البحر الأحمر يشتعل.. ما قدرات الحوثيين العسكرية؟ وإلى أي مدى تصل؟

التهب الموقف كثيرا في منطقة البحر الأحمر، ووصلت الأمور إلى درجة عالية في التصعيد العسكري، بعد دخول مسيرات جماعة أنصار الله الحوثي إلى العمق الإسرائيلي، التي أعلنت في 21 يوليو/تموز أنها نفذت عملية عسكرية "نوعية" في منطقة حيوية في أم الرشراش (إيلات)، وتوعدت إسرائيل بـ"رد عظيم"، مؤكدة في الوقت نفسه أنها أصابت سفينة أميركية في البحر الأحمر.

أشار بيان المتحدث العسكري للجماعة إلى استخدام صواريخ باليستية في عملية استهداف السفينة الأميركية، وأضاف أن الرد على العدوان الإسرائيلي على اليمن قادم لا محالة وسيكون عظيما، مؤكدا أن العمليات العسكرية للحوثيين لن تتوقف إلا بتوقف العدوان على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة. كما أعلن أن قوات الحوثيين استهدفت السفينة الأميركية "بومبا" في البحر الأحمر بصواريخ باليستية ومسيرات وأصابتها مباشرة.

تهديد الحوثي بمزيد من التصعيد له وقع مختلف بعد استهداف تل أبيب بمسيرة يافا، فمن المتوقع أن تزداد وتيرة التصعيد، وأن تزدحم سماء دولة الاحتلال بأسراب من أجيال المسيرات التي تعمل جماعة أنصار الله، على تطويرها منذ سنوات، فضلا عن توتير أجواء الملاحة في البحر الأحمر، من خلال استهداف السفن الإسرائيلية والأميركية، مما يعقد أكثر خريطة صراع معقد بالفعل، ويفتح الباب لاحتمالات يصعب السيطرة عليها أو التكهن بها.

هذا الالتهاب الذي تشهده مناطق الصراع، يرجع خبراء مسؤوليته إلى جيش الاحتلال وعربدته غير الأخلاقية في المنطقة، التي تُوِّجت بضرب أهداف مدنية وموانئ يمنية، فضلا عن معركة الإبادة في غزة التي أسفرت عن مأساة إنسانية مروعة.

يعد دخول قوى عصية على الاحتواء مثل جماعة أنصار الله بقوة إلى أرض المعركة، وعلى موقع يمثل أحد أشد خطوط المواصلات البحرية العالمية حساسية، وهو البحر الأحمر وتخومه في القرن الأفريقي، كل ذلك يجعل من المهم أن نستقرئ بعمق عناصر الأجندة العسكرية والإستراتيجية التي يمتلكها الحوثيون، وعلى نحو محدد نتساءل عما يمتلكونه من قدرات عسكرية واستراتيجية، وهل حقا يمكنهم دخول معركة كبيرة؟ وكيف وصلت صواريخهم ومسيراتهم إلى إسرائيل؟

منظومة صاروخية

أول هذه الصواريخ، التي يُعتقد أنها شاركت في الضربات المتتالية على دولة الاحتلال، هي صواريخ "طوفان" الباليستية متوسطة المدى التي يتراوح مداها بين 1350-1950 كيلومتر، التي تشبه في تصميمها صواريخ "قدر" الإيرانية، يُعتقد أن لديها مرحلة أولى تعمل بالوقود السائل، ومرحلة ثانية تعمل بالوقود الصلب، مما يسمح لها بمدى كبير، طول الصاروخ نحو 16 مترا، وعرضه نحو متر ونصف.

تعمل الصواريخ الباليستية وفق مبدأ بسيط وهو إطلاقها في مسار قوسي، يخرج خارج الغلاف الجوي ثم يعود مجددا إلى الأرض لضرب الهدف، في مسار محدد مسبقا (ما يسهل نسبيا التنبؤ بمساره واعتراضه)، وما إن يصل حتى يطلق الصاروخ حمولته.

