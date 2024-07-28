موسكو- قالت النائبة في مجلس الدوما الروسي (البرلمان) سفيتلانا غوروفا، إن قرار الكنيست الاسرائيلي بخصوص رفض إقامة دولة فلسطينية "يناقض القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة بهذا الخصوص".

وأضافت غوروفا -في تصريحات خاصة للجزيرة نت- أن القرار الذي صدر عن مجلس الدوما بإدانة الخطوة الإسرائيلية، يعبر عن مواقف اتخذتها بلدان أخرى، وأن الدوما يريد من خلال هذا القرار لفت الأنظار مجددا إلى ما يدور في قطاع غزة.

وقالت إنه بالنسبة للنواب الروس، فإن الغاية من إصدار بيان إدانة القرار الإسرائيلي هي التأكيد على أن القانون الدولي -لا سيما في الأوضاع الراهنة- هو فوق كل اعتبار، وأن على إسرائيل الالتزام به.

حل الدولتين

وفي الوقت الذي استبعدت النائبة الروسية أن يؤثر بيان الدوما على العلاقات بين المؤسستين التشريعيتين في البلدين، أشارت إلى أن من صوت على قرار رفض إقامة دولة فلسطينية "هم نواب يركضون وراء السلطة"، حسب تعبيرها.

وأوضحت أن 68 نائبا فقط في الكنيست صوتوا لصالح القرار، في حين أنه يتكون من 120 مقعدا، مما يدل على وجود خلافات بهذا الخصوص حتى في الداخل الاسرائيلي.

وتابعت بأن قرار رفض تأسيس دولة فلسطينية لن يؤثر بأي حال من الأحوال على موقف 147 دولة اعترفت بذلك، مضيفة أن انضمام 9 دول مؤخرا لقائمة المعترفين بالدولة الفلسطينية من شأنه تقريب حل هذا النزاع على أساس حل الدولتين.

بيان الدوما

وكان مجلس الدوما الروسي قد أصدر بيانا الخميس، بناء على قرار بالإجماع يدين قرار الكنيست الإسرائيلي رفض إقامة دولة فلسطينية، وجاء فيه أن "المحاولات التي لا تملك أسُسا وأدلة للتأكيد على أن مجرد إنشاء دولة فلسطينية يشكل تهديدا لإسرائيل ومواطنيها، من شأنها أن تجعل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني غير قابل للحل، وتؤدي لزعزعة استقرار الوضع في المنطقة".

وبحسب البيان، فإن البرلمان الإسرائيلي "ينتهك بشكل صارخ مبادئ وأعراف القانون الدولي" الذي يشكل أساس التسوية في الشرق الأوسط، فضلا عن العديد من القرارات الملزمة الصادرة عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، والتي أعلنت بشكل لا لبس فيه "إنشاء دولتين ذواتيْ سيادة على هذه الأرض القديمة، كحل للقضية الفلسطينية".

كما اعتبر أن موقف المشرعين الإسرائيليين يبطل كل الجهود التي يبذلها المجتمع الدولي لخلق بيئة من الاستقرار والسلام في الشرق الأوسط، ومفتاحها هو الحل العادل للمشكلة الفلسطينية، في حين أن مثل هذا الموقف غير القانوني، لا يتعارض فقط مع توقعات جزء كبير من المجتمع الإسرائيلي، بل يتعارض أيضا مع روح الاتفاقيات التي وقعتها إسرائيل سابقا.

ودعا النواب الروس في بيانهم برلمانات العالم والمنظمات البرلمانية الدولية إلى إدانة التصريحات الصادرة عن الكنيست الإسرائيلي، وبذل كل جهد ممكن لإنهاء إراقة الدماء في فلسطين بسرعة، وتعزيز التعاون في الحرب ضد الإرهاب وحل النزاعات، من خلال الوسائل السياسية والدبلوماسية.

استياء روسي

لكن محلل الشؤون الشرق أوسطية أندريه أونتيكوف، وإن اعتبر أن بيان الدوما جاء كرد فعل طبيعي من الجهة التشريعية الأعلى في روسيا على سلوك إسرائيلي ينتهك القانون والقرارات الدولية، فإنه يحمل بين سطوره استياء روسيًّا من تجاهل تل أبيب المتواصل لدور موسكو في عملية السلام الشرق أوسطية.

وحسب ما يقوله للجزيرة نت، فإن تل أبيب في واقع الحال لا تبالي حتى بمواقف الأمم المتحدة وبقية المنظمات الدولية، بالتالي يستبعد أن يؤثر بيان الدوما الروسي على توجهات السياسة الإسرائيلية التي باتت ترى أن وقف الحرب وتنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة بالملف الفلسطيني سيشكل انتصارًا لحماس.

علاوة على ذلك، يضيف أونتيكوف أن الحلول الدبلوماسية بات من الصعب الرهان عليها، وبالتالي فإن الخطر الذي تستشعره إسرائيل يتجاوز أهمية تردي علاقاتها الخارجية، بما في ذلك روسيا، حيث تأثرت علاقاتهما بشكل غير مسبوق على خلفية الحرب في أوكرانيا.