واشنطن- في سباق انتخابي يصعب توقّع مآلاته، وبينما يترقب الجميع اسم المرشح لنائب الرئيس الذي ستضيفه كامالا هاريس إلى بطاقة ترشيحها، يلقى منافسه الجمهوري جي دي فانس -منذ تسميته- انتقادات بسبب مواقفه "المتطرفة" والمتضاربة بشأن ملفات عدة، كان آخرها الجدل الذي سببته تصريحات سابقة له وصفت "بالتمييزية" ضد النساء اللاتي ليس لديهن أطفال.

وينقسم الجمهوريون في موقفهم بشأن سيناتور أوهايو، إذ لمّح بعضهم إلى أن الرئيس السابق دونالد ترامب كان غير موفق في اختياره، وأنه كان من الأجدر أن يختار امرأة أو مرشحا من ذوي البشرة السوداء، لجذب عدد أصوات أكبر من خارج قاعدة مؤيديه التقليديين.

وتحدثت وسائل إعلام أميركية عن احتمال "ضئيل لكنه ممكن تقنيا" مفاده أن يتخلى ترامب عن فانس في اللحظات الأخيرة، مشيرة إلى أنه ربما "اتخذ قرارا متسرعا" بسبب التوتر وعدم التركيز الناتج عن حادثة محاولة اغتياله، كما وصفه البعض بأنه "نادم على اختياره"، خاصة بعد تغير ملامح المنافسة منذ انسحاب جو بايدن واستبداله بهاريس.

وبينما لا يخفي ترامب إعجابه بالرجل ويدافع عنه في كل المناسبات، أوضح بعض المقربين من حملته الانتخابية -للجزيرة نت- أن فانس في حاجة لمزيد من النضج السياسي، وأن على ترامب أن "يقرص أذنيه" ليحسّن من أدائه ويخدم الحملة بشكل أفضل.

JD Vance says women who haven’t given birth are "childless cat ladies who are miserable at their own lives" and shouldn’t be in politics because they "don’t have a direct stake" in America pic.twitter.com/Djw5CNKXcJ

— Kamala HQ (@KamalaHQ) July 25, 2024