يمكن إطلاق هذا النوع من الصواريخ من منصات متنوعة مثل منصة أرضية أو غواصة أو صومعة، وفي حالة صاروخ "طوفان" فإنه ينطلق من منصة أرضية متنقلة، يمكن أن تكون جاهزة للعمل خلال 30 دقيقة فقط. صُمِّم هذا الصاروخ حاليا لحمل رأس حربي تقليدي، ولكنه قادر على التسلح برأس حربي كيميائي أو نووي أيضا بوزن يصل إلى نحو 800 كيلوغرام.

نلاحظ أن مقدمة الصاروخ مخروطية مدببة تجعله يشبه قنينة الرضاعة، يسمح ذلك للرأس الحربي بالدخول مرة أخرى إلى الغلاف الجوي بسرعة أكبر، ويمكِّن الرأس الحربي من القدرة على الانفجار في الهواء فوق هدفه. إذا تمكن الصاروخ من الوصول إلى هدفه، فإن نسبة الخطأ في مكان الضرب المحدد تكون ضمن دائرة قطرها 80-100 متر.

ويمكن للمتأمل في تاريخ تطوير ترسانة صواريخ الحوثيين أن يلاحظ أنهم يحدّثون مدى ترسانتهم الصاروخية بسرعة كبيرة، ولنتأمل خطَّ سيرٍ زمنيا قصيرا من 2015 وحتى الإعلان عن "طوفان" مؤخرا، فمثلا في 2015 أعلن الحوثيون عن إصدار صواريخ "قاهر-1" و"قاهر-إم 2″، وهي تنضم إلى عائلة من صواريخ أرض-جو السوفيتية من النوع "سام في 755" المعدلة لمهام الهجوم الأرضي، يمكن لهذه الصواريخ أن تصل إلى مدى 250-400 كم.

شهد شهر مارس/آذار 2017 الاستخدام العملي لصاروخ "قاهر-2″، الذي تمتع وقتها بمدى وقدرات حمولة أكبر من النسخة الأولى، حيث عُدِّلت صواريخ سوفيتية كانت موجودة في ترسانة الجيش اليمني سابقا لتحتوي على رأس حربي يبلغ وزنه 350 كغم بدلا من الرأس الحربي الأصلي البالغ وزنه 195 كغم، أثار هذا التطوير جدلا بين الباحثين حول طبيعة هذا التحويل.

أما صواريخ "بركان 1" فأُعلِن عنها في 2016، ومن المرجح أنه نسخة معدلة من صاروخ "شهاب-1" الإيراني بمدى يصل إلى 800 كيلومتر، تلاه "بركان 2 إتش" الذي كُشف عنه في 2017، وهو صاروخ باليستي قصير المدى مشتق من صاروخ "قيام" الإيراني يبلغ مداه ألف كيلومتر، وفي سبتمبر/أيلول 2023 عُرِضَ مشتق آخر من صاروخ "قيام" الإيراني يبلغ مداه أيضا ألف كيلومتر، الذي أُطلق عليه اسم "عقيل".

ومنذ 2019، أعلن الحوثيون عن امتلاكهم صواريخ "بركان 3″، وكان الصاروخ الأطول مدى في ترسانة الحوثيين (قبل ظهور "طوفان") متخطيا حاجز 1200 كيلومتر، ويُعتقد أنه استُخدم لأول مرة في 1 أغسطس/آب 2019.

مسيرات الحوثيين

ترسانة الحوثيين من المسيرات الجديدة أثارت الانتباه مؤخرا، حينما أعلنت الجماعة في صباح الجمعة 19 يوليو/تموز، أنها استهدفت تل أبيب بطائرة مسيرة قادرة على التخفي عن الرادار، وأسفر الهجوم عن تفجير أحد المباني وقتل شخص واحد مع وقوع عدد من الإصابات.

