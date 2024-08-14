إعلام إسرائيل يتوقع أن ترد إيران وحزب الله قبل قمة الخميس

رأى خبراء إسرائيليون أمنيون، في نقاشات على قنوات إخبارية إسرائيلية، أن الرد آت من إيران وحزب الله اللبناني في محاولة لردع إسرائيل والثأر منها، ولم يستبعد بعضهم أن تبادر إسرائيل بهجوم استباقي تحديدا ضد لبنان.

وقال عاموس يدلين، رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية سابقا، للقناة 12، "إن إيران وحزب الله قررا أن يردّا على عمليات الاغتيال، في محاولة لردع إسرائيل والثأر منها. ويريدان القيام بذلك في المدى القريب، قبل قمة يوم الخميس الخاصة بالمخطوفين".

ومن جهتها، توقعت موريا أسرف وولبيرغ، مراسلة الشؤون السياسية في قناة 13، أن الرد الإيراني سيأتي قبل انعقاد قمة الخميس في قطر، في إشارة إلى جولة المفاوضات بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال والمرتقبة الخميس المقبل.

وتوعدت إيران وحزب الله بالرد على إسرائيل، فرد طهران سيكون على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إسماعيل هنية على أراضيها، ورد الحزب على اغتيال القيادي العسكري البارز في الحزب فؤاد شكر في جنوب بيروت.

وعن طبيعة الأهداف التي وضعها حزب الله وإيران، يقول عاموس "إنهم يحددون لأنفسهم أهدافا عسكرية ولا يريدون استهداف مواقع مدنية".

أما اللواء احتياط غيورا آيرلاند، رئيس مجلس الأمن القومي سابقا، فقال إن إسرائيل يمكنها شنّ بهجوم استباقي، إن توفرت لديها معلومات استخباراتية دقيقة تتيح لها تنفيذ مثل الهجوم الاستباقي على المواقع التي يفترض مهاجمتها منها.

وقال إن الهجوم الاستباقي يسهل تنفيذه في لبنان، في حين أن إسرائيل لن تبادر بفعل ذلك في إيران، "فهناك ضغط أميركي كبير لتجنب القيام بأي عمل قد يؤدي إلى التصعيد قبل استيضاح ما الذي سيفعلونه". وأضاف أنه في مواجهة إيران ستكون إسرائيل في وضع دفاعي أكثر.

وعن الاستعدادات الأميركية للدفاع عن حليفتها إسرائيل، ذكر ناتن غوتمان، مراسل قناة كان 11 في الولايات المتحدة الأميركية، أن لدى الأميركيين قدرات عسكرية في المنطقة أكثر من أي وقت مضى، أساسها حاملات الطائرات التي ستكون خط دفاع أول في مواجهة الطائرات المسيّرة لاعتراضها عند إطلاقها باتجاه إسرائيل.

كذلك نشرت الولايات المتحدة -حسب المتحدث نفسه- سرب طائرات مقاتلة من طراز "إف ـ 22″، وهناك أيضا طائرات "هاربر" في قبرص تحسبا لاندلاع مواجهة مع لبنان أو في الجبهة الشمالية، كما أن هناك سفنا حربية بهدف استخدام منظومات الاعتراض الصاروخي المحمولة عليها لاعتراض الصواريخ الباليستية التي قد تطلق باتجاه إسرائيل سواء من قبل إيران أو أنصار الله (الحوثيين).

وتحدث المراسل الإسرائيلي عن أنباء تفيد بنقل غواصة "جورجيا" إلى المنطقة، وهي مزودة بصواريخ موجهة، وهناك أيضا قوات هجومية في القواعد العسكرية الثابتة أو في السفن، وتهدف لردع إيران، كما يقول المراسل الذي أكد أنه في حال استهداف القواعد العسكرية سترد حينئذ الولايات المتحدة مباشرة على إيران.

ومن جهة أخرى، تطرقت القنوات الإخبارية الإسرائيلية إلى الخلاف بين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت.