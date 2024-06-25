عهدة النبوة.. السادن الـ78 يتسلم مفتاح الكعبة المشرفة

بعد أيام من وفاة الدكتور صالح الشيبي، تسلم الشيخ عبد الوهاب بن زين العابدين الشيبي مفتاح الكعبة المشرفة، ليكون السادن رقم 78 في الإشراف على الكعبة المشرفة.

وجرت المراسم في وقت متأخر، مساء الاثنين، بحسب مقاطع فيديو نشرتها قناة "الإخبارية" السعودية عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس".

وكان الموت قد غيب الدكتور صالح بن زين العابدين الشيبي، عن عمر يناهز 79 عاما وهو السادن الـ77 للكعبة منذ فتح مكة، والـ109 منذ عهد قصي بن كلاب، وهو من أحفاد الصحابي الجليل شيبة بن عثمان بن أبي طلحة، الذي أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بعد فتح مكة أن تكون السدانة (خدمة الكعبة) في ذريته.

فيديو | مراسم تسليم مفتاح الكعبة المشرفة للسادن الـ 78#نشرة_التاسعة#الإخبارية pic.twitter.com/iLilML0YMQ — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) June 24, 2024

السدانة تعني العناية بالكعبة المشرفة والقيام بشؤونها من فتحها وإغلاقها وتنظيفها ورعاية زوارها وغسلها وكسوتها وإصلاح هذه الكسوة.

وبدأت السدانة مع نبي الله إسماعيل ابن نبي الله إبراهيم عليهما السلام، وانتقلت بعده إلى عائلات وقبائل عربية عريقة، إلى أن وصلت إلى "آل شيبة"، الذين تولوا حمل مفاتيح الكعبة المشرفة ورعايتها منذ عدة قرون.

والسادن هو الشخص الوحيد الذي يحمل مفتاح الكعبة المشرفة، والمسؤول عن كلّ ما يتعلق بشؤونها من تغيير كسوتها وغسلها وتعطيرها بالطيب وفتحها وإغلاقها.

ويتم غسل الكعبة مرتين كل سنة، الأولى في 15 محرم، والثانية في غرة شعبان، إذ يتم غسل جدار الكعبة من الداخل بـ45 لترا من ماء زمزم، و50 تولة من الورد الطائفي والعود الكمبودي وروح العنبر الفاخر، باستخدام قطع قماش مبللة بماء زمزم الممزوج بدهن الورد، وتستمر هذه العملية زهاء 4 ساعات.

وبحسب التقاليد يتولى السدانة الشخص الأكبر سنا في عائلة "آل شيبة"، ويعقد اجتماع عائلي موسع، عقب اليوم الثالث للعزاء، لتسليم مهمة كبير السدنة، لأكبر الأحياء سنا من الذكور.

وتبدأ مراسم الاجتماع بحضور ورثة كبير السدنة السابق، ويسلمون عهدة الكعبة المشرفة لكبير السدنة الجديد.

أشرف السادن السابق الشيخ صالح على غسل الكعبة أكثر من 100 مرة، وحمل مفتاح الكعبة المشرفة منذ توليه المهمة، وهو مفتاح يصل طوله إلى 35 سنتيمترا ومصنوع من الحديد، وتم تغييره عدة مرات في عصور إسلامية مختلفة.

ويحفظ آل الشيبي مفتاح الكعبة في كيس خاص مصنوع من كسوة الكعبة، ويوضع في مكان آمن في بيت كبير السدنة، وعند وفاته ينتقل الكيس والمفتاح إلى كبير السدنة الجديد.