ومن المعروف أن جماعة الحوثي في السنوات العشر الماضية تتحرك بثبات في اتجاه بناء ترسانة من المسيرات المتطورة، مقدرة أن ارتفاع حصيلتها من هذا السلاح سيعزز من أوراقها الإستراتيجية في المنطقة. لذا فالمسيرات بالنسبة لها سلاح وجودي، وليس مجرد تشكيل من تشكيلات مسلحة.

وفي هذا السياق، تتنوع المسيرات الحوثية من حيث المهام والاستخدام، فمن مسيرات الرصد والاستطلاع إلى أسراب القتال وصولا إلى المسيرات الانتحارية، مثل طائرات "صماد" بأنواعها. وهذه الأخيرة ترقت في التطور التقني من "صماد-1" إلى "صماد-2" إلى "صماد-3" إلى "صماد-4″، وكلها أجيال من المسيرات منوعة القدرات والمهام.

رحلة التطور هذه تفتح الباب واسعا لفهم مقدار ما حصل من تحديث داخل تقنية المسيرات، وكذلك المتوقع حدوثه لترسانة المسيرات التابعة للحوثيين. فقد كانت "صماد-1" تُستخدم في المقام الأول للاستطلاع والمراقبة، وطُرحت عام 2017، مع مدى وصل إلى 150-200 كيلومتر فقط، بعدها في 2018 جاءت "صماد-2″، وكانت مجهزة بكاميرات بصرية لجمع المعلومات الاستخبارية، إلى جانب زيادة مدى طيرانها إلى ما يقرب من 1000 كيلومتر، حيث يمكنها حمل رؤوس حربية متفجرة صغيرة لتوجيه ضربات دقيقة، بوزن نحو 40-50 كغم شاملا الحمولة المتفجرة.

تلا ذلك "صماد-3" المزودة بمهام هجومية بعيدة المدى مع قدرات مراقبة متقدمة، مع قدرة طيران امتدت لمدى يصل إلى 1500 كيلومتر، ومجهزة بكاميرات بصرية وكاميرات تعمل بالأشعة تحت الحمراء للعمليات النهارية والليلية مع تكنولوجيا متقدمة لنقل البيانات، كل ذلك دون تحميل إضافي في الوزن الذي لا يتعدى 50-70 كغم شاملا الحمولة.

وأخيرا أُعلن في عام 2021 عن "صماد-4″، التي تؤدي مهام مزدوجة بين الاستطلاع والعمليات الهجومية، ومن المحتمل أنها تمتلك ميزة التخفي مع مدى يصل إلى 2000 كيلومتر.

يُمثِّل نموذج "صماد" حالة تفسيرية لتراكم خبرة العمل في تقنية المسيرات عند الحوثيين، وكيف انتقلت من المراقبة بوصفها وظيفة أساسية إلى مهام أكثر تقدما وتنوعا، وقد مكَّنت الترقيات في المدى والحمولة وأنظمة الملاحة هذه المسيرات من إجراء عمليات استطلاع وهجمات بدقة وتأثير متزايدين.

أعلن الحوثيون كذلك عن "وعيد" التي يبلغ مداها 2500 كيلومتر. بشكل خاص، تشبه "وعيد" المسيرة الإيرانية "شاهد 136″، وصُمِّمت لمهاجمة أهداف أرضية من مسافة بعيدة، وهي تعمل بوصفها مسيرة انتحارية، فما إن تصل إلى الهدف حتى تفجر نفسها فيه، وإطلاقها يكون على دفعات تتكون من خمس مسيرات أو أكثر لإرباك الدفاعات الجوية عن طريق استهلاك مواردها.

تتميز المسيرة "وعيد" بطول يبلغ نحو ثلاثة أمتار ونصف، وعرض يصل إلى نحو مترين ونصف، وهي مزودة بجناح على شكل مثلث قصير، مندمج في جسم الطائرة المركزي، وتحتوي المسيرة في مقدمتها على رأس حربي يُقدَّر وزنه بـ30-50 كغم، بينما يقع المحرك في الجزء الخلفي من جسم المسيرة ويُدار بمروحة دافعة ذات شفرتين.

