هؤلاء ينافسون هاريس على خلافة بايدن أو منصب نائبها

واشنطن- لم يستغرق الأمر إلا دقائق معدودات حتى سارع عدد قليل من نجوم الحزب الديمقراطي الصاعدين، مثل حاكم ولاية بنسلفانيا جوش شابيرو، لدعم كامالا هاريس لتخلف الرئيس جو بايدن على بطاقة الحزب الديمقراطي لانتخابات 2024، بينما لا يزال آخرون يلتزمون الصمت بشأن خطتهم ومواقفهم حتى الآن.

ورغم توقع سيناريو انسحاب بايدن من السباق الانتخابي، وذلك عقب أدائه الكارثي في المناظرة الرئاسية التي جمعته يوم 27 يونيو/حزيران الماضي بمنافسه الرئيس السابق دونالد ترامب، فإن عددا كبيرا من قادة الديمقراطيين فضلوا أن يتريثوا في إعلان موقفهم من اختيار وترشيح بايدن لنائبته كامالا هاريس لتحل محله.

ورغم تأييد بايدن الكامل لهاريس، فإن فوزها ببطاقة الحزب الديمقراطي ليس أمرًا محسوما حتى الآن.

وخلال الأسابيع الأخيرة، تداولت الكثير من الدوائر الديمقراطية عددا من البدائل لبايدن، وكانت هاريس دائما ما تكون على رأس هذه التوقعات، إلا أن هناك بدائل أخرى، فعدد من نجوم الحزب لم يعلنوا بعد دعمهم لهاريس، وقد يختارون منافستها.

وسيصوت المندوبون الشهر المقبل في المؤتمر الوطني للحزب الديمقراطي، المزمع عقده في مدينة شيكاغو بولاية إلينوي، للتأكيد رسميا على هوية المرشح الديمقراطي الذي سيحل محل بايدن.

وفيما يلي أهم هؤلاء المرشحين:

غريتشن ويتمير حاكمة ميشيغان

سيدة ديمقراطية ذات شعبية متزايدة في ولايات الغرب الأوسط، ويتكهن العديد من المراقبين بأنها كانت تنوي الترشح للرئاسة في عام 2028. ودعمت ويتمير بايدن حتى آخر لحظة، في الوقت الذي لم تخجل فيه من أن تخفي تطلعاتها السياسية.

وخلال سنوات حكمها، قادت ويتمير حملات واسعة داخل ميشيغان نتج عنها سيطرة الديمقراطيين على المجلس التشريعي للولاية، الأمر الذي مكّنها من سن عدد من السياسات بما في ذلك منع حظر الإجهاض في ميشيغان، وتمرير مشروع قانون لتعزيز السلامة والأمن من الأسلحة.

وسرعان ما صرحت ويتمير بعد انسحاب بايدن بأن وظيفتها "ستبقى كما هي.. أفعل كل ما بوسعي لانتخاب الديمقراطيين ووقف دونالد ترامب".

غافن نيوسوم حاكم كاليفورنيا

على نطاق واسع، وخلال السنوات الأخيرة، تم إدراج نيوسوم كمرشح رئاسي محتمل لسباق 2028، لكن العديد من المراقبين الديمقراطيين يقولون الآن إنه يمكن أن يحل محل بايدن بعدما أثبت نجاحات واسعة في حكم أكبر الولايات الأميركية.

وارتفعت أسهم نيوسوم وبرز بعدما أصبح أحد أهم الوجوه الديمقراطية التي تقبل الظهور في وسائل الإعلام المحافظة القريبة من الحزب الجمهوري. وخاض نيوسوم قبل شهور مناظرة، غير رئاسية، ضد رون ديسنتيس حاكم ولاية فلوريدا استضافتها شبكة فوكس الإخبارية، واعتبرها المراقبون بروفة لانتخابات 2028.

وحتى إعلان بايدن انسحابه من السباق، وقف نيوسوم إلى جانب الرئيس السابق، وسافر إلى واشنطن لحضور اجتماعات في يوليو/تموز مع بايدن وغيره من كبار حكام الولايات الديمقراطيين، وتحدث في فعالية انتخابية مؤيدة لبايدن في ولاية ميشيغان يوم الرابع من الشهر الجاري.

و بعد إعلان انسحابه، أشاد نيوسوم مرة أخرى ببايدن ووصفه بأنه رئيس "نكران الذات". لكن بيانه على موقع إكس كان موجزا، ولم يذكر شيئا عن نياته الخاصة ولم يذكر أي تأييد لترشح هاريس.

