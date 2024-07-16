فرس النبي.. قصة أكبر مواجهة بحرية بين إيران وأميركا

في أعقاب تصاعد الاشتباكات بين حزب الله وإسرائيل وتهديد الحرس الثوري الإيراني بالانضمام إلى الصراع، أعلنت القيادة المركزية الأميركية (CENTCOM) نشر حاملة الطائرات "يو إس إس تيودور روزفلت" (CVN-71) في منطقة الأسطول الخامس الأميركي للعمليات في الشرق الأوسط.

ويهدف نشر حاملة الطائرات التي وصلت إلى المنطقة في 12 يوليو/تموز إلى سدّ الفراغ وضمان وجود القوة البحرية الأميركية في البحر الأحمر بعد رحيل حاملة الطائرات "يو إس إس دوايت دي أيزنهاور" (CVN-69).

وفضلا عن ذلك، نشر البنتاغون في البحر الأبيض المتوسط مجموعة "WASP" البرمائية، بمجموعتها الضاربة المكونة من السفن الهجومية "يو إس إس نيويورك" و"يو إس إس أوك هيل"، إلى جانب عناصر من وحدة المشاة البحرية رقم 24، ​​لردع حزب الله والاستجابة لحالات الطوارئ.

وتتزامن هذه التحركات البحرية مع غرق الفرقاطة الإيرانية "إيريس سهند" التي انقلبت أثناء إجراء إصلاحات في ميناء بندر عباس جنوبي إيران، وهذه الفرقاطة هي نسخة محدثة من تلك التي دمرتها القوات البحرية الأميركية في أكبر وأهم مواجهة بحرية إيرانية أميركية، والمعروفة باسم عملية "فرس النبي".

ما قبل المعركة

وافقت الولايات المتحدة على مرافقة السفن الكويتية التجارية والحاملة للنفط في ما عُرف بعملية الإرادة الجادة التي بدأت في عام 1987، وهي أكبر عملية بحرية أميركية منذ الحرب العالمية الثانية.

وجاءت الموافقة الأميركية لضمان تدفق النفط عبر الخليج ورغبة الولايات المتحدة في الحد من نفوذ الاتحاد السوفياتي في منطقة الشرق الأوسط.

وفي 24 يوليو/تموز 1987، وخلال أول مرافقة أميركية لناقلة نفط كويتية ضمن عملية الإرادة الجادة، وعلى بعد حوالي 18 ميلا إلى الغرب من "جزيرة فارسي" الإيرانية، اصطدمت الناقلة "إم في بريدجتون" (MV Bridgeton) بلغم إيراني، فأدى ذلك إلى أضرار جسيمة لكنها تجنبت الكارثة بفضل هيكلها المزدوج.

سلط هذا الحادث الضوء على نوع جديد من المخاطر التي تواجهها القوات الأميركية وهي الألغام البحرية الإيرانية، وعُدّ الحادث انتصارا دعائيا لإيران، إذ وصفه رئيس الوزراء الإيراني في ذلك الوقت مير حسين موسوي بأنه "ضربة لا يمكن ترميمها للسمعة العسكرية والسياسية للولايات المتحدة".

وفي 21 سبتمبر/أيلول 1987، استولت القوات الأميركية على السفينة الإيرانية "إيران آجر" أثناء قيامها بزرع ألغام في المياه الدولية في الخليج، وكانت هذه العملية جزءًا من الجهود الأوسع في إطار العملية الأميركية "برايم شانس" (Prime Chance) التي كانت تهدف إلى مواجهة أنشطة زراعة الألغام من قبل الحرس الثوري الإيراني. وفي وقت لاحق، أغرقت القوات الأميركية السفينة لمنع إيران من استخدامها مرة أخرى.

عملية فرس النبي

وفي 14 أبريل/نيسان 1988، اصطدمت السفينة الأميركية "يو إس إس صامويل ب. روبرتس" (FFG-58)، أثناء قيامها بدوريات في مياه الخليج -ضمن عملية الإرادة الجادة- بلغم إيراني، مما تسبب في أضرار جسيمة لهيكل السفينة وكسر عارضتها. وعلى الرغم من الأضرار الجسيمة، تمكن الطاقم من منع السفينة من الغرق من خلال جهود سريعة وفعالة للسيطرة على الأضرار.

