تعرف على كلفة تنظيم الانتخابات في 5 دول

عادة ما ترصد ميزانية الانتخابات في إيران ضمن مشروع الموازنة التي تقدم نهاية العام الذي يسبق إجراء الانتخابات، وبما أن هذه الانتخابات الرئاسية التي تشهدها هي انتخابات سابقة لأوانها عقب وفاة الرئيس الراحل إبراهيم رئيسي في تحطم طائرته فإن الإنفاق على تنظيم الاستحقاق الرئاسي يتم من ميزانية الطوارئ ضمن الميزانية العامة للدولة، وتوضح مخصصات إجراء الانتخابات رهن إشارة وزارة الداخلية ومجلس صيانة الدستور باعتبارهما المسؤولين عن إجراء الانتخابات والإشراف عليها.

وفي موريتانيا التي تعقد فيها غدا السبت الانتخابات الرئاسية، فإن اللجنة الانتخابية أعلنت تكلفة مخطط صفقاتها للعام الجاري، والتي بلغت وفق ما نشر في الموقع الإلكتروني للجنة بقرابة 95 مليون أوقية (2.3 مليون دولار)، وتغطي هذه المخصصات ما يتعلق بالإحصاء الإداري ذي الطابع الانتخابي، ومعدات الانتخابات، وتأجير سيارات موظفي الانتخابات، والوثائق الانتخابية وبطاقات التصويت.

وأما في فرنسا التي تنظم فيها بعد غد الأحد انتخابات تشريعية مبكرة، فإنه لم تعثر الجزيرة نت على رقم رسمي تقديري لكلفة الانتخابات الحالية أو الانتخابات البرلمانية السابقة، وحسب موقع مجلس الشيوخ الفرنسي، فإن كلفة الانتخابات البرلمانية للعام 2012 ناهزت 154 مليون يورو (166 مليون دولار) وهي لا تتضمن تعويضات موظفي وزارة الداخلية العاملين في الانتخابات ونفقات البلديات المتصلة بالاقتراع.

وفي وقت لم تتوفر فيه أرقام متعلقة بكلفة الانتخابات البرلمانية في بريطانيا للعام الحالي، فإن آخر انتخابات برلمانية جرت في البلاد عام 2019 كلفت نحو 140 مليون جنيه إسترليني (177 مليون دولار)، وهذه الكلفة هي مصاريف إدارية لتنظيم الانتخابات، والتأمين التقني للعملية الانتخابية، وتمويل التصويت عبر البريد وكذلك حملات التوعية.

وأما السلطات الجزائرية، فخصصت ضمن قانون المالية لسنة 2024 مخصصات بقيمة 330 مليون دولار لتغطية تكاليف التحضير والتنظيم للاقتراع الرئاسي المقرر في السابع من سبتمبر/أيلول المقبل، وضمن هذه المخصصات وضع رهن إشارة السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات مبلغ 74 مليون دولار.

ويتسم الإنفاق على تنظيم الانتخابات الرئاسية الأميركية بطابع غير مركزي في الولايات الـ50، إضافة إلى العاصمة والأقاليم الأميركية الخمسة (بورتوريكو وجزر العذراء وغوام وجزر ماريانا وساموا).