أما الدور الرئيس لهذه المسيرة فيتعلق بمهاجمة الأهداف الأرضية الثابتة، التي تكون إحداثياتها معروفة، وهي غير فعالة ضد الأهداف المتحركة.

موارد الحوثيين

لكن كيف تمكَّن الحوثيون من تطوير سلاح المسيرات والصواريخ الخاص بهم بهذه السرعة؟ الإجابة هي خطوط التوريد الفعالة التي تتقاطر على الحوثي منذ سنوات.

فخلال ضربات جماعة أنصار الله السابقة، وثَّقت مؤسسة "أبحاث تسليح الصراعات" عددا من المسيرات التي أُسقطت أثناء تلك العمليات، وتوصل التقرير الخاص بالمؤسسة إلى أن مسيرة "قاصف-1" التي استُخدمت في مجموعة من تلك المهام تشبه مسيرات أبابيل الإيرانية، ولكنها تبدو أصغر.

لكن التقرير رغم ذلك رجح أن المسيرة لم تُصنع في إيران، بل جمعت محليا، حيث بُني الإطار الخارجي للمسيرة بشكل أوّلي، أضف إلى ذلك أن أجزاء جسم المسيرة حملت أرقاما مكتوبة بخط اليد، مما يشير إلى أنها من إنتاج ورش محلية، بحسب التقرير.

وقد ربط هذا التحقيق بين قدرة الحوثيين على تجميع المسيرات، ورصيدهم التقني في صناعة العبوات الناسفة.

وبدراسة عدد من المسيرات من طراز "صماد"، توصلت المؤسسة إلى استنتاج مفاده أن طرق صناعة المكونات والأجزاء الموجودة في المسيرات التابعة للحوثيين مماثلة في كثير من الحالات لتلك المستخدمة في تصنيع العبوات الناسفة، التي يمتلكون فيها رصيدا كبيرا، إضافة إلى أن بعض مكوناتها تتشابه مع أجزاء تقنية تعرف بها المسيرات الإيرانية. ما يعني أنه حتى رغم اعتماد الحوثيين على تكنولوجيا إيرانية، فإنهم يمتلكون بالفعل خبرة على التصنيع المحلي بدأ العمل عليها ربما من 2015.

وعلى الجانب الآخر، أثبت فريق من الخبراء التابعين للأمم المتحدة أن أحد نماذج صاروخ "بركان" قد جُمِع على الأرجح في اليمن، وأن صاروخ كروز "قدس-1" لا يعتمد على أي تصميم موجود، بل على تصميم صاروخ كروز كلاسيكي عام، وربما هُرِّب من الخارج ثم عبر الهندسة العكسية صُنِّعَ في اليمن، ويبدو من دراسة الصواريخ والمسيرات الإيرانية أن نسبة التصنيع المحلي في الأخيرة تبدو أكبر بفارق واضح.

هناك إذن ثلاثة طرق تمكَّن خلالها الحوثيون من تطوير إمكاناتهم في سلاحي المسيرات والصواريخ بسرعة، أولها هو نقل التكنولوجيا والخبرة اللازمة لتطوير المسيرات، ثم التدريب اللازم للتصنيع والتشغيل، لكن هذا وحده ليس كافيا، بل هناك التصنيع المحلي وهو الطريق الثاني، حيث أنشأ الحوثيون قدرات تصنيع محلية لتجميع المكونات المستوردة وتصنيع أجزاء معينة من المسيرات.

