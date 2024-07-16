غارديان: تفاقم ظاهرة الاختطاف في "مثلث الموت" بوسط أفريقيا

نشرت صحيفة "غارديان" البريطانية تقريرا يتناول ظاهرة الاختطاف، التي تتفاقم يوما بعد يوم في منطقة توصف بأنها "مثلث الموت" في وسط أفريقيا.

ولمحاربة هذه الظاهرة، اضطر سكان المناطق الواقعة على الحدود، التي تربط بين 3 دول هي تشاد والكاميرون وجمهورية أفريقيا الوسطى، إلى حمل السلاح ليصبحوا حراسا غير نظاميين، وفق الصحيفة.

وذكر إيرومو إيغبيجول، مراسل غارديان في غرب أفريقيا، في تقريره أن الأهالي بجنوب غربي تشاد يستخدمون الأقواس والسهام والرماح لمحاربة المسلحين الذين حولوا الاختطاف إلى احتراف.

ونقل عن آموس نانغيو، رئيس إحدى الوحدات في بالا المتاخمة للكاميرون، قوله لوكالة الصحافة الفرنسية "نحن نرشد رجال الدرك في الأدغال، لكننا أيضا أول من يلاحق المجرمين بعد اختطافهم أحدا أو بعض الأشخاص".

بؤرة ساخنة

وفي العقد الماضي أصبحت المنطقة الحدودية، حيث تلتقي بوركينا فاسو ومالي والنيجر، بؤرة ساخنة تزدهر فيها أنشطة الجماعات السياسية المسلحة، كما يقول التقرير.

غير أن الصحيفة البريطانية تتحدث عن أزمة أخرى تختمر في منطقة مجاورة أطلق عليها البعض وصف "مثلث الموت"، وهي المنطقة الممتدة من جنوب غربي تشاد إلى شمالي الكاميرون وجمهورية أفريقيا الوسطى.

وأنه من الصعب الحصول على بيانات رسمية لهذه المنطقة، ولا يقوم العديد من الأهالي بالإبلاغ عن الحوادث خوفا من وقوع المزيد من الهجمات.

ولكن التقرير ينقل عن السلطات التشادية أن ما دفعه الأهالي في المنطقة من أموال للخاطفين خلال عام 2022 بلغ ما يعادل حوالي 71 ألف دولار، وزاد المبلغ إلى 82 ألف دولار العام التالي.

اختطاف أجانب

وكانت طبيبة بولندية وزميلها المكسيكي قد اختُطفا من منطقة تناجيلي جنوب غربي تشاد في فبراير/شباط الماضي، قبل أن يُطلق سراحهما بعد أسبوع، عقب مهمة إنقاذ مشتركة نفذتها قوات تشادية وفرنسية.

ووفقا لتقرير حديث صادر عن "المبادرة العالمية لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية"، فقد دُفع ما يقرب من 143 ألف دولار فدية للإفراج عن مختطفين في 6 حوادث بين فبراير/شباط ومايو/أيار 2023 بالمنطقة الشمالية من الكاميرون.

وتتزامن عمليات الاختطاف المتزايدة مع جرائم أخرى مثل الاتجار بالبشر، وسرقة المواشي، وتجارة المخدرات، ويعزوها الخبراء إلى مصالح اقتصادية، وليس لأسباب تتعلق بالضغائن العرقية أو الدينية.

حدود سهلة الاختراق

وفي غرب ووسط أفريقيا يسهل اختراق الحدود، مما يسمح لجماعات سياسية مسلحة مثل بوكو حرام بالتنقل على طول الخط الممتد من شمال نيجيريا إلى ممر الكاميرون-تشاد-أفريقيا الوسطى للعثور على ضحايا أو حلفاء لتمويل أنشطتها.

ومن بين الجماعات الأخرى الفاعلة في الإقليم رعاة من قبيلة الفولاني، يقول الخبراء إنه من الممكن أن يكونوا جناة وضحايا في الوقت ذاته، نظرا لنمط حياتهم البدوي والطابع المعقد للنشاط الإجرامي في المنطقة، بحسب غارديان.

وهناك أيضا عصابات من قُطاع الطرق يُطلق عليهم اسم "زاراغينا"، ومتمردون مرتزقة ينشطون في غابات شمال جمهورية أفريقيا الوسطى، وقد هاجر إليها البعض من دول جارة، مثل تشاد.

وتشير الصحيفة في تقريرها إلى أنه في ظل وجود نظراء أجانب لتلك الأطراف، مثل "مجموعة فاغنر" الروسية في جمهورية أفريقيا الوسطى، انتقل بعض المرتزقة المحليين إلى تشاد.

وتستهدف عمليات الاختطاف تجارا وموظفين حكوميين وعمال إغاثة وأي شخص يبدو مهما ولو من بعيد، أو من المحتمل أن يكون لديه أقارب وأصدقاء قادرون على جمع الفدية.

بعد رحيل القذافي

ولفتت الصحيفة إلى أن حالة انعدام الأمن في منطقة جنوب الصحراء الكبرى قد تفاقمت عام 2011، بعد أن فتحت عملية الإطاحة بالعقيد الليبي الراحل معمر القذافي، بقيادة حلف شمال الأطلسي (الناتو)، طريقا سريعا لتدفق الأسلحة الصغيرة والخفيفة صوب الجنوب، مما ساعد في استثارة التمرد من مالي إلى نيجيريا.

وأضافت أن هذه العوامل جعلت تشاد ذات التاريخ الطويل من الصراعات الداخلية، والتي تُشتهر بتفريخ المحاربين في المناطق النائية، أرضا أكثر خصوبة لأطراف فاعلة مسلحة غير حكومية تنشط في تأجيج الصراعات أو إخمادها بأماكن أخرى.

وقال مدير برنامج الساحل في مؤسسة كونراد أديناور الألمانية أولف لاسينغ إن تشاد تشعر "بقلق بالغ بشأن الأمن على الحدود مع السودان في الشرق، لذا قامت بتعزيز قدرتها على مراقبة تلك الحدود بشكل أفضل"، مضيفا أن هذا "قد يكون سببا في عدم قدرتها على حراسة الحدود مع الكاميرون بشكل فعال كما كان من قبل".

وأوضحت الصحيفة البريطانية أن عمليات الاختطاف كان لها تأثير سلبي على حركة البضائع والماشية والبشر عبر الممر، كما يتخوف المزارعون أيضا من العمل، مما يؤدي إلى تلف المحاصيل ونقص الغذاء.