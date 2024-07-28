واشنطن– قبل 100 يوم من الاقتراع العام في الولايات المتحدة، يترقب الأميركيون بقلق، ومعهم بقية شعوب العالم بفضول، نتائج الانتخابات الأميركية الرئاسية تحديدا، ولا سيما بعدما انتهى إليه السباق في الأيام الأخيرة من مواجهة غير متوقعة بين الرئيس السابق دونالد ترامب وكامالا هاريس نائبة الرئيس الحالي جو بايدن.

"أميركا أولا" و"لنجعل أميركا عظيمة مرة أخرى" و"ضرورة بناء أسوار وحواجز لمنع الهجرة"؛ شعارات لم يتخلّ عنها ترامب في حملته لاستعادة البيت الأبيض، وهو ما يجعل دول العالم تنظر بترقب وقلق إلى نتائج الانتخابات الأميركية.

وخلال حضور الجزيرة نت أعمال مؤتمر الحزب الجمهوري في ميلواكي مؤخرا، رصدت وجود آلاف من الصحافيين ومئات من الدبلوماسيين الأجانب الذين سعوا للتعرف عن قرب على دوائر ترامب المؤثرة وأجندته الخارجية، خاصة مع استمرار خطابه المعادي لحلف شمال الأطلسي، وتعهده بوقف الحرب في أوكرانيا على الفور، وعدم تغير نبرته تجاه تصاعد التحدي الصيني أو معضلة كوريا الشمالية.

الشرق الأوسط ينتظر

قبل 100 يوم من موعد الانتخابات، عقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اجتماعا في فلوريدا مع ترامب، وقبل ذلك التقى في واشنطن مع هاريس عقب خطابه أمام الكونغرس.

ولا يزال ترامب يدّعي أن الحرب بين إسرائيل وحركة حماس لم تكن لتحدث في ظل رئاسته، وأنه إذا أعيد انتخابه فإنه سيضمن السلام في الشرق الأوسط والعالم، بينما لم يوضح بالتفصيل كيف سيحقق ذلك.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، حاول ترامب، بينما كان يروّج لاجتماعه مع نتنياهو، تحقيق التوازن، ونشر على منصة "تروث" رسالة من الرئيس الفلسطيني محمود عباس يتمنى له التوفيق بعد محاولة الاغتيال في بنسلفانيا. ورد ترامب بشكره، وكتب "نتطلع إلى رؤية نتنياهو يوم الجمعة، وأكثر من ذلك لتحقيق السلام في الشرق الأوسط".

من جانبها، تعمل هاريس على تجنّب ربطها بموقف إدارة بايدن الداعم بالكامل للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وما نتج عنه من غضب واسع بين تيارات الحزب الديمقراطية التقدمية والشبابية. وقالت هاريس عقب لقائها بنتنياهو "دعونا ننجز الصفقة حتى نتمكن من التوصل إلى وقف لإطلاق النار لإنهاء الحرب. دعونا نعيد الرهائن إلى الوطن، ودعونا نقدم الإغاثة للشعب الفلسطيني التي تشتد الحاجة إليها".

وخاطبت هاريس الجماعات التي تدعو إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة، ودفعت من أجل حل الدولتين قائلة "أراكم، أسمعكم"، ودفع ذلك ترامب إلى مهاجمتها واصفا إياها بأنها "لا تحترم إسرائيل".

دفعة قوية

منح استبدال المرشح بايدن بالمرشحة هاريس الديمقراطيين دفعة قوية ظهرت آثارها سريعا في حجم التدفقات المالية من كبار المانحين وصغارهم ممن شككوا بقدرات بايدن، وامتنع بعضهم في العديد من الحالات عن تمويل حملته الرئاسية. وأصبح الرئيس السابق باراك أوباما وزوجته السيدة الأولى السابقة ميشيل أوباما، وهما أكثر الديمقراطيين شعبية بين ناخبي الحزب، آخر القادة الداعمين لترشح هاريس.