هذا الحادث تأكد أنه ناجم عن ألغام إيرانية بسبب تطابق الرقم التسلسلي مع الألغام التي تم الاستيلاء عليها سابقًا خلال عملية تدمير السفينة الإيرانية "إيران آجر"، وذلك ما أدى إلى تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران.

وردًّا على هذا الهجوم، أطلقت الولايات المتحدة عملية "فرس النبي" في 18 أبريل/نيسان 1988، وكان هذا أكبر اشتباك بحري أميركي منذ الحرب العالمية الثانية، إذ تهدف إلى شلّ القدرات البحرية الإيرانية وردع مزيد من العدوان، ونُفّذت هذه العملية على مرحلتين رئيسيتين:

تدمير السفن البحرية الإيرانية والثانية.

إخراج منصات النفط الإيرانية عن الخدمة.

تضمنت المرحلة الأولى هجمات منسقة شنتها مجموعات العمل السطحية التابعة للبحرية الأميركية وطائرات انطلقت من حاملة الطائرات "يو إس إس إنتربرايز"، وتم استهداف منصات النفط الإيرانية ساسان وسيري المستخدمة في العمليات العسكرية وجمع المعلومات الاستخبارية.

وعلى الرغم من التحذيرات بالإخلاء، قاومت القوات الإيرانية الموجودة على هذه المنصات، فأدى ذلك إلى الاشتباك المباشر وتدمير المنصات لاحقًا بنيران البحرية والضربات الصاروخية الأميركية.

وفي المعركة البحرية التي تلت ذلك، اشتبكت الفرقاطة الإيرانية "سهند" مع القوات الأميركية، لكنها تعرضت لأضرار بالغة وغرقت في نهاية المطاف بعد إصابتها بصواريخ هاربون والقنابل الموجهة بالليزر والقنابل العنقودية.

وحاول الزورق البحري الإيراني "جوشان" أيضًا المشاركة إلى جانب القوات الإيرانية، لكنه دُمر بالكامل إثر مشاركة المدمرة "يو إس إس وينرايت" الأميركية، وبعدئذ التحقت الفرقاطة الإيرانية "سبلان" بساحة المعركة، وقامت الطائرات الأميركية بضربها بقنبلة موجهة أدت إلى إخراج الفرقاطة عن الخدمة.

قتل في هذه العمليات 45 شخصا وأصيب 22 إيرانيا آخرين خلال غرق الفرقاطة الإيرانية سهند، كما قتل 11 شخصا من أعضاء فريق زورق جوشان. وعلى الرغم من النجاح، فإن العملية كان لها تكاليفها على الولايات المتحدة حيث قتل طياران أميركيان عندما تحطمت مروحيتهما أثناء الاشتباك.

وطوال العملية، أظهرت القوات الأميركية قدرات تكتيكية وتكنولوجية متفوقة، ولم تنجح العملية في تحييد التهديدات البحرية الإيرانية المباشرة فحسب، بل أسهمت في انتشار مستمر للقوات البحرية الأميركية في المنطقة إلى يومنا هذا.

العقيدة العسكرية الإيرانية

وعن المواجهة مع الجيش الأميركي، يقول القائد الثاني لفرقاطة سهند علي رضائي "بدأ الهجوم الأميركي ولم تتمكن سهند من المقاومة أكثر من دقائق معدودة. وبعد أن تعطلت دفة السفينة، أمر الكابتن "شاهرخ فر" جميع البحارة بمغادرة السفينة، وكان الأمر كما لو كانوا يرشون النار عليها، ثم ضربوا كعبها فانفجرت نصفين، ولم تدم المواجهة برمتها أكثر من 7-8 دقائق".

