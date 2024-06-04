القدس المحتلة- هدمت قوات الاحتلال، اليوم الثلاثاء، عدة منشآت ومساكن فلسطينية في حي الفهود، ببلدة عناتا شمال شرق القدس.

وطال الهدم مزارع وحظائر أغنام ومنتزها محليا ومساكن كانت تؤوي 38 شخصا، وفق ما أكده للجزيرة نت خضر فهود، أحد سكان الحي المستهدف بالهدم.

وقال فهود إن جرافات الاحتلال أتلفت مزرعة وكهوفا وحظيرة أغنام ومساكن من الصفيح ومنتزها بمساحة 3 دونمات (الدونم يساوي ألف متر مربع).

وتتذرع سلطات الاحتلال عادة، بعدم حيازة أصحاب المنشآت تراخيص إقامتها، علما أن الحصول على الترخيص أمر شبه مستحيل، وفق منظمات دولية.