ووجد استطلاع جديد أجرته صحيفة "وول ستريت جورنال" أن 49% من الناخبين المسجلين يؤيدون ترامب، مقابل 47% يؤيدون هاريس. ومثّل ذلك خبرا جيدا للديمقراطيين حيث تقلص الفارق بشكل كبير بعدما كان ترامب يتفوق على بايدن بفارق 6 نقاط على المستوى الوطني.

في الوقت ذاته، وجدت استطلاعات جديدة لشبكة "فوكس الإخبارية" في أشد 3 ولايات تأرجحا، هي ميشيغان وبنسلفانيا وويسكونسن، تعادل هاريس مع ترامب بعدما كان يكتسح بايدن قبل أسبوع واحد في استطلاعات تلك الولايات.

ولم يدفع ذلك إلى طمأنة المعسكر الديمقراطي لإدراك قيادات الحزب أن ذلك يعكس حماسة مؤقتة وتقليدية ترتبط بلحظة تغيير مرشح الحزب، خاصة مع رفض تيارات وقيادات مختلفة داخل الحزب استمرار بايدن مرشحا.

كذلك لم يصل التحسن في نتائج الاستطلاعات إلى سباقات مجلسي الكونغرس حيث يتوقع أن تؤول أغلبية مجلس الشيوخ إلى الجمهوريين، مع عدم استبعاد استمرار سيطرتهم على أغلبية مجلس النواب في الوقت ذاته.

وحقق الرئيس السابق ترامب ما يشبه المكانة الأسطورية خلال أيام مؤتمر الحزب الجمهوري أسهمت فيها نجاته من محاولة اغتيال قبل انعقاد المؤتمر بيومين. وبعدما كان الانقسام والترنح يعصف بالحزب الديمقراطي، توحد الحزب سريعا خلف ترشح كامالا هاريس بدلا من جو بايدن.

وانقلب السباق إلى البيت الأبيض فجأة رأسا على عقب، وخلال أيام قليلة أصبح سباقا تقليديا بين مرشحين استثنائيين ينالان دعما واسعا من حزبيهما بعدما ثارت شكوك واسعة في الوصول إلى هذا الوضع قبل أسابيع قليلة فقط.

رفض الهزيمة

قبل 100 يوم من انتخابات 2024، لا يزال الرئيس السابق والمرشح الحالي دونالد ترامب يرفض التعهد بقبول نتائج الانتخابات في حال هزيمته. ولم يرد ترامب على سؤال عن استعداده للاعتراف بالهزيمة، وهو ما يستدعى أحداث انتخابات 2020 التي خسرها ورفض الاعتراف بهزيمته فيها، وسط اقتحام آلاف من أنصاره لمبنى الكابيتول في محاولة لوقف التصديق على نتائج الانتخابات.

وفي الوقت الذي لم يعرف فيه تاريخ الانتخابات الأميركية الممتد على مدى 250 عاما رفضا لنتائج الانتخابات، يحبس الأميركيون أنفاسهم للمرة الثانية خلال أقل من 4 سنوات مع غياب تعهد ترامب بقبول نتائج الانتخابات.

وتحدث ترامب أمس أمام حشد من الحاضرين في فعالية انتخابية نظمتها منظمة مسيحية محافظة بولاية فلوريدا، وقال إن الناخبين المسيحيين "لن يضطروا إلى التصويت بعد الآن" إذا تم انتخابه في نوفمبر/تشرين الثاني. وناشد ترامب المسيحيين إنقاذ أميركا من خلال التصويت "هذه المرة فقط"، حتى يتمكن من الفوز في الانتخابات الرئاسية بأغلبية ساحقة "أكبر من أن تُزوّر".

وفي الوقت الذي عكست فيه أحداث 6 يناير/كانون الثاني 2021 بامتياز عمق الاستقطاب السياسي والاجتماعي وحجمه داخل الولايات المتحدة، لم تنجح السنوات القليلة الماضية إلا في زيادة حدّة هذه الانقسامات خاصة مع استمرار إيمان عشرات الملايين من أنصار ترامب بأن الانتخابات سُرقت منه.