سياسة|فلسطين

خريطة تفاعلية.. تعرف على الولايات الأميركية التي تحرم مقاطعة إسرائيل 

WASHINGTON, DC - APRIL 27: Activists and students protest near an encampment at University Yard at George Washington University on April 27, 2024 in Washington, DC. Campus law enforcement has closed off access to the encampment for additional participants as the last remaining student activists still in the encampment have continued through their third day of the demonstration, in solidarity with college campuses across the United States that have started encampments to call on their universities to divest financial ties from Israel. Kent Nishimura/Getty Images/AFP (Photo by Kent Nishimura / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
طلاب ونشطاء يحتجون قرب مخيم الاعتصام بجامعة جورج واشنطن (الفرنسية)
8/5/2024-|آخر تحديث: 8/5/202410:14 ص (بتوقيت مكة المكرمة)

وسط الاحتجاجات المستمرة في مختلف الجامعات الأميركية المؤيدة للفلسطينيين، من المفيد أن نتعرف على الولايات الأميركية التي كانت قد أقرت -السنوات والأشهر الماضية- تشريعات تجعل مقاطعة إسرائيل غير قانونية.

وحسب المكتبة الافتراضية اليهودية فإن 38 ولاية أميركية اعتمدت قوانين أو أوامر تنفيذية أو قرارات تهدف إلى تثبيط المقاطعة ضد إسرائيل.

وبشكل منفصل، نظر الكونغرس في تشريع مناهض للمقاطعة كرد فعل على حركة مقاطعة البضائع الإسرائيلية "بي دي إس" (BDS).

وقد أقر مجلس الشيوخ مادة تتضمن أحكاما مناهضة للمقاطعة، في 28 يناير/كانون الثاني 2019، بأغلبية 74 صوتا مقابل 19.

كما أصدر مجلس النواب قرارا يدين مقاطعة إسرائيل في 24 يوليو/تموز 2019، بأغلبية 398 صوتا مقابل 17 صوتا. لكن لم يتم اعتماد أي قانون اتحادي حتى الآن.

وفيما يلي قائمة بالولايات المختلفة التي سنت هذا النوع من التشريعات ومتى كان ذلك وما يتميز به:

المصدر : الجزيرة