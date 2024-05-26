فيديو.. إخطارات إسرائيلية بهدم عشرات المنشآت الفلسطينية بالقدس

القدس المحتلة- قالت محافظة القدس، اليوم الأحد، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي أصدرت إخطارات بهدم عشرات المتاجر والمنشآت الفلسطينية في بلدة الرام شمال شرق المدينة المقدسة المحتلة.

وذكرت المحافظة أن "مجزرة هدم كبيرة تنتظر عشرات المحال (المتاجر) في منطقة الرام (..) خاصة المحال الموازية للشارع الرئيسي المؤدي إلى حاجز جبع".

وأشارت إلى أن هدف الهدم توسيع الشارع الواصل بين دوار أبو الشهيد قرب حاجز قلنديا العسكري الإسرائيلي الذي يربط القدس بمدينة رام الله، حتى حاجز جبع الاحتلالي شمال شرق القدس.

الجزيرة نت تجولت في الشارع المنوي توسيعه، والتقت عددا من أصحاب المنشآت التجارية المخطرة بالهدم.

يقول محمد العموري وهو صاحب متجر لحوم مخطر بالهدم "فوجئنا صباح اليوم بأن الجيش (الإسرائيلي) يسلمنا أوامر هدم لهذه المنطقة كلها (..) مع أن أعمالنا لا تشكل أي ضرر على الشارع".

بينما يقول تامر الحلواني، صاحب كراج مهدد بالهدم أيضا، إن قرار الهدم يطال عشرات المحلات التجارية بعضها مبني منذ 20 عاما، بعيدا عن القانون والعدل" مشيرا إلى وجود بدائل خالية من المباني لإقامة الشارع الذي يدور الحديث عنه.