سمح ذلك للحوثيين بالحفاظ على ترسانتهم من المسيرات رغم التقييد الدولي على خطوط الملاحة بكل طرقها، لأن التصنيع المحلي يُمكِّن من إنتاج كميات أكبر، كما يسهل بالنسبة للحوثي تهريب القطع الإلكترونية الصغيرة الدقيقة الخاصة بالمسيرات، لأنها عادة تُستخدم لأغراض عامة ولا يوجد حظر عليها، كما سمحت الخبرات الناشئة محليا بتطوير الطريق الثالث وهو الهندسة العكسية (وهي عملية يتم فيها تفكيك المسيرات وغيرها من الأجهزة لاستخراج معلومات تصميمها، ومن ثم يعاد إنتاجها)، سواء بدراسة مسيرات أُرسلت إلى الحوثيين أو تلك التي استولوا عليها من المعارك السابقة، لتعزيز فهمهم وتكرار تكنولوجيا المسيرات.

خطر بحري

إلى جانب ذلك، فإن القوات البحرية التابعة للحوثيين تمتلك أدوات جديدة، حيث عرضت قبل عامين فقط زوارق قتال من أنواع "عاصف" و"ملاح" ومؤخرا "نذير" التي تمتلك القدرة على حمل أسلحة متوسطة وخفيفة ويمكنها إطلاق صواريخ كاتيوشا 107 ملم، التي إما تكون تدميرية وإما حارقة، ويمكن لبعضها حمل أنظمة دفاع جوي، وتُستخدم لضرب السفن والسيطرة عليها، إلى جانب ذلك يمتلك الحوثيون قوارب ذاتية القيادة لأغراض القتال والاستطلاع البحري.

أعلن الحوثيون كذلك عن امتلاكهم ألغاما بحرية من أنواع "مسجور" و"ثاقب" و"كرار" و"مجاهد" وغيرها، وعلى اختلاف أنواعها فإن الألغام البحرية عبارة عن جهاز متفجر قائم بذاته يوضع في الماء لإتلاف أو تدمير السفن السطحية أو الغواصات، تُوضع الألغام على أعماق متنوعة في الماء، وتُفعَّل عند استشعار قدوم سفينة ما، ولكل نوع عمق محدد وآلية تفعيل.

وإلى جانب ما سبق، يمتلك الحوثيون صواريخ روبيج، وهو نظام روسي للدفاع الساحلي، يستخدم صواريخ "كي إتش – 35 يو آي" المضادة للسفن، ويصل مداها إلى 260 كيلومترا، وتعمل بتقنية القشط البحري، أي إنها تسافر بالقرب من سطح الماء لتجنب الرادار، ويحمل الواحد منها رأسا حربيا شديد الانفجار يبلغ وزنه 145 كغم صُمِّم ليخترق الحواجز والمقصورات أفقيا قبل أن ينفجر داخل السفينة.

شمل عرض الحوثيين أيضا نسخا جديدة من الصواريخ الموجَّهة ضد السفن مثل "تنكيل"، إلى جانب أنواع أخرى مثل "حاطم" و"فالق" و"صياد"، وهي صواريخ مجنحة مجهزة بباحث راداري أو حراري، بمدى مجمل من 200-400 كيلومتر، وجميعها يشبه صواريخ إيرانية لها المواصفات نفسها، كذلك فإن العرض شمل صواريخ كروز للهجوم الأرضي من طراز "قدس 4" التي يمكنها الاشتباك مع الأهداف البرية والبحرية، وتُعد جزءا من عائلة صواريخ كروز التي طورتها إيران بمدى يبلغ 800 كيلومتر.

المقلق بالنسبة لخبراء الحرب الغربيين في هذه الصواريخ أنها قادرة على التخفي والمناورة، لأنه يمكن التحكم بها في أثناء الرحلة، ولا يعني ذلك أنها ستضرب كل أهدافها بدقة، ولكنها ترفع احتمالات الإصابة بدرجة خطيرة، ولأن هذه الصواريخ مُطوَّرة محليا فإن فارق الخسارة سيكون لا شك لصالح الحوثيين، بمعنى أن نجاح عشرة صواريخ من عدة مئات سيحقق تكلفة أقل بكثير من تكلفة سفينة عسكرية إسرائيلية أو أميركية ضُربت لهذا السبب أو ذاك.

