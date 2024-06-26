الاحتلال يهدم مسكنا فلسطينيا بالقدس

القدس المحتلة- هدمت طواقم بلدية الاحتلال الإسرائيلي في القدس، بحماية قوات الاحتلال، مسكنا فلسطينيا في حي واد قدوم، ببلدة سلوان جنوبي المسجد الأقصى.

وقال صاحب المنزل لؤي أبو صبيح للجزيرة نت، إنه بنى مسكنه قبل نحو عام، لكن شرطة الاحتلال وبلديتها في القدس بدأت في ملاحقته لإجباره على الهدم بحجة تشييده بدون ترخيص.

وتبلغ مساحة المسكن نحو 68 مترا مربعا، وشيد فوق سطح أحد المنازل القائمة ويؤوي 7 أفراد.

وذكر أبو صبيح أنه لجأ للمحامين في محاولة لمنع تنفيذ أمر الهدم لكن بدون جدوى، حيث اشتدت مضايقات وضغوط بلدية الاحتلال لإجباره على تنفيذ أمر الهدم بذريعة أن البناء غير مرخص، في وقت لا يتمكن فيه الفلسطينيون في القدس من الحصول على رخص بناء.

وهدم أبو صبيح غرفتين منذ أيام وأبقى على غرفتي نوم ومطبخ وحمام، واليوم داهمت منزله طواقم البلدية وأتمت هدم ما تبقى منه.

ووفق رصد الجزيرة نت، فقد نفذت قوات الاحتلال 29 عملية هدم في القدس خلال مايو/أيار الماضي فقط.