وزير النقل بيت بوتيجيج

ليس سرا أن وزير النقل بوتيجيج لديه تطلعات رئاسية، إذ ترشح للرئاسة في عام 2020 وخسر أمام بايدن، ونافس هاريس.

أدار بوتيجيج، وهو مثلي الجنس ومحارب سابق، عددا من الأزمات العامة خلال فترة توليه منصب وزير النقل، فقد ساعد في الإشراف على استجابة الحكومة لانحراف قطار عن مساره في منطقة شرق فلسطين في أوهايو، وحادثة انهيار جسر بالتيمور، وارتباك الملاحة البحرية، وأزمة جدولة ديون شركة ساوث ويست إيرلاينز في عام 2022.

ومدح بوتيجيج على منصة إكس الرئيس بايدن بعد إعلانه قرار الانسحاب، وقال إن بايدن "حصل على مكانه بين أفضل الرؤساء وأكثرهم أهمية في التاريخ الأميركي". واختار بوتيجيج ألا يذكر موقفا من تزكية بايدن لترشح هاريس.

جوش شابيرو حاكم بنسلفانيا

شهد جوش شابيرو معدلات تأييد عالية منذ انتخابه في عام 2022 في ولاية متأرجحة فاز بها ترامب بفارق ضئيل في عام 2016، في حين صوتت لبايدن عام 2020 بفارق بسيط أيضا.

وسبق وشغل شابيرو، وهو يهودي ملتزم دينيا، سابقا منصب المدعي العام للولاية، ويعد وجها محبوبا في إحدى أكبر الولايات المتأرجحة.

وتصدر عناوين الصحف الوطنية العام الماضي بعد أن أعاد بسرعة بناء جسر منهار على طريق سريع مهم في فيلادلفيا، وهو انتصار سياسي كبير لحاكم في ولايته الأولى. أشاد الكثيرون بالإصلاح السريع للبنية التحتية باعتباره نقطة الحديث لمرشح رئاسي محتمل لعام 2028.

وقال شابيرو إن بايدن كان أحد "أكثر الرؤساء أهمية في التاريخ الحديث" بعد أن أعلن الرئيس انسحابه من السباق الانتخابي.

جي بي بريتزكر حاكم إلينوي

رفع جي بي بريتزكر مكانته في السنوات الأخيرة من خلال ملاحقة ترامب والدفاع عن بايدن. ويسارع رجل الأعمال الملياردير، وريث سلسلة فنادق حياة (Hyatt)، إلى نشر انتقادات لترامب على وسائل التواصل الاجتماعي.

وبعد المناظرة الرئاسية، وصف ترامب بأنه "كاذب" وقال إنه "مجرم مدان بـ34 تهمة ولا يهتم إلا بنفسه".

ومثل ويتمر، يتمتع بريتزكر بسجل حافل في استكمال بنود جدول الأعمال على قوائم مهام الديمقراطيين التقدميين بشأن قضايا مثل حقوق الإجهاض والسيطرة على الأسلحة. ولم يعلق على الفور على قرار بايدن الانسحاب من السباق الانتخابي.

مرشحون محتملون آخرون

تمتد قائمة المرشحين المحتملين إلى ما هو أبعد من هؤلاء الديمقراطيين البارزين، ويمتلئ الجيل التالي في قيادات الحزب بعدد من المرشحين الرئاسيين المحتملين في المستقبل على النحو التالي:

آندي بيشير حاكم ولاية كنتاكي، وهو حاكم ديمقراطي لفترتين في ولاية محافظة للغاية مما دفعه ليصبح محل اهتمام وطني متزايد منذ إعادة انتخابه العام الماضي.

ويس مور حاكم ولاية ماريلاند، الذي وجد نفسه في دائرة الضوء في الأشهر الأخيرة بعد انهيار جسر فرانسيس في بالتيمور، وظهوره المتكرر على وسائل الإعلام المؤثرة.

ولا يمكن استبعاد ترشح عضوي مجلس الشيوخ إيمي كلوبوشار من ولاية مينيسوتا، وكوري بوكر من ولاية نيوجيرسي، إذ ترشحا للرئاسة في الماضي وخسرا سباق 2020 لصالح بايدن، ولديهما شعبية كبيرة وسط قطاعات مختلفة من تيارات الحزب الديمقراطي.

وأشار استطلاع للرأي أجرته وكالة رويترز بالتعاون مع شركة إيبسوس يوم الثلاثاء الماضي، إلى أن الشخص الوحيد الذي يمكنه هزيمة ترامب في نوفمبر هو سيدة أميركا الأولى السابقة ميشيل أوباما، وهي التي ترفض وتكرر عدم تطلعها لمنصب رئيس أميركا.