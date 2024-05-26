صحيفة روسية تحذر الناتو من مواجهة مباشرة مع موسكو في أوكرانيا

حذرت صحيفة "غازيتا" الروسية من تحول الحرب في أوكرانيا إلى حرب نووية بين موسكو والغرب، متسائلة عن ترديد الغرب يوميا عما يسميه "الهزيمة الإستراتيجية" لروسيا.

ونقلت الصحيفة في تقرير كتبه محررها للشؤون العسكرية العقيد المتقاعد ميخائيل خودارينوك تصريحات لرئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان قال فيها إن أوروبا تستعد للانخراط أكثر في صراع مع روسيا، وإن مجموعات عمل داخل مقرات حلف الناتو في بروكسل تنكب على إيجاد طرق للمشاركة في الحرب في أوكرانيا.

وتساءل خودارينوك عما إذا كان حلف الناتو سيسلك مسار التصادم المباشر مع موسكو بدخول قواته المسلحة إلى ميدان الحرب في أوكرانيا.

غير مرجح

وأجاب بأن ذلك غير مرجح في الوقت الحالي، لأنه سينقل الصراع المسلح بشكل فوري من عملية عسكرية خاصة في منطقة محددة إلى مرحلة الصراع بالصواريخ النووية، وهو أمر حذرت منه موسكو مرات عديدة الولايات المتحدة وباقي دول حلف الناتو.

ويرى الكاتب أن مسؤولي الدول الغربية، عوض الانخراط فيما سماه "الهراء" ولجان العمل التي تحدث عنها أوربان، كان أولى بهم أن يقدموا تفسيرا مفصلا لرؤيتهم لما يسمونه "الهزيمة الإستراتيجية لروسيا"، و"هو الشعار الذي يتم ترديده بشكل شبه يومي منذ فبراير/شباط 2022".

وأضاف أن هذا الشعار يطرح تساؤلات وجب عليهم الإجابة عنها، مثل كيف ستبدو هذه الهزيمة الإستراتيجية، وكيف ستكون بنية النظام الدولي بعد الحرب، وكيف سيملأ الغرب الفراغ الجيوسياسي الذي ستخلقه الهزيمة الروسية المفترضة؟