ويصف الرئيس الإيراني الأسبق هاشمي رفسنجاني في مذكراته حادثة غرق سهند فيقول "الأميركيون هاجموا فرقاطتنا الصاروخية وأغرقوها واستشهد عدد من أفراد طاقمها، ولم تلحق قواتنا أذى بالقوات الأميركية، ولكن مجرد مهاجمة القوات الأميركية يعد نقطة إيجابية بحد ذاته".

ومنذ ذلك الحين أصبح الإيرانيون أكثر حذرًا في التعامل مع القوات الأميركية في مياه الخليج، ويصف بعض المحللين العسكريين هذه المعركة بأنها السبب الرئيس للتحول في العقيدة العسكرية الإيرانية نحو "الحروب غير المتكافئة".

إسقاط طائرة ركاب إيرانية

وبعد نجاح عملية فرس النبي في أبريل/نيسان 1988، ظلت التوترات بين الولايات المتحدة وإيران مرتفعة، ففي 3 يوليو/تموز 1988 اتخذت هذه العلاقات المتوترة منعطفًا مأساويا عندما اصطدم الطراد الأميركي "يو إس إس فينسنس" بطائرة إيرباص A300 الإيرانية وأسقطها، ظنا منه أنها طائرة حربية هجومية فوق مضيق هرمز، وقد أسفر ذلك عن مقتل جميع ركاب الطائرة وطاقمها البالغ عددهم 290 شخصًا.

وعلى الرغم من أن الولايات المتحدة أعربت عن أسفها ودفعت لاحقًا 61.8 مليون دولار تعويضات لأسر الضحايا، فإنها لم تعتذر رسميا ولم تتقبل المسؤولية القانونية.

وتؤكد الرواية الإيرانية أن السفينة فينسنس كانت تعمل بعدوانية داخل المياه الإقليمية الإيرانية عندما أُسقطت الطائرة المدنية. وتشير إلى أن الطائرة كانت على مسار طيران تجاري قياسي من بندر عباس إلى دبي، وكانت ترسل إشارة الإرسال والاستقبال المدنية الصحيحة من الوضع الثالث. وعدّت إيران الحادث عملا من أعمال الإهمال والعدوان غير المبرر من قبل الولايات المتحدة.

قضية أمام محكمة العدل الدولية

وبعد ذلك رفعت إيران دعوى ضد الولايات المتحدة في محكمة العدل الدولية في 2 نوفمبر/تشرين الثاني 1992، اتهمتها بتدمير منصاتها النفطية بشكل غير قانوني في عامي 1987 و1988، زاعمة أن هذه الإجراءات تنتهك معاهدة الصداقة الموقعة مع شاه إيران السابق محمد رضا بهلوي 1955.

وبحسب زعمها أيضا، فإن هذه الهجمات الأميركية تنتهك القانون الدولي، وخصوصا المادتين الأولى والرابعة من معاهدة الصداقة التي تهدف إلى تعزيز العلاقات الودية وضمان حرية التجارة والملاحة.

ومن جهتها، دافعت الولايات المتحدة عن هجماتها باعتبارها دفاعًا ضروريا عن النفس ضد الهجمات الإيرانية على سفنها خلال حقبة الثمانينيات.

وفي حكمها الشهير الصادر في 6 نوفمبر/تشرين الثاني 2003، خلصت محكمة العدل الدولية إلى أن العمليات العسكرية للولايات المتحدة لم تكن تفي بمعايير الدفاع المشروع عن النفس وفقًا للقانون الدولي، وأصدرت حكما بأن الأدلة لم تكن كافية لدعم المزاعم الأميركية بأن المنصات النفطية الإيرانية كانت تستخدم لشن هجمات على سفنها.

وعلى الرغم من اعترافها باستخدام القوة بشكل غير قانوني من قبل الولايات المتحدة، لم تمنح المحكمة تعويضات لإيران، وقررت المحكمة أن بنود معاهدة الصداقة المتعلقة بالتجارة والملاحة لم تغطّ الظروف الخاصة بالصراع العسكري، ومن ثم لم تشكل خرقًا بموجب الشروط المحددة للمعاهدة.