قطع الإنترنت وسيلة أفريقية لقمع الاحتجاجات

في الوقت الذي تهيمن فيه الثورة الرقمية على السياسة والاقتصاد في أغلب أرجاء العالم، تعيش القارة الأفريقية موجات من قطع شبكات الإنترنت، أغلبها يكون متعمدا ويتزامن مع الانتخابات والمظاهرات السياسية.

ورغم تحذيرات المفوضية السامية لحقوق الإنسان من خطورة حجب الإنترنت واعتباره عائقا رئيسيا في وجه الجهود المبذولة لسد الفجوة الرقمية، فإن الحكومات الأفريقية ترى في قطع الشبكة العنكبوتية سلاحا فعالا للحد من الاحتجاجات السياسية والتوترات الأمنية التي تصاحب أي انتخابات ترى المعارضة أنها مزورة أو تفتقر للمصداقية.

ومثلما يشكل حجب الشبكة صورة سيئة للمظهر الديمقراطي، فإنه يلحق أضرارا كبيرة بقطاع الاقتصاد والأعمال.

"Internet shutdowns violate fundamental rights of people, including freedom of expression and access to information, they enable governments to cover up atrocities against people". Felicia works with @accessnow to fight #internetshutdowns and #KeepItOn. @UNHumanRights pic.twitter.com/ADP8IXltHT

— European External Action Service – EEAS 🇪🇺 (@eu_eeas) August 15, 2022