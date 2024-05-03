أكسيوس: أعضاء بالكونغرس يبحثون مع الجنائية الدولية مذكرات اعتقال إسرائيليين

عقد عدد من أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي من الحزبين الجمهوري والديمقراطي اجتماعا افتراضيا -أول أمس الأربعاء- مع كبار المسؤولين في المحكمة الجنائية الدولية للتعبير عن قلقهم بشأن احتمال إصدار مذكرات اعتقال بحق قادة إسرائيليين بشأن الحرب في غزة، وفق 3 مصادر كانت حاضرة بالاجتماع أو أُطلعت على الأمر، بحسب موقع أكسيوس الأميركي.

وسبب أهمية ذلك -كما قال الموقع- هو تزايد قلق المسؤولين الإسرائيليين خلال الأسبوعين الماضيين من أن هذه المحكمة تستعد لإصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه يوآف غالانت، ورئيس أركانه هرتسي هاليفي.

وذكر الموقع الأميركي أن مسؤولين إسرائيليين قالوا إن إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة -خلال الأسابيع القليلة الماضية- أن لديها معلومات تشير إلى أن مسؤولي السلطة الفلسطينية يضغطون على المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لإصدار أوامر اعتقال ضد القادة الإسرائيليين.

وقد حذّرت الحكومة الإسرائيلية الإدارة الأميركية من أنه إذا أصدرت المحكمة مذكرات اعتقال بحق قادة إسرائيليين، فإن إسرائيل ستتخذ خطوات انتقامية ضد السلطة الفلسطينية قد تؤدي إلى انهيارها.

وقد أثيرت مسألة مذكرات الاعتقال المحتملة التي أصدرتها المحكمة خلال مكالمة هاتفية بين نتنياهو والرئيس الأميركي جو بايدن الأحد الماضي، حيث طلب نتنياهو المساعدة، حسبما أفاد أكسيوس في وقت سابق من هذا الأسبوع.

وهدد المشرعون الجمهوريون بإصدار تشريع ضد المحكمة الجنائية الدولية إذا مضت قدما في إصدار مذكرات الاعتقال التي قالت إدارة بايدن إنها تعارضها.

وألمح الموقع إلى ما قاله مسؤولون إسرائيليون من أن نتنياهو -الذي يشعر بتوتر شديد بشأن مذكرات الاعتقال المحتملة- تحدث إلى العديد من أعضاء مجلس الشيوخ من الحزبين الأيام الأخيرة وطلب منهم الضغط على المدعي العام للجنائية الدولية لعدم المضي قدما في إصدار مذكرات الاعتقال. وأضاف أن تواصل نتنياهو مع أعضاء مجلس الشيوخ أبلِغ عنه لأول مرة على أحد المواقع الإسرائيلية.

ولم تكشف مصادر -مطلعة على الاجتماع بين أعضاء مجلس الشيوخ وكبار مسؤولي المحكمة الجنائية- عن هوية هؤلاء المجتمعين، قائلة إن الاجتماع كان سريا.