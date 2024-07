رجال الرب في المكتب البيضاوي.. كيف تؤثر الكنيسة على الانتخابات الأميركية؟

في الثالث عشر من يوليو/تموز الجاري، وأثناء مؤتمر انتخابي في ولاية بنسلفانيا، أطلق شاب أبيض في العشرين من عمره النار على الرئيس الأميركي السابق، ومرشح الرئاسة الحالي عن الحزب الجمهوري، دونالد ترامب. يقول المختصون إن ثلاثة أعشار من الثانية فصلت ترامب عن الموت، وإن الرصاصة لو انحرفت بضعة مليمترات لأصابته في مقتل، ولكانت أميركا قد انحرفت إلى كارثة ربما تصل إلى الاقتتال الأهلي. أما العديد من رجال ونساء الكنيسة في الولايات المتحدة، فلم يروا المسافة ولا التوقيت، لكنهم رأوا يد الله تحمي مرشحه وتبارك مساعيه.

فبعد ساعات من إطلاق النار الذي بدأت السلطات الأميركية في التعامل معه باعتباره محاولة اغتيال، نشرت بولا وايت، وهي داعية إنجيلية ومستشارة سابقة لترامب، منشورًا على منصة إكس مع صورة ترامب يحميه "المسيح"، قالت فيه: "لقد كذبوا بشأنه، وافتروا عليه، حاولوا عزله، وحاولوا سجنه، والآن يحاولون قتله. لكن الله معه! ادعوا من أجل الرئيس دونالد ترامب وعائلته".

They have tried to destroy this man from the day he walked down the escalator. They lied on him, slandered him, tried to impeach him, tried to imprison him and now have tried to kill him.

GOD IS WITH HIM! PRAY FOR PRESIDENT DONALD J TRUMP AND HIS FAMILY!! pic.twitter.com/Q1JoIZBzpn

