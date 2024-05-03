هل يكون الحراك الطلابي الأميركي لحظة "فيتنام بايدن"؟

واشنطن- في مايو/أيار 2020، تحدّث المرشح الرئاسي الأميركي آنذاك، جو بايدن، عن تعامل قوات الشرطة، في عهد منافسه الحالي الجمهوري دونالد ترامب، مع حركة الاحتجاجات الشعبية الضخمة التي عصفت بعشرات المدن الأميركية عقب قتل رجال شرطة من البيض الرجل الأسود غير المسلح جورج فلويد.

واستخدم بايدن الاحتجاجات بشكل كبير ضد ترامب، سواء بتبريرها أو بفرحه نتيجة عجز البيت الأبيض عن استعادة النظام وإيقافها. وقال حينها "لن نسمح لأي رئيس بإسكات صوتنا. لن نسمح لأولئك الذين يرون في ذلك فرصة لزرع الفوضى بإلقاء ستار من الدخان لإلهائنا عن المظالم الحقيقية والمشروعة للغاية في قلب هذه الاحتجاجات".

إلا أن الرئيس بايدن، وفي تعليقه الأهم منذ اندلاع الحراك الطلابي الواسع في الجامعات الأميركية، اختار تأكيد أهمية الالتزام بالقانون والنظام، وأن دعمه لإسرائيل لا يزال ثابتا وسط الاحتجاجات ضد عدوانها المستمر على قطاع غزة، والذي يجري بدعم أميركي كامل وغير مشروط.

معضلة كبيرة

بايدن أضاف، في خطاب متلفز الخميس، أن التطورات وضعت على المحك مبدأين أميركيين أساسيين: الأول هو الحق في حرية التعبير وفي التجمع السلمي وإسماع أصوات الناس، والثاني هو سيادة القانون "ويجب دعم كليهما".

وشدد على أنه لا مكان لخطاب الكراهية أو العنف من أي نوع، بما في ذلك معاداة السامية أو الإسلاموفوبيا أو التمييز ضد الأميركيين العرب والفلسطينيين.

ولدى مغادرته القاعة، وردا على سؤال عما إذا كانت الاحتجاجات قد جعلته يعيد النظر في سياساته في المنطقة، قال "لا". وأجاب بـ"لا" كذلك عندما سئل إذا ما كان ينبغي الاستعانة بالحرس الوطني.

تمثل الاحتجاجات معضلة كبيرة لبايدن، الذي عملت زوجته، جيل بايدن، لسنوات كأستاذة جامعية في معهد ولاية ديلاوير الفني، قبل تبوئها مهام سيدة أميركا الأولى منذ يناير/كانون الثاني 2021 وتوقفها عن العمل.

وبعد متابعة التطورات في الاحتجاجات من خلال الإعلام والتواصل مع المسؤولين المحليين وأجهزة إنفاذ القانون، طفا على السطح "خلاف جيلي" داخل البيت الأبيض.

وسعى موظفو البيت الأبيض الأصغر سنا، ومنهم العديد من خريجي الجامعات، أو ممن يدرسون في برامج دراستها العليا، والتي أصبحت بمثابة قلب الحراك الطلابي مثل جامعات كولومبيا وهارفارد وكاليفورنيا، إلى الضغط كي يتحدث بايدن إلى الشعب الأميركي عمّا يجري.

ونقل هؤلاء الموظفون الصغار ما يخبر به زملاؤهم أو ما يطلعون عليه من حساباتهم على وسائل التواصل الاجتماعي المباشرة، أو ما يتلقونه من أصدقائهم من العديد من الجامعات الأميركية.

وأثار التصعيد في جامعتي كولومبيا وكاليفورنيا في لوس أنجلوس، والمشاركة المتزايدة لقوات الشرطة في فض العديد من الاعتصامات بالقوة، رغبة بايدن في الحديث علنا بدلا من ترك الموضوع للبيانات أو التعليقات التي يوفرها المتحدثون الرسميون نيابة عنه.

ناقوس الخطر

من ناحية أخرى، رأى السيناتور الأميركي بيرني ساندرز خلال لقاء مع شبكة "سي إن إن"، أن الاحتجاجات الطلابية المناهضة للحرب على غزة التي تتكشف في جميع أنحاء الجامعات الأميركية، يمكن أن تكون لحظة "فيتنام بايدن".

وحذّر من أن موقف بايدن من عدوان إسرائيل على غزة ربما ينفّر الناخبين الشباب منه. وعقد ساندرز مقارنة شابه فيها بين الاحتجاجات الحالية وتلك التي وقعت خلال رئاسة ليندون جونسون في أواخر ستينيات القرن الـ20 عندما احتج الطلاب الأميركيون ضد حرب فيتنام.

