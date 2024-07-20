صحف عالمية: عودة شلل الأطفال لغزة وتحذير أميركي من تسليح روسيا للحوثيين

سلطت صحف ومواقع عالمية -في تغطيتها للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة– الضوء على مواضيع مختلفة، أبرزها عودة فيروس شلل الأطفال إلى غزة، ومعاناة الأشخاص ذوي الإعاقة في ظل الحرب، بالإضافة إلى تحذير أميركي من إمكانية تسليح روسيا لجماعة أنصار الله (الحوثيين) في اليمن.

وكتبت صحيفة "لوفيغارو" عن موضوع عودة فيروس شلل الأطفال شديد العدوى إلى قطاع غزة، بسبب ظروف الحرب، وقالت إن منظمة الصحة العالمية كانت قد قدرت أنه تم القضاء على هذا الفيروس في عام 1999.

وذكرت الصحيفة الفرنسية أن أمراضا أخرى تعود للظهور في قطاع غزة، الذي يعاني الحرب الإسرائيلية المتواصلة منذ 9 أشهر.

وفي السياق نفسه، نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن عمال إغاثة وأطباء قولهم إن الإغلاق المطول لمعبر رفح الحدودي مع مصر يعرض للخطر المرضى الأكثر هشاشة في غزة بمن فيهم الأطفال.

وأضافت الصحيفة أن معبر رفح أغلق منذ استيلاء إسرائيل عليه في أوائل مايو/أيار الماضي، مما أدى إلى قطع الطريق الوحيد للخروج من القطاع أمام آلاف الفلسطينيين الذين هم في أمس الحاجة إلى الرعاية الطبية.

ومن جهتها، سلطت "الغارديان" الضوء على واقع الأشخاص ذوي الإعاقة في ظل الحرب. وكتب المدير التنفيذي للجمعية الوطنية للتأهيل في قطاع غزة، جمال الرُزِّي للصحيفة، أن ذوي الإعاقة يعيشون تحت الصدمة، ويتعرضون للهجوم، ويُتركون ليموتوا، وفي حال تمكنوا من الفرار فإنهم غالبا ما يفقدون أجهزتهم المساعدة على الحياة، التي تتعرض للإتلاف أو الضياع.

ومن جهة أخرى، نقل موقع "بلومبيرغ" عن مصادر وصفها بالمطلعة قولها "إن إسرائيل تبحث إمكانية ترك إدارة معبر رفح للاتحاد الأوروبي والفلسطينيين"، مشيرا إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يرفض بتاتا فكرة التنازل عن معبر رفح.

وفي موضوع آخر، نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن مسؤولين أميركيين أن قائد القيادة المركزية الأميركية حذر في رسالة سرية وجهها مؤخرا لوزير الدفاع، لويد أوستن، من "أن العمليات العسكرية فشلت في ردع هجمات أنصار الله الحوثيين في البحر الأحمر، وأن هناك حاجة إلى نهج أوسع للتعامل معها".

وأضافت الصحيفة أن وكالات الاستخبارات الأميركية حذرت من أن روسيا قد تسلح جماعة أنصار الله الحوثيين بصواريخ متطورة مضادة للسفن، ردا على دعم إدارة الرئيس جو بايدن للضربات الأوكرانية داخل روسيا بأسلحة أميركية.