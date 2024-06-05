صحيفة روسية: نتنياهو يستعد لشن حرب على لبنان منتصف هذا الشهر

حذر شركاء دوليون لبنان عبر قنوات دبلوماسية من أن الجيش الإسرائيلي يستعد لشن هجوم منتصف يونيو/حزيران الجاري على لبنان.

وتلقت القيادة اللبنانية إشارات عديدة من دول أخرى بأن "صراعا" شاملا قد يندلع على الحدود الجنوبية.

وذكرت صحيفة "نيزافيسيمايا" الروسية أن التحذيرات الأخطر جاءت من بريطانيا التي نصح دبلوماسيوها لبنان بالاستعداد لأعمال عدائية التي لا تزال مدتها ونطاقها غير معروفين.

وأشارت الصحيفة إلى تبادل حزب الله وإسرائيل الضربات القوية أمس الثلاثاء باستخدام الفوسفور، مما أدى إلى نشوب حرائق مدمرة على جانبي الحدود. وقالت إن الطرفين أظهرا قدرة على زيادة الضغط العسكري على بعضهما بعضا.

زيارة لمسؤول إيراني

كما أشارت الصحيفة إلى زيارة وزير الخارجية الإيراني علي باقري كني لبيروت وإجرائه محادثات مع حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله، وقالت إن بيانا مشتركا أوضح أن الطرفين ناقشا الوضع على جبهات غزة وجنوب لبنان، بالإضافة إلى التطورات المحتملة في المنطقة والحلول المقترحة.

وذكرت الصحيفة الروسية أن الجيش الإسرائيلي أجرى أكثر من مرة مناورات في المناطق الحدودية لمحاكاة عمليات قتالية واسعة النطاق بمشاركة رئيس هيئة الأركان العامة هرتسي هاليفي، ورئيس مديرية المخابرات العسكرية أهارون هاليفا، وقائد سلاح الجو الإسرائيلي تومر بار، وقائد المنطقة الشمالية أوري غوردين.

وقبل ذلك بوقت قصير، أجرت قوات الفرقة المدرعة 146 في الجيش الإسرائيلي ولواء الدبابات 205، المجهز بجنود احتياط، تدريبات لمحاكاة هجوم على أراضي لبنان تضمنت "سيناريوهات متنوعة لاحتمال توسع الحرب".