هذه هي المرة الأولى التي تمتلك فيها جماعة الحوثيين قدرات عسكرية بحرية، وبوجودها عند مضيق باب المندب فإنها تحقق ضغطا شديدا على الولايات المتحدة وإسرائيل بسبب تأثيرها الواضح على حركة التجارة العالمية.

قدرات الدفاع الجوي

ولا تقف قدرات الحوثيين عند هذا الحد، بل تطورت إلى ما هو أبعد من ذلك، فخلال وقت سابق من شهر نوفمبر/تشرين الثاني 2023، أعلن الحوثيون عن تمكنهم من إسقاط مسيرة أميركية من طراز "إم كيو 9" في المياه الإقليمية لليمن. وقال المتحدث العسكري باسم الحوثيين في بيان رسمي: "تمكنت دفاعاتنا الجوية من إسقاط طائرة أميركية أثناء قيامها بأعمال عدائية ورصد وتجسس في أجواء المياه الإقليمية اليمنية، وضمن الدعم العسكري الأميركي للكيان الإسرائيلي".

"إم كيو 9 ريبر" هي المسيرة الهجومية الأساسية للقوات الجوية الأميركية، نظرا لقدرتها على التحليق لوقت طويل (نحو 27 ساعة) وعلى ارتفاع أكبر من 15 كيلومترا، وامتلاكها لقدؤات واسعة النطاق، وهي قدرات تدفعنا لا شك إلى التساؤل عن كيفية نجاح الحوثيين في إسقاطها مع كل تلك التقنيات المتقدمة. بعد سيطرتهم على صنعاء عام 2014 تمكَّن الحوثيون من السيطرة على معظم ما تبقى من ترسانة الجيش اليمني من صواريخ الدفاع الجوي أرض-جو من طراز سام السوفيتية والرادارات المصاحبة لها، وهي صواريخ تُطلَق من الأرض لاعتراض طائرات أو صواريخ العدو وتدميرها.

ولكن تلك الترسانة واجهت عدة مشكلات كبيرة، الأولى كانت أن الكثير من قطعها تالفة أو على الأقل بحاجة إلى الإصلاح، والثانية كانت أنها عموما قديمة وبالتبعية ذات دقة ضعيفة في تحييد التهديدات الجوية.

لجأ الحوثيون إلى حل تلك المشكلات عبر عدة حيل، مثل تحويل صواريخ جو-جو روسية الصنع الباحثة عن الحرارة مثل "إيه إيه-10 ألامو بي" و"إيه إيه-11″ لتصبح صواريخ أرض جو. صاروخ "إيه إيه-10 ألامو" تحديدا كان الأكثر استخداما من قِبل الحوثيين، ومنذ عام 2017 مَثَّل خطورة حقيقية وكان السبب في عدد من الضربات القوية للأهداف الجوية، وهو نظام متقدم إلى حدٍّ كبير، مُخصَّص بالأساس للاستخدام على المقاتلات الروسية من الجيل الرابع مثل "ميج-29" و"سوخوي-35″، لكنه مُصمَّم لضرب جميع أنواع الطائرات والمروحيات وصواريخ كروز وأنظمة الطائرات بدون طيار، ويمكنه الاشتباك مع الأهداف المحمولة جوا في أي ظروف جوية خلال النهار والليل.

هيكل الصاروخ أسطواني ويتمتع بأسطح متماثلة المحور تتحكم في ميل الصاروخ وانحرافه بما يعطيه سلاسة خلال الرحلة، مع رأس حربي وزنه 39 كغم يُشغَّل بالقرب من الهدف مع إمكانية التشغيل بالأشعة تحت الحمراء التي يصعب اكتشافها.

