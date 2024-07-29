موقع بريطاني: كنتاكي كندا تضطر لتقديم وجبات الحلال لتخفيف مقاطعة المسلمين

يقول موقع "ميدل إيست آي" إن شركة كنتاكي-كندا وجدت نفسها في قلب جدل بعد إعلانها أنها ستنتقل إلى تقديم الدجاج المحضر وفقا للشريعة الإسلامية في بعض المناطق بكندا.

وأشار الموقع البريطاني في تقرير له إلى أن سلسلة الوجبات السريعة الأميركية في كندا كانت قد اضطرت في مايو/أيار الماضي إلى إعلان أنها ستبدأ تقديم الدجاج الحلال في وجباتها ووقف منتجات لحم الخنزير في معظم مطاعمها في مقاطعة أونتاريو، التي تُعد موطنا لأكبر مجتمع مسلم في كندا، في محاولة لتوفير المزيد من الخيارات "المتنوعة والشاملة" لعملائها، والتخفيف من مقاطعة المسلمين لها بسبب الحرب على غزة.

جميع أنحاء البلاد

وأضاف الموقع أن هذا الانتقال يؤثر على جميع متاجر "كنتاكي فرايد تشيكن" داخل المنطقة الجنوبية الشرقية في كندا، باستثناء تلك الموجودة في ثاندر باي والعاصمة أوتاوا، رغم أن التغيير سيطرح في جميع أنحاء البلاد بحلول نهاية العام.

وأوضح الموقع أن انقساما حادا حدث وسط مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي من قرارات الشركة. فبينما احتفل البعض ورحبوا بها، قائلين إنها ستوفر المزيد من الخيارات الغذائية، غضب آخرون ودعوا إلى مقاطعتها.

ونقل الموقع عن أحد المستخدمين قوله إن كنتاكي ستتم مقاطعتها من العالم الإسلامي بسبب ارتباط الشركة الأم بإسرائيل، كما ستتم مقاطعتها من العالم غير الإسلامي بسبب تحولها إلى المنتجات الحلال.