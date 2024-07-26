عمّان- وصلت إلى الأردن شحنة مساعدات قطرية جديدة تتضمن 7 شاحنات تحمل 55 طنا من المواد الإغاثية، كالخيام ودورات المياه المتنقلة والمستلزمات الصحية الأخرى، مقدمة من صندوق قطر للتنمية، تمهيدا لنقلها برا إلى قطاع غزة بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية.

وكان في استقبال شحنة المساعدات وزيرة الدولة للتعاون الدولي القطرية لولوة الخاطر والأمين العام للهيئة الخيرية الهاشمية الدكتور حسين الشبلي، إذ تم تفريغ الشحنة في مستودعات الهيئة بحضور السفير القطري في الأردن الشيخ سعود بن ناصر آل ثاني.

وقد أكدت الوزيرة القطرية لولوة الخاطر على أهمية الشراكة والتعاون ما بين الأردن وقطر لإيصال المساعدات المطلوبة إلى الأهل في قطاع غزة.

وقالت في حديثها للجزيرة نت إن الأردن أصبح الممر الوحيد لقطاع غزة بعد سيطرة الاحتلال على معبر رفح، وبالتالي هناك تعاون وجهد متميز ومستمر ما بين قطر والأردن لكي تصل المساعدات القطرية لأهل غزة، "خاصة ونحن نحرص على وصولها إلى كافة مناطق القطاع من أقصى الشمال حتى رفح جنوبا".

من جانبه، أثنى الأمين العام للهيئة الخيرية الهاشمية حسين الشبلي على الجهود القطرية لإيصال المساعدات إلى غزة. وقال للجزيرة نت إن الأردن منذ اليوم الأول حرص على إيصال أكبر قدر ممكن من المساعدات لقطاع غزة عن طريق أراضيه، وهناك اعتراف باعتبار الممر الأردني ممرا ثابتا لإيصال المساعدات لغزة.