رغم ذلك، كانت مشكلات هذا الصاروخ أنه قصير المدى بحد أقصى 40 كيلومترا، لكنَّ الحوثيين استخدموه بذكاء، فبعد تحويله ليصبح سلاح أرض جو للدفاع الجوي، صنعوا منه كمائن متخفية في ثنيات الجبال وعلى أطرافها، ما مكَّنهم من اصطياد الطائرات والمسيرات وصواريخ كروز على مسافات قريبة نسبيا.

إلى جانب ذلك، أعلن الحوثيون قبل عدة سنوات عن تطويرهم لـ"برق"، وهو صاروخ دفاع متقدم يأتي في نسختين هما "برق-1" و"برق-2″، ويشبه نظام صواريخ أرض-جو "صياد" الإيراني، الذي يُعَدُّ في حد ذاته تطويرا لنظام "إس-75" السوفيتي سالف الذكر، ولكنه أفضل في نطاقات عدة هي الدقة والمدى وقوة التدمير .

يمتلك "برق-2" رأسا حربيا متشظيا بوزن 200 كيلوغرام، وهو نوع من الرؤوس الحربية المتفجرة المُصمَّمة لإنتاج وإطلاق الشظايا عند الانفجار، وبالتبعية لا يحتاج إلى الاصطدام مباشرة بالهدف الجوي ولكن يمكن فقط للشظايا الناتجة من الصاروخ أن تقوم بإسقاطه. وينطلق الصاروخ من منصة متحركة أو ثابتة يستغرق تحميلها نحو 5 دقائق، ويحلق بسرعة تصل إلى 3600 كيلومتر في الساعة، ويصل مداه إلى مئة كيلومتر.

يعمل الصاروخ عن طريق الأشعة تحت الحمراء والرادار النشط أو شبه النشط. في نظام الرادار النشط يقع جهاز إرسال الرادار على المنصة نفسها مع جهاز استقبال الرادار، يقوم نظام الرادار بإرسال إشارات التردد اللاسلكي نحو الهدف لتنعكس عنه ويستقبلها جهاز استقبال الرادار، ليعطي الإشارة تلقائيا إلى الصاروخ بالانطلاق.

الصواريخ الموجَّهة بالرادار النشط يُشار إليها باسم صواريخ "أَطْلِقْ وانسَ"، حيث يمكنها توجيه نفسها إلى الهدف باستخدام نظام الرادار الخاص بها بعد الإطلاق، ولا تحتاج إلى توجيه مستمر من منصة الإطلاق، على عكس الرادار شبه النشط الذي يعتمد على مصادر رادارية لتوجيهه ناحية الهدف.

منظومة رادار متطورة

إلى جانب ذلك، يُعتقد أن الحوثيين باتوا حاليا يمتلكون "جهاز استقبال الرادار الافتراضي"، الذي يتمكن من استقبال إشارات "إيه دي إس-بي" والأخير هو نظام مراقبة يُستخدم في التحكم في الحركة الجوية للطائرات وفك تشفيرها.

هذا النظام يسمح للطائرات ببث موقعها وسرعتها وارتفاعها وغيرها من المعلومات إلى مراقبي الحركة الجوية والطائرات الأخرى المحيطة في سياق القوة التي تقوم بالعملية الهجومية أو الاستخباراتية. يمكن لجهاز استقبال الرادار الافتراضي استخدام هوائي وجهاز استقبال راديو لالتقاط هذه الإشارات وإرسالها إلى جهاز حاسوب لمعالجة الإشارات وعرضها على الشاشة.

يعمل جهاز استقبال الرادار الافتراضي سلبيا، بمعنى أنه يتمكن من جمع المعلومات حول الطائرات وأنشطتها دون إصدار إشارات أو المشاركة في اتصال مباشر مع الطائرة، على عكس أنظمة الرادار النشطة التي ترسل الإشارات وتنتظر الانعكاسات، تعتمد الأنظمة السلبية على استقبال وتفسير الإشارات التي تصدرها الطائرات بشكل طبيعي أو عن غير قصد.

