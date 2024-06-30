فيديو.. عائلة مقدسية تستعيد منزلها من المستوطنين

القدس المحتلة- بعد أيام من اقتحامه من قِبل المستوطنين في محاولة للاستيلاء عليه، استطاعت عائلة الخالدي المقدسية استعادة منزلها قرب باب السلسلة في مدينة القدس المحتلة.

يقول أحمد الخالدي، الذي يتولى وقف عائلة الخالدي، للجزيرة نت، إن العائلة فُوجئت يوم الخميس الماضي باقتحام المستوطنين والشرطة المنزل وتغيير قفله، فسارعت إلى تقديم بلاغ للشرطة، لكنها لم تقم بإخلاء جميع المستوطنين.

وأضاف أن العائلة توجهت إلى المحكمة الإسرائيلية، الجمعة، فقررت إخلاء المستوطنين وإعادة المفاتيح لأصحابها، واليوم قررت عودة أصحاب المنزل المقدسيين إليه.

وأشار الخالدي إلى أن المنزل وقف لعائلة الخالدي، وتقدر مساحته بنحو 200 متر مربع، ويتمتع بموقع إستراتيجي في البلدة القديمة، حيث يطل على ساحة البراق وقريب من المسجد الأقصى.