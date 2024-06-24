محمد حوشية.. طفل مقدسي حلم بالشُهرة فنال الشهادة

القدس المحتلة- بتاريخ 14 يونيو/حزيران، أصيب الطفل المقدسي محمد حوشية برصاص قناص إسرائيلي حين كان عائدا إلى منزل تقيم فيه عائلته بحي أم الشرايط في مدينة رام الله، فأصيب إصابة بالغة وأودع قسم العناية المكثفة بمجمع فلسطين الطبي في رام الله حتى أُعلن استشهاده السبت.

يُسلّم مراد حوشية، والد الشهيد، في حديثه للجزيرة نت، بقضاء الله وقدره رغم أن محمد ابنه الوحيد، إضافة إلى ابنة تبلغ من العمر 11 عاما.

كان محمد (12 عاما) يحلم بأن يصبح لاعبا مشهورا في عالم كرة القدم، لكن الرصاص الإسرائيلي كان أسرع فمزق أحشاءه وتركه ينزف ومُنعت طواقم الإسعاف من الوصول إليه، فنال الشهرة بالشهادة.

من بيت العزاء الذي يقيمه في قريته قَطَنّة غربي القدس، يُبدي والد الشهيد تعاطفه مع غزة ويقول إنه طالما بكى على أطفالها الذين يقتلون ويحرقون بقنابل الاحتلال.