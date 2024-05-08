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سياسة|قطر

"سفينة الخير" التركية القطرية تنطلق من مرسين إلى العريش

Gazze'ye ulaştırılması için Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) öncülüğünde hazırlanan "Türkiye-Katar Gazze İyilik Gemisi", Mersin Uluslararası Limanı'ndan yola çıktı. Gemi için düzenlenen uğurlama törenine, Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan (sağ 2), İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu (sağ 3), Dışişleri Bakan Yardımcısı Yasin Ekrem Serim (sağ 4), Katar Dışişleri Bakanlığında Uluslararası İşbirliğinden Sorumlu Devlet Bakanı Lolwah Rashid Al-Khater (sağ 5) ve AFAD Başkanı Okay Memiş (sol 4) de katıldı. ( Serkan Avci - Anadolu Ajansı )
وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي لدولة قطر لولوة الخاطر (وسط) في وداع سفينة الخير التركية القطرية المنطلقة إلى غزة (الأناضول)
زيد اسليم
8/5/2024

أنقرة- انطلقت "سفينة الخير" القطرية التركية، اليوم الأربعاء، من ميناء مرسين التركي، محملة بمساعدات إنسانية إلى الفلسطينيين في قطاع غزة.

وقالت السفارة القطرية في أنقرة، للجزيرة نت، إن سفينة الخير تمثل بداية للتعاون بين قطر وتركيا في مجال الإغاثة الإنسانية، وإن هذه الخطوة تأتي في إطار جهود مشتركة لدعم الفلسطينيين في قطاع غزة، حيث أبحرت السفينة بفضل الجهود المكثفة التي بذلها صندوق قطر للتنمية، وهيئة إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد"، بالتعاون مع الهلال الأحمر التركي.

وتحمل السفينة قرابة 1,908 أطنان من المساعدات الإنسانية العاجلة، التي تشمل سلال المواد الغذائية ومستلزمات النظافة الشخصية والمستلزمات الخاصة بالإيواء، واحتياجات أساسية أخرى، وساهم صندق قطر للتنمية بما يقدر بـ1,358 طنا من المساعدات، في حين شاركت هيئة إدارة الكوارث والطوارئ التركية بـ550 طنا.

ومن المخطط أن تصل السفينة إلى ميناء العريش المصري، أقرب نقطة إلى غزة، بعد نحو 40 ساعة من انطلاقها، لتدخل بعدها إلى قطاع غزة عبر الطرق البرية المتاحة، بحسب السفارة.

وبحسب وزارة الخارجية التركية، التقت وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي لدولة قطر لولوة الخاطر، مع نائب وزير الخارجية التركي ياسين أكرم سريم على هامش حفل وداع السفينة، وبحث الجانبان القضايا المتعلقة بالتعاون فيما يخص أنشطة المساعدات الإنسانية لغزة.

نائب وزير الخارجية التركي ياسين أكرم سريم ، يلتقي وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي لدولة قطر لولوة رشيد الخاطر المصدر: وزارة الخارجية التركية
من لقاء نائب وزير الخارجية التركي ياسين أكرم سريم ووزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي لدولة قطر لولوة الخاطر (الخارجية التركية)

دعم متواصل

تواصل دولة قطر جهودها الإغاثية لدعم صمود الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، خلال الظروف الإنسانية الصعبة التي يتعرض لها منذ بدء العدوان الإسرائيلي.

وفي إطار استمرارية جهودها الإغاثية، كشفت "قطر الخيرية" أن عدد المستفيدين من مساعداتها بلغ حتى الخامس من مايو الجاري نحو 2.5 مليون شخص.

وأوضحت أن الجسر الجوي القطري، الذي يتم تنفيذه بالتعاون مع صندوق قطر للتنمية وجهات أخرى، قد نقل 1,011 طنا من المساعدات عبر 95 طائرة.

وأشارت إلى أن عدد المستفيدين من هذه المساعدات المشحونة أو التي ستُشحن قريبا يقدر بـ729 ألفا و766 شخصا، بينما يبلغ عدد المستفيدين من المشاريع الإغاثية العاجلة، سواء المنفذة أو قيد التنفيذ، حوالي مليون و650 ألفا و670 شخصا.

ومن جانبها، أرسلت تركيا منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة أكثر من 52 ألف طن من المساعدات على متن 13 طائرة و10 سفن.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة لليوم الـ215، في حين أعلنت وزارة الصحة بغزة، اليوم الأربعاء، ارتفاع عدد شهداء الحرب على القطاع إلى 34 ألفا و844 شهيدا، والمصابين إلى 78 ألفا و404 مصابين.

 

Gazze'ye ulaştırılması için Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) öncülüğünde hazırlanan "Türkiye-Katar Gazze İyilik Gemisi", Mersin Uluslararası Limanı'ndan yola çıktı. İsrail'in saldırısı altında bulunan Gazze Şeridi'ndeki Filistin halkıyla dayanışma amacıyla AFAD koordinasyonunda Sağlık Bakanlığı, Katar Kalkınma Fonu ve sivil toplum kuruluşlarınca temin edilen gıda, sağlık, hijyen ve barınma malzemelerinden oluşan 1900 tonluk insani yardım malzemesini taşıyan gemi için uğurlama töreni düzenlendi. ( Serkan Avci - Anadolu Ajansı )
تحمل سفينة الخير قرابة 1,908 أطنان من المساعدات الإنسانية العاجلة (وكالة الأناضول)
المصدر : الجزيرة