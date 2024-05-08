غرامة مالية ومنع من دخول السعودية لمن يحج بدون تصريح

أعلنت وزارة الداخلية السعودية تطبيق عقوبة مخالفي أنظمة وتعليمات الحج لمن يتم ضبطهم دون تصريح داخل مدينة مكة المكرمة والمنطقة المركزية والمشاعر المقدسة ومحطة قطار الحرمين، اعتبارا من 02 يونيو/حزيران المقبل وحتى 20 من الشهر نفسه.

وأكدت الوزارة تطبيق عقوبة الغرامة بقيمة 10 آلاف ريال سعودي على مخالفي أنظمة وتعليمات الحج دون تصريح بحق كل من يضبط من المواطنين والمقيمين والزوار داخل النطاق الجغرافي ولا يوجد لديه تصريح حج، وترحيل المقيمين منهم لبلادهم والمنع من دخول السعودية وفقا للمدد المحددة نظاما.

وأشارت الوزارة إلى أن عقوبة كل من يتم ضبطه وهو ينقل مخالفي أنظمة وتعليمات الحج بلا تصريح السجن لمدة تصل إلى 6 أشهر وبغرامة مالية تصل إلى 50 ألف ريال، والمطالبة بمصادرة وسيلة النقل البرية بحكم قضائي، وترحيل الناقل المخالف إن كان وافدا بعد تنفيذ العقوبة، ويمنع من دخول المملكة وفقًا للمدد المحددة نظامًا، كما تتعدد الغرامة المالية بتعدد المخالفين المنقولين.

وزارة الداخلية تعلن رسميًا.. 25 ذي القعدة بدء تطبيق عقوبة مخالفة الحج من دون تصريح 👇👇 أعلنت وزارة الداخلية تطبيق عقوبة مخالفي أنظمة وتعليمات الحج لمن يتم ضبطهم دون تصريح حج داخل مدينة مكة المكرمة والمنطقة المركزية والمشاعر المقدسة ومحطة قطار الحرمين بالرصيفة ومراكز الضبط… pic.twitter.com/5HUjrHw2kP — أخبار السعودية (@SaudiNews50) May 7, 2024

استعدادات لوجستية

ومن جانبها، أعلنت منظومة النقل والخدمات اللوجستية جاهزيتها لاستقبال حجاج بيت الله الحرام لموسم حج الحالي، مشيرة إلى توفير خدمات متكاملة عبر مختلف جهاتها، حيث تؤدي تلك الجهات دورا حيويا في تقديم الخدمات اللوجستية وتوفير جميع احتياجات ضيوف الرحمن برا وبحرا وجوا.

وقالت الهيئة العامة للطيران المدني إنها خصصت كافة الخدمات لخدمة حجاج بيت الله الحرام، عبر تهيئتها لـ6 مطارات رئيسية، تتضمن مطار الملك عبد العزيز بجدة، ومطار الأمير محمد بن عبد العزيز في المدينة المنورة، ومطار الطائف بالطائف، ومطار الملك خالد في الرياض، ومطار الأمير عبد المحسن في ينبع، ومطار الملك فهد بالدمام، مضيفة أنها خصصت 3.4 ملايين مقعد من خلال 7700 رحلة جوية.

ومن جهتها، أوضحت الخطوط الحديدية السعودية (سار) أنها هيأت أكثر من ألفي رحلة لقطار المشاعر المقدسة، لتسهيل حركة الحجاج بين منى ومزدلفة وعرفات، وذلك باستخدام 17 قطارا لخدمة ضيوف الرحمن.

في حج 1445 هـ |#مستعدون برًا وبحرًا وجوًا..

لإثراء تجربة ضيوف الرحمن وتيسير تنقلهم. pic.twitter.com/uGGSij1zD5 — وزارة النقل والخدمات اللوجستية (@SaudiTransport) May 7, 2024

كما أشارت "سار" إلى جاهزية قطار الحرمين السريع الذي يقدم خدماته عبر 35 قطارا و5 محطات مع تنفيذ أكثر من 3800 رحلة خلال الموسم، لافتة إلى تطبيقها لمبادرة "تذاكر سوار" في قطار المشاعر المقدسة الذي يسهل الوصول إلى مواقع مخيمات الحملات عبر رمز الاستجابة السريع، مع توفير تطبيق تنبيهات على الهواتف الذكية للحجاج بمواعيد رحلات القطار حسب جدول التفويج.

وفي النقل البري، أعلنت الهيئة العامة للنقل استعدادها لموسم الحج، مؤكدة جاهزيتها لنقل الحجاج من خلال توفير أكثر من 27 ألف حافلة، و5 آلاف سيارة أجرة، وتحديد 16 مسارا للنقل العام لتيسير حركة الحجاج.

وزارة الحج العمرة، تطلق رسميًا #بطاقة_نسك وتسلم أول دفعة من البطاقة لبعثة حجاج إندونيسيا، استعدادًا لاستقبال حجاج هذا العام 1445هـ.#مكة_والمدينة_في_انتظاركم_بشوق pic.twitter.com/utl5mT2dmf — وزارة الحج والعمرة (@HajMinistry) April 30, 2024

تقييم "نسك"

وعلى صعيد متصل، أتاحت وزارة الحج والعمرة -عبر بطاقة "نسك" الذكية للحجاج النظاميين هذا العام- تقييم الخدمات المقدمة لهم من قبل شركات وحملات الحج، ومن الفنادق والخدمات ذات الصلة، إضافة إلى رفع الشكاوى والملاحظات، وذلك ضمن العديد من الخدمات التي تتضمنها البطاقة بنسختيها المطبوعة والرقمية.

وذكرت الوزارة أن "نسك" تم إطلاقها الأسبوع الماضي، وتحتوي على ميزات عديدة لخدمة الحجاج، إذ تسهل تنقلاتهم بسلاسة، إضافة إلى أنها تمكنهم من تلقي التنبيهات المهمة، والتعرف على جداول التفويج.

وأشارت الوزارة في منشور على موقعي التواصل الاجتماعي إكس أن الخطوة الأولى للرحلة الإيمانية الميسرة تبدأ باستخراج تأشيرة الحج، التزاما من الحاج بالأنظمة وضماناً لحصوله على كافة الخدمات والتيسيرات.

وأطلقت الوزارة هذا العام بطاقات ذكية تساعد على تسهيل خدمة الحجاج، إذ تتضمن عددا من الخدمات، بالتعاون مع الجهات المعنية، لتسهيل أداء مناسك الحج، إذ تتيح للحاج الاستفادة من الخدمات الصحية وتعريف هوية الحاج لدى الجهات المنظمة، وتتيح التحقق من بياناته ومن ثم خدمته.