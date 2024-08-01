فورين بوليسي: هل تغتال أميركا بوتين؟

سبق أن أطاحت الولايات المتحدة بزعماء لحكومات تعدها معادية، وفي تقرير لصحيفة فورين بوليسي، يقيم ضابط سابق في وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية دوغلاس لندن احتمالية اغتيال واشنطن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أو تنظيم انقلاب ضده.

وحسب تحليل الكاتب فإن الولايات المتحدة تفضل استمرارية الوضع الراهن، وترى في بوتين خصما يسهل التنبؤ بأفعاله، ما يسهل التعامل معه، ويجعل من الإطاحة به خيارا فيه مجازفة. خصوصا أن النخبة الحاكمة في روسيا سترى في اغتيال بوتين تهديدا وجوديا لها مما قد يدفعها إلى اتخاذ خطوات عدائية تجاه الغرب.

ولاحظ دوغلاس أهمية تقييم قرار كهذا عندما أثارت زيارة بوتين لكوريا الشمالية في يونيو/حزيران هذا العام تساؤلات عما إذا كان على الولايات المتحدة استغلال ابتعاد الرئيس وتنظيم انقلاب ضده.

ويجد الكاتب أن اتخاذ قرار بالتخلص من بوتين لن يحقق الأهداف المرجوة بل سيتسبب بحالة من الفوضى والتوتر داخل روسيا وخارجها، وسيزيد عداوة الحكومة القادمة تجاه الولايات المتحدة، وسيؤدي إلى تدهور الاستقرار الأمني الإقليمي والدولي.

وغالبا ما حققت خطط الولايات المتحدة للإطاحة بزعماء دول معادية لها نتائج عكسية، وتضمن ذلك دعمها لانقلابات عسكرية للإطاحة برئيس الوزراء الإيراني محمد مصدق في 1953، وبرئيس تشيلي سلفادور أليندي عام 1973.

ومن المهم برأي دوغلاس أخذ أسلحة روسيا النووية بعين الاعتبار، فقد تزيد أي حالة من عدم الاستقرار في القيادة الروسية من خطر استخدامها أو التهديد بذلك.

وتصعّب هذه المخاطر تبرير أي محاولة أو قرار للتخلص من بوتين، حتى لو كانت هناك فرصة لتحقيق ذلك بنجاح.

صعوبة اغتيال أو انقلاب من الداخل

ويعيد دوغلاس رأيه إلى أن الولايات المتحدة -التي تعتمد عادة على عناصر داخلية لتحقيق أهدافها- لن تجد حلفاء لها في نخبة روسيا السياسية ممن هم قادرون على الانقلاب على بوتين أو تنظيم اغتياله. إذ يعتمد النظام السياسي الروسي على مجموعة صغيرة من النخب الأمنية والعسكرية التي تربطها علاقات قوية بالرئيس.

ويعتبر مدير جهاز الأمن الفدرالي -خليفة جهاز الاستخبارات السوفياتي "كيه جي بي"- ألكسندر بورتنيكوف أكثر المقربين لبوتين، ويستبعد دوغلاس انقلابه عليه، وحتى وإن انقلب فإن منظور بورتنيكوف من السياسة والغرب لا يختلف عن بوتين، وفق رأيه.

ويكرس المدير الأمين جهاز الأمن الفدرالي لدعم حكم بوتين من خلال كبح المعارضين وضمان تنفيذ سياسات الرئيس، بحسب دوغلاس.

أما مدير الحرس الوطني فيكتور زولوتوف فهو مدين بموقعه ونفوذه لبوتين، وكان حارسه الشخصي السابق، وقد أغدق الرئيس على عائلته -كما فعل مع آخرين من النخبة- بالمال، والأراضي، والهدايا، ويتمتع الحرس الوطني بصلاحيات كبيرة في قمع الاحتجاجات وضمان الأمن الداخلي.

كما لم يظهر مدير جهاز الأمن الرئاسي ديمتري كوتشنيف أي مطامع سياسية، ويكرس نفسه وجهاز الأمن المتكون من 50 ألف جندي لحماية الرئيس، ويشير دوغلاس إلى أنه حتى إذا أراد كوتشنيف اغتيال الرئيس فسيكون عليه الحصول على دعم النخبة الآخرين أولا.