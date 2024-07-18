مياه الصرف الصحي.. حرب أخرى في حياة النازحين بخان يونس

غزة- "ريحة المجاري هلكتنا" تشكو النازحة يسرى سرحان في مطلع حديثها مع الجزيرة نت، إذ تعاني وعائلتها من رائحة مياه الصرف الصحي في خان يونس، التي تمر بالطرقات وبين خيام النازحين.

وأشارت يسرى أن الأطفال باتوا يعانون من أمراض تنفسية وجلدية واختناقات في الليل، نتيجة "الروائح القاتلة" التي يشتمونها .

بينما ناشد المواطن زين نعيم الجهات المسؤولة بالتدخل وحل مشكلة الصرف الصحي بشوارع خان يونس، وقال "الرائحة ووجود المجاري المفتوحة دمرتنا، وانتشرت بيننا الأمراض، وبسببها لا نستطيع البقاء في الخيمة من شدة الروائح".

من جهته، قال مسؤول الإعلام في بلدية خان يونس صائب لقان للجزيرة نت إن البلدية تعاني من طفح مياه الصرف الصحي في معظم الشوارع الرئيسية والفرعية للمدينة، بسبب استهداف الاحتلال الإسرائيلي للخطوط الناقلة لمياه الصرف الصحي، بحيث يوجد أكثر من 60 ألف خط ناقل مدمر بشكل كامل.

وأضاف أن الاحتلال دمر 6 محطات لمياه الصرف الصحي، كما أن المشكلة تفاقمت في الفترة الأخيرة جراء نقص السولار والوقود، وحذر من أن طفح هذه الخطوط يؤثر بشكل كبير على النازحين والمقيمين في المدينة، وينقل بينهم الأمراض الجلدية والتنفسية، "وقد يسبب مكاره صحية لا تحمد عقباها".

وبخصوص إمكانيات البلدية للتدخل، فأوضح أن الاحتلال الإسرائيلي خلال اجتياحه مدينة خان يونس دمر الجرافات وسيارات شفط المياه، ودمر كامل البنية التحتية للمدينة، وهو ما يعرقل على البلدية حل هذه المشكلة دون إمكانيات كبيرة.

ومع استمرار الحرب، تعاني منطقة خان يونس جنوب قطاع غزة من دمار البنية التحتية، خصوصا في ما يتعلق بمياه الشرب والصرف الصحي، وقد تشكلت مستنقعات تنتشر فيها مختلف الحشرات والأمراض المعدية والأوبئة.