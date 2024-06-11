وجه الدكتور عكرمة صبري خطيب المسجد ورئيس الهيئة الإسلامية العليا في القدس -عبر الجزيرة نت- كلمة للشعب الفلسطيني والأمتين العربية والإسلامية بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك، قال فيها إن الارتباط بالمسجد الأقصى "ارتباط عقيدة وإيمان، لا ارتباط هيئة أمم ولا مجلس أمن".

وأضاف "أن على كل مسلم يستطيع الوصول إلى المسجد الأقصى أن يشد الرحال إليه ويعمره".

ودعا خطيب المسجد الأقصى إلى الاقتصار على الشعائر الدينية في عيد الأضحى والاكتفاء بالصلاة وذبح الأضاحي وزيارة صلة الرحم دون إبداء مظاهر فرح وابتهاج، نظرا للحرب المدمرة في غزة، مضيفا "علينا أن نشعر بإخواننا في غزة وسائر المناطق الفلسطينية التي تتعرض للنكبات".