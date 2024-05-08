أنقرة- انطلقت "سفينة الخير" القطرية التركية، اليوم الأربعاء، من ميناء مرسين التركي، محملة بمساعدات إنسانية إلى الفلسطينيين في قطاع غزة.

وقالت السفارة القطرية في أنقرة، للجزيرة نت، إن سفينة الخير تمثل بداية للتعاون بين قطر وتركيا في مجال الإغاثة الإنسانية، وإن هذه الخطوة تأتي في إطار جهود مشتركة لدعم الفلسطينيين في قطاع غزة، حيث أبحرت السفينة بفضل الجهود المكثفة التي بذلها صندوق قطر للتنمية، وهيئة إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد"، بالتعاون مع الهلال الأحمر التركي.

وتحمل السفينة قرابة 1,908 أطنان من المساعدات الإنسانية العاجلة، التي تشمل سلال المواد الغذائية ومستلزمات النظافة الشخصية والمستلزمات الخاصة بالإيواء، واحتياجات أساسية أخرى، وساهم صندق قطر للتنمية بما يقدر بـ1,358 طنا من المساعدات، في حين شاركت هيئة إدارة الكوارث والطوارئ التركية بـ550 طنا.

ومن المخطط أن تصل السفينة إلى ميناء العريش المصري، أقرب نقطة إلى غزة، بعد نحو 40 ساعة من انطلاقها، لتدخل بعدها إلى قطاع غزة عبر الطرق البرية المتاحة، بحسب السفارة.

وبحسب وزارة الخارجية التركية، التقت وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي لدولة قطر لولوة الخاطر، مع نائب وزير الخارجية التركي ياسين أكرم سريم على هامش حفل وداع السفينة، وبحث الجانبان القضايا المتعلقة بالتعاون فيما يخص أنشطة المساعدات الإنسانية لغزة.

دعم متواصل

تواصل دولة قطر جهودها الإغاثية لدعم صمود الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، خلال الظروف الإنسانية الصعبة التي يتعرض لها منذ بدء العدوان الإسرائيلي.

وفي إطار استمرارية جهودها الإغاثية، كشفت "قطر الخيرية" أن عدد المستفيدين من مساعداتها بلغ حتى الخامس من مايو الجاري نحو 2.5 مليون شخص.

وأوضحت أن الجسر الجوي القطري، الذي يتم تنفيذه بالتعاون مع صندوق قطر للتنمية وجهات أخرى، قد نقل 1,011 طنا من المساعدات عبر 95 طائرة.

وأشارت إلى أن عدد المستفيدين من هذه المساعدات المشحونة أو التي ستُشحن قريبا يقدر بـ729 ألفا و766 شخصا، بينما يبلغ عدد المستفيدين من المشاريع الإغاثية العاجلة، سواء المنفذة أو قيد التنفيذ، حوالي مليون و650 ألفا و670 شخصا.

ومن جانبها، أرسلت تركيا منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة أكثر من 52 ألف طن من المساعدات على متن 13 طائرة و10 سفن.

بدأ صندوق قطر للتنمية بتحميل المساعدات الإنسانية العاجلة للشعب الفلسطيني الشقيق في غزة والتي ستبحر من ميناء مرسين التركي إلى ميناء العريش في جمهورية مصر العربية تمهيداً لنقلها لاحقاً عبر معبر رفح إلى قطاع غزة. pic.twitter.com/Moxahzw5Yy — Qatar Fund For Development صندوق قطر للتنمية (@qatar_fund) May 4, 2024

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة لليوم الـ215، في حين أعلنت وزارة الصحة بغزة، اليوم الأربعاء، ارتفاع عدد شهداء الحرب على القطاع إلى 34 ألفا و844 شهيدا، والمصابين إلى 78 ألفا و404 مصابين.