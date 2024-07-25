ماذا أعدت إسرائيل لصد مسيّرات حزب الله والحوثيين؟

قالت بلومبيرغ للأنباء إن المسيّرات الانتحارية التي يستخدمها حزب الله اللبناني وجماعة الحوثيين أثبتت كفاءة أكبر في تفادي دفاعات إسرائيل عالية التقنية بكل أشكالها.

وأضافت هذه الوكالة الأميركية أن تصعيد الجماعتين هجماتهما يمكن أن يقضي على المنظومات الدفاعية التي تتباهى إسرائيل بها وتزعم أنها تمتلك بعض أفضل الدفاعات الجوية في العالم.

وفي تقريرها أفادت مراسلة الوكالة في تل أبيب، ماريسا نيومان، أن هذه الأنظمة التي تبلغ تكلفتها مليار دولار تتعرض الآن للاختبار من خلال تلك الهجمات.

ويخوض كل من حزب الله والحوثيين قتالا مع إسرائيل منذ اندلاع الحرب بين جيش الاحتلال الإسرائيلي وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

ما طبيعة القتال الآن؟

تتبادل إسرائيل وحزب الله إطلاق النار بشكل شبه يومي على طول الحدود الإسرائيلية اللبنانية. وتحاول الولايات المتحدة وفرنسا التوسط في حل دبلوماسي ينهي القتال. وإذا فشلت تلك المفاوضات، يتوقع المسؤولون الإسرائيليون اندلاع حرب شاملة بين الطرفين، وفق تقرير بلومبيرغ.

وبدورهم، يطلق الحوثيون صواريخ باليستية ومسيرات على إسرائيل وكذلك على السفن التجارية في البحر الأحمر، مما أربك حركة الشحن البحري عالميا. ففي 19 يوليو/تموز الجاري، ضربت مسيرة تابعة للحوثيين مبنى وسط تل أبيب، مما أسفر عن مقتل شخص وإصابة عدة أشخاص آخرين، وهو أول هجوم مميت من نوعه ينفذونه على الأراضي الإسرائيلية.

وردت إسرائيل اليوم التالي بقصف ميناء الحديدة الرئيسي في اليمن على بُعد ألفي كيلومتر، مما أسفر عن مقتل العشرات في أول ضربة مباشرة لها على اليمن، بحسب بلومبيرغ.

كيف تبدو الحرب الجديدة؟

قد تواجه إسرائيل، في أي حرب مستقبلية، معارك كبرى مع حزب الله، الذي تصفه الوكالة الأميركية بأنه أقوى الجماعات المسلحة المتحالفة مع إيران في المنطقة. وقد تنضم جماعة الحوثي والمليشيات الأخرى المدعومة إيرانيا في سوريا والعراق للقتال دعما لحزب الله.

وتنقل مراسلة بلومبيرغ -في تقريرها- عن بعض الخبراء أن التصعيد قد يشعل صراعا أوسع نطاقا يجتذب إليه إيران والولايات المتحدة.

وأعادت إلى الأذهان كيف أن حملة جوية مكثفة، شنتها إسرائيل عام 2006، أسفرت عن مقتل المئات من المدنيين، ونزوح أعداد كبيرة من السكان، وإلحاق أضرار جسيمة بالمنازل والبنية التحتية في لبنان. كما عانى المدنيون الإسرائيليون والبنية التحتية، وإن بدرجة أقل، جراء الصراع في ذلك العام.

وأشار التقرير إلى أن إسرائيل تمتلك الآن دفاعات جوية كبيرة، لكن الحرب الجديدة قد تعني إطلاق آلاف الصواريخ يوميا على إسرائيل، الأمر الذي من شأنه أن يرهقها، وربما يطغى عليها.

وبالمقابل، تقول بلومبيرغ إن الاعتقاد السائد أن حزب الله يمتلك اليوم ترسانة تضم أكثر من 150 ألف صاروخ، بما في ذلك صواريخ بعيدة المدى ودقيقة التوجيه يمكن أن تصل إلى عمق إسرائيل وتستهدف المدن الكبرى والأصول الإستراتيجية مثل القواعد العسكرية والمطارات وشبكات الكهرباء والمستشفيات، وفقا للتقييمات الإسرائيلية.

ما الدفاعات الجوية التي تمتلكها إسرائيل؟

تعد القبة الحديدية أنشط الدفاعات الجوية الإسرائيلية وأشهرها، والتي استطاعت منذ عام 2011 -وفقا للتقرير- اعتراض آلاف الصواريخ التي أطلقها حزب الله والمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.

وقد تطورت القبة الحديدية بواسطة شركة رافائيل لأنظمة الدفاع المتقدمة الإسرائيلية، وتشارك في إنتاجها منذ عام 2014 شركة رايثيون تكنولوجيز الأميركية، بغرض مواجهة المقذوفات والطائرات المسيرة قصيرة المدى (من 4 إلى 70 كيلومترا).

وعام 2017، قامت إسرائيل بنصب صاروخ اعتراضي متوسط إلى طويل المدى أطلقت عليه اسم "مقلاع داود" والذي تعاونت في تطويره شركتا رافائيل ورايثيون. وهو مصمم لكشف وتدمير الصواريخ الباليستية وصواريخ كروز، وكذلك المسيرات على مدى يصل إلى 200 كيلومتر. ويغطي هذا النطاق جنوب لبنان وكذلك غزة.

وهناك منظومة السهم الدفاعية الإسرائيلية "آرو" المكون من آرو-2 وآرو-3، المصممة لاعتراض الصواريخ الباليستية خارج الغلاف الجوي للأرض، ومطورة بدعم من الولايات المتحدة من خلال شركة "بوينغ".

هذا بالإضافة إلى الشعاع الحديدي، وهو نظام دفاعي يستخدم أشعة الليزر لاعتراض المقذوفات التي تُطلق من مسافة قريبة بتكلفة أقل من القبة الحديدية. غير أن بلومبيرغ لا تتوقع أن يتم تشغيل هذا المشروع قبل منتصف عام 2025.

هل يمكن التغلب على هذه الأنظمة؟

تجيب مراسلة بلومبيرغ -بتقريرها عن هذا السؤال- بالقول إن حزب الله تمكن بالفعل، عبر مسيراته الانتحارية، من إلحاق أضرار بتلك المنظومات، وأسفرت هجماته عن سقوط عشرات الضحايا شمال إسرائيل منذ أكتوبر/تشرين الأول. وأوضحت المراسلة أن العديد من تلك الطائرات قادرة على الإفلات من الدفاعات الإسرائيلية، مضيفة أنه يُعتقد أن حزب الله يعمل على زيادة مخزونه منها.

وذكر التقرير أن هجوم الحوثيين بمسيرة على تل أبيب، الذي تم دون أن تطلق الدفاعات الإسرائيلية صفارات إنذار تحذيرية، كشف مدى هشاشة إسرائيل في مواجهة هجوم من هذا النوع. وقال جيش الاحتلال إنه رصد الطائرة إلا أن دفاعاته لم تعترضها بسبب "خطأ بشري".

علاوة على ذلك، فقد اعترف جيش الاحتلال بأن دفاعاته الجوية، بما في ذلك القبة الحديدية، يمكن التغلب عليها إذا تم إطلاق عدد كبير من القذائف في وقت واحد. وتتوقع إسرائيل -طبقا لبلومبيرغ- أن يتمكن حزب الله من إطلاق نحو 3 آلاف صاروخ وقذيفة يوميا خلال الحرب، وهو ما يتجاوز بكثير قدرة الأنظمة المصممة لاعتراضها.