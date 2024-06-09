قبل يوم عرفة.. لماذا تم طلاء محيط مسجد نمرة باللون الأبيض؟

مع توقعات بارتفاع معدل الحرارة خلال موسم الحج أعلى من المعدل الطبيعي، أنهت الهيئة العامة للطرق السعودية تقنية طلاء الأسطح الإسفلتية للمنطقة المحيطة لمسجد نمرة بهدف خفض درجة الحرارة على الحجاج، وتبريد المناخ للدرجات المعتدلة.

ومسجد نمرة ثاني أكبر مسجد مساحةً بمنطقة مكة المكرمة بعد المسجد الحرام، يصلي به مئات الآلاف من حجاج البيت الحرام صلاة الظهر وصلاة العصر يوم عرفة جمعا وقصرا اقتداء بسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم.

ويستوعب مسجد نمرة نحو 400 ألف مصلّ، ويظهر بـِ6 مآذن، ارتفاع كل مئذنة منها 60 مترا، وله 3 قباب و10 مداخل رئيسَة تحتوي على 64 بابا، وبني المسجد في الموضع الذي خطب فيه الرسول عليه الصلاة والسلام بحجة الوداع.

تقنية حديثة

وتعمل التقنية الحديثة التي عملت عليها الهيئة العامة للطرق في تحقيق الراحة التامة لضيوف الرحمن علميا من خلال زيادة مستوى التبريد للمناخ من حولهم، حيث يسهم الطلاء الأبيض في خفض درجة حرارة السطح بنحو 20 درجة مئوية، باستخدام عدة مواد محلية الصنع لها القدرة على امتصاص كمية أقل من الأشعة الشمسية.

وقال المتحدث الرسمي للهيئة العامة للطرق السعودية عبدالعزيز العتيبي إن تطبيق تقنية تخفيض درجة حرارة الأسطح الإسفلتية، بواسطة انعكاس أشعة الشمس، يأتي بالشراكة مع عدد من الجهات المشاركة لخدمة ضيوف الرحمن من الحجاج، بهدف الإسهام في تخفيف درجات الحرارة.

وأضاف أن هذا الأمر تمت تجربته العام الماضي ضمن مناطق محددة، وذلك في طرق المشاة المؤدية لرمي الجمرات بالمشاعر المقدسة التي ترتفع بها درجات الحرارة، ونجحت التجربة بخفض درجة الحرارة من 12 إلى 15 درجة مئوية، حيث تم هذا العام توسُّع التجربة لتغطي المنطقة المحيطة بمسجد نمرة بحوالي 25 ألف متر مربع.

وأشار إلى أن آلية تبريد الطرق، تجري علميا عبر عكس أشعة الشمس وتقليل درجات الحرارة خلال النهار والليل، ويسعى المنتج المستخدم إلى إيجاد بيئات أكثر راحة وأسهل في أماكن المشاة، رغبةً في إيجاد بيئة صحية وجودة حياة أفضل.

موجة حارة

كانت السلطات السعودية قد توقعت أن تكون درجات الحرارة "أعلى من المعدل الطبيعي" خلال موسم حج هذا العام 1445هـ.

وقال الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للأرصاد في السعودية أيمن بن سالم غلام إن "المناخ المتوقع لحج هذا العام يشهد ارتفاع معدل درجات الحرارة ويصل إلى درجة ونصف إلى درجتين عن معدلها الطبيعي على مكة المكرمة والمدينة المنورة".

واستعرض الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للأرصاد خلال مؤتمر صحفي حالة الطقس المتوقعة على المشاعر المقدسة خلال موسم حج هذا العام، مبينًا أن التوقعات تشير إلى طقس حار إلى شديد الحرارة، مع توقعات بنشاط الرياح السطحية خلال النهار والتي قد تثير الأتربة خاصة على المناطق المفتوحة والطرق السريعة.

وأضاف أن المركز يسعى لتوفير كافة تقنيات الأرصاد بالمشاعر المقدسة بما يحقق أقصى درجات الدقة في البيانات الصادرة عنه حيث عمل على زيادة عدد المحطات الأتوماتيكية في المشاعر والطرقات المؤدية لها في هذا العام لتصل إلى 33 محطة أتوماتيكية ثابتة ومتحركة إضافة إلى المحطات المأهولة بمنى وعرفة والتي تعمل على مدار الساعة.