وقال السيناتور الأميركي المستقل "أشعر بقلق شديد من أن الرئيس بايدن يضع نفسه في موقف لم ينفر فيه الشباب فحسب، بل الكثير من القاعدة الديمقراطية فيما يتعلق بآرائه حول إسرائيل وهذه الحرب".

وسلط الضوء على الحاجة إلى تذكر سبب تظاهر الطلاب بهذه الأعداد الضخمة، قائلا إنهم موجودون ليس لأنهم مؤيدون لحركة (حماس)، بل لأنهم غاضبون مما تفعله الحكومة الإسرائيلية الآن في غزة.

وأضاف ساندرز "أعتقد أن الطلاب الذين يحتجون على المساعدات الأميركية المستمرة لحكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليمينية المتطرفة يفعلون ذلك للأسباب الصحيحة".

واستغل التيار الجمهوري بأكمله ما تشهده الساحة الأميركية من حراك طلابي لشن هجوم على ما يرونه فشل إدارة بايدن في وقف "موجة العداء للسامية" في الجامعات الأميركية. وقال ترامب، في حملته الانتخابية الأربعاء الماضي، إن ما يتكشف في حرم الجامعات "عار، ويجب على بايدن التحدث".

وأرجع الجمهوريون فشل بايدن إلى ما اعتبروه بمثابة "خوفه من مواجهة اليسار المجنون، وهو ما يشكل تهديدا حقيقيا لفرص إعادة انتخابه".

أزمة وهزات

وأشارت افتتاحية صحيفة "وول ستريت جورنال" إلى أنه في الوقت الذي فهم فيه معظم السياسيين خطابات الكراهية والعنف بالجامعات الأميركية، شعر بايدن في البداية بأنه غير مضطر إلى إغضاب التيار التقدمي في حزبه الديمقراطي.

وترى الصحيفة أن بايدن بعث برسائل مشوشة وضعيفة في مواجهة "تيار اليسار المجنون الصغير والصاخب والمؤثر في حزبه، مثل نائبة ولاية نيويورك ألكساندريا أوكاسيو كورتيز، التي انتقدت عمل الشرطة في جامعة كولومبيا باعتباره كابوسا، وساندرز الذي ضاعف من دعمه للطلاب المتظاهرين واتهم الدولة اليهودية بالتطهير العرقي".

كما اتهمت بايدن بالفشل في اتخاذ قرار، معتبرة أن ذلك يشجع الآن على حرب مفتوحة في حزبه و"يؤجج الغوغاء".

يخشى بايدن من وصول تبعات حركة الاحتجاجات إلى مؤتمر الحزب الديمقراطي في شيكاغو خلال أغسطس/آب المقبل. وهو ما سيعيد الذاكرة إلى مؤتمر الحزب لعام 1968، وخسارة المرشح الديمقراطي آنذاك هوبرت هيمفري لصالح الجمهوري ريتشارد نيكسون، وذلك بعدما عززت الاحتجاجات وجهة نظر الجمهوريين أن أميركا ينعدم فيها القانون تحت حكم الديمقراطيين.

من هنا كان آخر ما يتمناه بايدن ومستشاروه، هو أزمة شرق أوسطية تعصف بموسم الانتخابات الرئاسية الأميركية.

وجاءت أزمة العدوان على غزة وما تبعها من وصول هزاتها لحرم الجامعات الكبرى من هارفارد في الشمال الشرقي إلى جامعة جنوب كاليفورنيا في أقصى الجنوب الغربي للبلاد، لتعمق من حجم الانقسامات في الحزب الديمقراطي المنقسم على نفسه منذ بدء العدوان الإسرائيلي.

ووجد استطلاع حديث أجرته شبكة "سي إن إن" أن 28% فقط من المستطلعين أثنوا على تعامل الرئيس بايدن مع أزمة غزة، مقابل رفض 81% ممن تقل أعمارهم عن 35 عاما طريقة تعامله.

ويرفض بايدن دعم حق الطلاب في التظاهر السلمي كحق دستوري مطلق دون التطرق إلى ما يراه "معاناة الطلاب اليهود في جامعات أميركا، وشعورهم بالخوف".

وسيتحدث يوم الثلاثاء 7 مايو/أيار الجاري، من داخل المتحف التذكاري "للهولوكوست" بقلب العاصمة واشنطن، حول سبل مكافحة تزايد "العداء للسامية" في الداخل الأميركي وحول العالم.

ويبدو أنها محاولة استجداء من البيت الأبيض لأصوات الناخبين اليهود وأموالهم، بعدما أفقدتهم صدمة الحراك الطلابي الضخم ضد إسرائيل، الثقة في صرامة جو بايدن حسب قولهم.