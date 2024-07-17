إعلام إسرائيلي: حماس لا تعرقل الصفقة وعلاقة نتنياهو وغالانت في الحضيض

أقر خبراء عسكريون ومحللون سياسيون إسرائيليون -في نقاشاتهم على قنوات إعلامية- بأن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) لا تعرقل صفقة تبادل الأسرى، وقالوا إن الخلافات الداخلية تمس بإدارة الحرب وتحقيق الأهداف.

وبشأن المفاوضات الرامية إلى إبرام صفقة لتبادل الأسرى، قال رئيس شعبة العمليات في الجيش الإسرائيلي سابقا يسرائيل زيف للقناة الـ12 إن "حماس ماضية قدما في هذه الصفقة بالطبع وهي لا تعرقلها، ويبدو أن التي تعرقلها هي الجزئيات التي أضافها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى الصفقة".

من جهته، ذكر مراسل الشؤون السياسية في قناة "كان 11" سليمان مسودة أن القضايا محل الخلاف في إسرائيل هي بين الأجهزة الأمنية ووزير الدفاع يوآف غالانت ورؤساء جهاز المخابرات (الموساد) ديفيد برنيع وجهاز الأمن العام (الشاباك) رونين بار والأركان هرتسي هاليفي واللواء احتياط نيتسان ألون من جهة وبين رئيس الحكومة من جهة أخرى.

وأضاف أن رئيس الحكومة نتنياهو يواصل التصلب في مواقفه بشأن محور فيلادلفيا، حيث يقول "إنه من المحظور الانسحاب منه في هذه المرحلة، ويجب إبقاء قوات هناك بشكل فعلي وليس الاكتفاء بالعوائق المتنوعة أو بمجسات وغيرها من الوسائل لمكافحة التهريب بين مصر وغزة".

وفي قضية عودة الغزيين إلى شمال قطاع غزة، يقول مراسل الشؤون السياسية في قناة "كان 11" إن نتنياهو "لا يزال يقول لطاقم المفاوضات: قدموا لي مقترحا يضمن ألا يعود المسلحون سيرا إلى منطقة شمال القطاع"، وكشف أن أعضاء طاقم المفاوضات يؤكدون له أنه بدون هذا الأمر لن تكون هناك صفقة مع المقاومة الفلسطينية في غزة.

ونقلت "القناة الـ13" الإسرائيلية عن بوفال أور -وهو والد إسرائيلي محتجز في غزة- قوله "طالما أن نتنياهو في سدة الحكم فإن الضرر واضح تماما، إنه لن يسمح بالتوصل إلى صفقة أو تسوية".

وبشأن الخلافات الداخلية، أكدت مراسلة الشؤون السياسية في القناة الـ13 موريا أسرف وولبيرغ أن العلاقات بين رئيس الحكومة ووزير دفاعه قد وصلت إلى الحضيض بعد 9 أشهر من الحرب "فهما لا يتحدثان معا بشكل غير رسمي، وخلال النقاشات الرسمية يدخلان في مواجهة بحضور قادة الأجهزة الأمنية".

وكشفت المراسلة أن قادة في الأجهزة الأمنية أخبروها أن العلاقة المضطربة بين نتنياهو وغالانت تمس بإدارة الحرب وبتحقيق الأهداف التي وضعتها إسرائيل.

كما قالت إن الشرخ بين نتنياهو وغالانت يحوّل الجيش والشاباك والموساد إلى وسطاء بينهما وقت الحرب.

أما مراسل الشؤون العسكرية في قناة "آي 24″ يوسي يهوشوع فتطرق إلى مسألة اعتراف الجيش الإسرائيلي بوجود نقص لديه في الدبابات وفي المقاتلين والقادة، وقال إنها المرة الأولى التي يحدث فيها هذا الاعتراف.

وأشار المراسل إلى أن الجيش أمامه تحديات كبيرة جدا، في ظل الخسائر التي يتكبدها وحاجته للكثير من الجنود من أجل السيطرة على خطوط الجبهة الشمالية والجنوبية، وفي الضفة الغربية".