار يشكل عميق.

نوبة غضب وقلق

ووفقا للصحيفة، فإن ترامب انتابته نوبة غضب -على ما يبدو- لاعتقاده أن الصورة تضفي على هاريس "جاذبية كبيرة". وأضافت غارديان أن الصورة سببت له "قلقا شديدا" لدرجة أنه ذكرها 4 مرات حتى الآن منذ نشرها.

وجاء تشبيهه هاريس بزوجته ميلانيا في مقابلة أجراها معه، الاثنين الماضي، الملياردير إيلون ماسك، مالك منصة إكس (تويتر سابقا)، ثم في تجمع حاشد يوم الأربعاء، قال إنه يريد الاستعانة برسام الغلاف بنفسه، لأنه أُعجب بالفنان "كثيرا". ووصف يوم الخميس، في مؤتمر صحفي، قرار مجلة تايم استخدام الرسم التوضيحي بأنه "جنون". وأخيرا، يوم السبت، شبَّه هاريس بالممثلة السينمائية صوفيا لورين في اجتماع حاشد آخر.

وعقب ذلك التشبيه، بدا الأمر أسوأ بكثير: "أقول إنني أجمل منها بكثير. أجمل بكثير. أجمل بكثير. أنا أجمل من كامالا".

وتعلق غارديان على ذلك التصريح بالقول إن التكرار عادة ما يجعل الأشياء تبدو أكثر إقناعا، لكن الواقع أن ترامب اشتُهر بهوسه بأغلفة مجلة تايم. فلطالما ادعى "زورا" أنه النجم الذي يظهر أكثر من أي شخص آخر على أغلفة المجلات، وهو ما اعتبرته الصحيفة البريطانية ادعاء كاذبا، لأن هذه الصفة ينفرد بها الرئيس الأميركي السابق ريتشارد نيكسون.

من جهتها، أبدت وسائل الإعلام اليمينية تذمرا من التغطية المجانية المفرطة لهاريس مؤخرا، على حد تعبير غارديان.