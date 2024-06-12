فيديو.. قرية حِزما المقدسية بين فكي الاستيطان والهدم

القدس المحتلة- هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي 7 محلات تجارية وبناية من 3 طوابق في قرية حزما شمال شرقي مدينة القدس خلال الأسابيع الأخيرة، في وقت باتت فيه القرية محاصرة بالمستوطنات والطرق الاستيطانية إضافة إلى الجدار الفاصل الذي عزلها عن القدس.

يتحدث القائم بأعمال رئيس المجلس المحلي سائد الخطيب للجزيرة نت عن واقع المضايقات التي تعيشها القرية، وملاحقة سكان مناطقها الشرقية المتاخمة للمستوطنات، إضافة إلى أثر الإجراءات الإسرائيلية منذ بدء الحرب على غزة في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

كما لفت المتحدث لاقتلاع أكثر من ألف شجرة زيتون من المنطقة الشرقية المحاذية لمستوطنة آدم الإسرائيلية، والاعتداء على الأراضي الزراعية والمزارعين.