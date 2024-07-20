صحف عالمية: حرب بلا نهاية بغزة وهجوم حوثي ينذر بنهاية عصر "السماء الصافية"

ركزت صحف ومواقع عالمية على الوضع الإنساني في قطاع غزة، في ظل استمرار الغارات الإسرائيلية التي تستهدف المدنيين، بالإضافة إلى ردود الفعل الإسرائيلية على استهداف جماعة الحوثي لتل أبيب بمسيّرة.

وكتبت "الواشنطن بوست" تحليلا يقول إن شدة القصف الإسرائيلي والغارات الجوية على قطاع غزة عادت خلال الأسابيع الأخيرة إلى ما كانت عليه في بداية الحرب، رغم زعم إسرائيل أنها خففت وتيرة الحرب.

ووفق الصحيفة، فإن أعداد الضحايا المدنيين في ارتفاع مستمر، والأمر بالنسبة لسكان غزة يبدو وكأنه حرب بلا نهاية.

ويروي طبيبان أميركيان تطوعا للعمل في غزة لصحيفة "بوليتيكو" مشاهد مروعة ومواقف مأساوية مرّت بهما اختزلاها بالقول "شيء تعجز عن وصفه الكلمات!". ويقولان إنهما عملا في كثير من مناطق الحروب والصراعات، ومرت بهما مواقف وحالات مؤلمة جدا، لكن مآسي غزة لم تكن تخطر على بالهما.

ويذكر الطبيبان أنهما عالجا فتاة (9 أعوام) مزق القصف جسمها ونخرت الديدان لحمها وهي على قيد الحياة.

ومن جهة أخرى، نقل موقع "كالكاليست"، وهو الملحق الاقتصادي لصحيفة "يديعوت أحرونوت" عن مصدر كبير في الجيش الإسرائيلي تشبيهه استهداف الحوثيين لتل أبيب بمسيّرة بأنه "سابع من أكتوبر/تشرين الأول جديد".

وقال المصدر "إن الهجوم فشل مدوٍّ لأنظمة الدفاع الجوي الإسرائيلي ينذر بانتهاء عصر السماء الصافية"، في إشارة لطبقات أنظمة الدفاع الجوي التي تحمي إسرائيل، مضيفا "أن الهجوم يكشف أيضا عن فجوة في التنسيق مع القوات الأميركية في البحر الأحمر التي كان يُفترض أن تُبلغ إسرائيل في حال رصد أي جسم مشبوه".

وفي موضوع آخر، ذكرت مجلة "الإيكونوميست"، أن رأي محكمة العدل الدولية حول الضفة الغربية أمس لن يوقف سياسات الاستيطان التي تمارسها إسرائيل.

غير أن المجلة توضح أن رأي المحكمة "يشكل ضربة أخرى لمكانة إسرائيل الدولية، التي تتآكل بسرعة بسبب سلوكها في الحرب على غزة"، وتعتقد أن رأي المحكمة هو أيضا تحذير لإسرائيل من أنها قد تبدأ في دفع ثمن للاحتلال أعلى مما دفعت على مدى الأعوام الــ57 الماضية.

وطالبت محكمة العدل الدولية، أمس الجمعة، إسرائيل بوضع حدّ لاحتلال الأراضي الفلسطينية المحتلة بعد 1967، داعية إلى إنهاء أي تدابير تسبب تغييرا ديمغرافيا أو جغرافيا، في خطوة قضائية غير مسبوقة.