يعطي ذلك عملية الدفاع الجوي قدرا من التخفي، ويُمكِّن الحوثيين من رصد أهداف تقع في نطاق دائرة قُطرها 500 كيلومتر، وبالتبعية فإن تحديد موقع الهدف الجوي يُمكِّن الحوثيين من تنظيم هجمة بصواريخ الدفاع الجوي من فئة برق مثلا، هذا التكامل بين الصواريخ الأكثر تقدما ومنظومة جهاز استقبال الرادار الافتراضي هو مَن يعطي الجماعة هذا الحضور البارز في سماء اليمن ومحيطها.

حرب غير متكافئة

بالنظر إلى ما هو متاح من القدرات العسكرية للحوثيين، فإننا نلاحظ أن تخطيطهم الإستراتيجي قائم على بناء حرب غير متكافئة مع الخصوم مثل إسرائيل أو الولايات المتحدة، حيث يجد الطرف الأضعف عسكريا وتقنيا وسائل يبحث من خلالها عن ميزة نسبية في المعركة، تحقق له قدرا من التوازن والردع، خاصة في حرب طويلة الأمد.

يظهر ذلك بوضوح في عدة عناصر، منها مثلا الاستثمار في السلاح البحري لضمان الضغط على حركة التجارة العالمية، في هذا السياق يمكن لقطع عسكرية رخيصة نسبيا أن تحقق ضغطا سياسيا ثمنه أكبر بفارق كبير، كما أن تركيز الحوثيين على رفع مدى صواريخهم ومسيراتهم مع الزمن يفتح الباب لأن تصل أيديهم إلى دائرة نصف قُطرها يطول إسرائيل، وبالتالي فإنهم يمثلون تهديدا مستمرا للإسرائيليين، ومن ثم يمكنهم بثقة الحديث عن عمليات نوعية من حين إلى آخر.

في هذا السياق أبدى الحوثيون درجة متقدمة في تكتيكات الحرب غير المتكافئة، حيث يمتلك برنامجهم للمسيرات والصواريخ سمة أساسية هي تنوع المنتجات الهجومية الجوية، حيث يميلون إلى التركيز على العمليات المشتركة، وربما استُخدم هذا التكتيك بالفعل في الضربة الأخيرة، حيث أفادت بعض المصادر أن القوات الأميركية أسقطت عدة مسيرات وصاروخا باليستيا قبل ضرب تل أبيب، وقد استُخدم من قبل أكثر من مرة، يظهر ذلك واضحا في طبيعة ما اعترضته القوات الأميركية من أسلحة حوثية (من صواريخ بأنواع متعددة ومسيرات) وصولا إلى 2024.

عمليات الأسلحة المشتركة هي أسلوب قتالي يسعى إلى دمج الأسلحة القتالية المختلفة لتحقيق تأثيرات تكاملية متبادلة، حيث تضرب الأسلحة المشتركة الخصم بعدة أذرع في وقت واحد، فمثلا يمكن استخدام الطائرات المسيرة لمهاجمة رادارات الدفاع الجوي في المراحل الأولى من هجوم كبير، هنا ستتحول قدرات الدفاع الجوي الأخرى لصد هجوم المسيرات، لكن تليها ضربات صاروخية باليستية وأخرى بصواريخ كروز، فلا تتمكن الدفاعات من صدّها جميعا، خاصة مع اختلاف تكتيكات عمل كلٍّ منها.

وعادة ما تعمل المسيرات نفسها في أسراب تكتيكية يمكن أن تشتت قدرات أنظمة الدفاع الجوي وتتجاوز حدود قدرتها على الصدّ، وتعطل الاتصالات والخدمات اللوجستية. وعلى سبيل المثال، ففي سيناريو الحرب، سيعمل فريق من المسيرات على تدمير أنظمة الدفاع الجوي وتمهيد الطريق لسلسلة من المسيرات الأخرى للتوغل في أراضي العدو، في حين تقوم فرقة ثالثة من المسيرات بالاستطلاع ودراسة الضربة.