سياسة|حريات

نصف أطفال اليمن يعانون سوء التغذية المزمن

أطفال اليمن يدفعون فاتورة الحرب الباهظة - الجزيرة نت
أطفال اليمن يدفعون فاتورة باهظة للحرب (الجزيرة)
29/7/2024

كشف رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك عن أن 50% من أطفال البلاد يعانون من سوء التغذية المزمن، وأن 21% من هؤلاء يعانون من التقزم نتيجة لذلك.

وقال في كلمة ألقاها -خلال فعالية بمدينة عدن- إن التحديات التي تواجه الحكومة بالجانب السكاني تتمثل في أن 45% من السكان تقل أعمارهم عن 16 عاماً، بينما "يعاني 50% من الأطفال من سوء تغذية مزمن، و21% منهم يعانون من التقزم نتيجة لذلك".

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وأشار بن مبارك إلى أن خطورة هذه الأرقام تستوجب التعاطي الجاد معها، وإعطاءها الأولوية في كل الخطط والبرامج والإنفاق.

ويبلغ سكان اليمن نحو 32 مليونا، معظمهم بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب تقارير أممية سابقة.

ويعاني هذا البلد أزمة اقتصادية حادة، فاقمها توقف تصدير النفط في أكتوبر/تشرين الأول 2022، جراء هجمات شنها الحوثيون على موانئ نفطية بالمناطق الواقعة تحت سيطرة الحكومة.

ومنذ أكثر من نحو عامين، يشهد اليمن حالة تهدئة من حرب بدأت قبل نحو 10 سنوات بين القوات الموالية للحكومة مدعومة بتحالف عسكري تقوده السعودية، وقوات الحوثيين المدعومين من إيران والمسيطرين على محافظات ومدن بينها صنعاء منذ سبتمبر/أيلول 2014.

المصدر : وكالة الأناضول