صحف عالمية: 40 ألف شهيد رقم لا يحكي حقيقة الخسائر بغزة

ركزت صحف عالمية على مفاوضات الدوحة الرامية للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، إضافة إلى وصول عدد الشهداء الفلسطينيين جراء الحرب الإسرائيلية إلى 40 ألفا، ومغادرة أكثر من نصف سكان شمال إسرائيل مناطقهم نهائيا.

وتقول "فايننشال تايمز" إن مفاوضات الدوحة تكتسب أهمية أكبر في خضم تهديد إيران بالانتقام من إسرائيل.

وتنقل الصحيفة البريطانية عن دبلوماسي مطلع على المحادثات قوله إن القضية الرئيسية تتمثل في مدى قدرة واشنطن على إقناع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالتراجع عن مطالبه الجديدة إزاء الصفقة.

كما تنقل عن مصدر آخر قوله إن "جميع الأطراف يعرفون ما يرفضه نتنياهو لكنّ أحدا منهم لا يعرف ماذا يريد".

وعن تخطي عدد شهداء الحرب على غزة حاجز 40 ألفا، قالت غارديان البريطانية إن هذا الرقم لا يحكي القصة الكاملة للخسائر الفلَسطينية.

ونقلت الصحيفة عن مصدر طبي فلسطيني قوله إن الحصيلة المعلنة تشمل فقط الجثث التي تم استقبالها ودفنها، في حين لا يُعرف بعد عدد المفقودين أو الذين ما يزالون تحت الأنقاض، إضافة إلى عدد من قضوا بسبب الجوع والمرض وانهيار نظام الرعاية الصحية.

وتطرقت إيكونوميست البريطانية إلى حرب سيبرانية تدور رحاها بين إسرائيل وإيران، حيث ارتفع معدل الهجمات ضد إسرائيل 3 أضعاف منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وتنقل المجلة عن خبير إسرائيلي قوله إن الهجمات الإيرانية أصبحت أكثر تطورا ودقة وإن المخترقين يجمعون معلومات استخبارية بطريقة أفضل ويستهدفون المواقع الصحيحة، مضيفا أن المهاجمين الإيرانيين يعرفون عن إسرائيل أكثر مما يعرف عنها الإسرائيليون.

وعلى صعيد الداخل الإسرائيلي، كشفت صحيفة جيروزاليم بوست معطيات ديموغرافية تشير إلى أن 53% من سكان الجبهة الشمالية مع لبنان اختاروا مغادرة مناطقهم والاستقرار في مناطق بعيدة عن الحدود الشمالية.

كما لفتت إلى حصول ارتفاع في عمليات شراء المنازل في تل أبيب ومناطق الوسط المركزية، وأن ربع سكان الشمال النازحين عبّروا عن نواياهم ببيع منازلهم هذه في وقت لاحق.

بدورها أكدت صحيفة واشنطن بوست -في تحقيق لها- أن إسرائيل تعيد رسم الضفة الغربية وتسارع إلى مصادرة أراضي الفلسطينيين لإحباط إنشاء دولتهم المحتملة وجعلها أمرا مستحيلا على أرض الواقع.

وأشار التحقيق إلى استيلاء السلطات الإسرائيلية على ما يقرب من 6 آلاف فدان هذا العام وحده وزيادة في عمليات هدم ممتلكات الفلسطينيين ودعم إنشاء البؤر الاستيطانية غير القانونية بشكل وصفته بأنه من أهم التغييرات الحاصلة في الضفة الغربية منذ عقود.