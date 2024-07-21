الانسحاب وحده لا يكفي.. الجمهوريون يدعون لإجبار بايدن على التنحي فورا

جاء في موقع "أكسيوس" الإخباري الأميركي أن الحزب الجمهوري يعكف على جمع أدلة تدعم حجته التي تزعم أن أي تراجع للرئيس الأميركي جو بايدن عن الترشح للرئاسة لا يكفي، بل إنه لم يعد "لائقا عقليا" لإدارة البلاد في الشهور الستة التي تسبق الانتخابات في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

ووفق تقرير الموقع، فإن محاولات الجمهوريين هذه تأتي في وقت يستغرق فيه نظراؤهم الديمقراطيون في مجادلات حول ما إذا كان بمقدور بايدن الفوز في السباق نحو البيت الأبيض.

وتكمن أهمية ما يدور في الساحة السياسية الأميركية -برأي أكسيوس- أنه حتى لو اتخذ بايدن قرارا تاريخيا بشأن ترشحه، وأصغى إلى ما يقوله العديد من الديمقراطيين إنه سيكلفهم خسارة الانتخابات، فإن الجمهوريين يمهدون لدفعه إلى الاستقالة من منصبه.

الاستقالة الآن

ونشر جي دي فانس المرشح لمنصب نائب ترامب، تصريحا، يوم السبت، على منصة إكس (تويتر سابقا)، قال فيه إن "كل من يدعو بايدن إلى التوقف عن الترشح دون أن يطالبه بالاستقالة من الرئاسة، إنما يمارس سخرية ترقى إلى حد السخف". وتابع مخاطبا بايدن: "إن لم تكن تستطيع الترشح، ولن تتمكن من العمل، فيجب أن تستقيل الآن".

وفي قراءتها لما بين السطور، تعتقد مراسلة الموقع ستف كايت في تقريرها أن الجمهوريين يستعدون لأي نتيجة قد يسفر عنها السجال المحتدم حول بقاء بايدن في سباق الترشح للرئاسة.

ولفتت إلى أنه كان هناك شعور متزايد في الدوائر الديمقراطية، في بداية هذا الأسبوع، بأن بايدن يمكن أن ينسحب، لكنه سيكمل فترة ولايته الرئاسية الحالية.

وتوقعت أن يواصل الجمهوريون انتقاداتهم لبايدن بسبب كبر سنه، وباعتباره غير لائق للمنصب سواء حاليا أو لسنوات أربع مقبلة على وجه الخصوص.

"زعيم للعالم الحر"

وتابعت القول إن الجمهوريين سيصفون الديمقراطيين بأنهم منافقون بسبب تركيزهم على ما إذا كان بايدن يتمتع بالطاقة اللازمة للاستمرار في حملته الانتخابية والفوز بالرئاسة، بدلا من التساؤل حول ما إذا كان على قدر المسؤولية الملقاة على عاتق "زعيم العالم الحر".

وبحسب أكسيوس، فإن مؤسسة التراث ومحافظين آخرين يستعدون لخوض معارك قانونية حول أي تغيير قد يطرأ على مرشحي الحزب الديمقراطي لمنصب الرئيس ونائبه، وتقوم حملة ترامب بنشر إعلانات تنتقد كامالا هاريس نائبة الرئيس الأميركي إذا أصبحت المرشحة، كما ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز".

وأشار الموقع الإخباري إلى أن بيرني مورينو، المرشح لعضوية مجلس الشيوخ في ولاية أوهايو، أصدر بيانا دعا فيه بايدن رسميا إلى الاستقالة من الرئاسة "لأن وجوده المستمر في غرفة العمليات يمثل تهديدا للأمن القومي" الأميركي.