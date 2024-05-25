نيوزويك: خريطة تظهر الدول التي قد يُمنع نتنياهو من زيارتها

تسعى المحكمة الجنائية الدولية إلى إصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ورئيس حركة المقاومة الإسلامية (حماس) يحيى السنوار في غزة بسبب أفعالهما في الحرب الإسرائيلية المستمرة.

وستنظر لجنة من المحكمة الجنائية الدولية في طلب المدعي العام كريم أحمد خان لإصدار مذكرات الاعتقال، والتي تشمل أيضًا وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، بالإضافة إلى اثنين آخرين من كبار قادة حماس، محمد دياب إبراهيم المصري، المعروف باسم محمد الضيف، وكذلك إسماعيل هنية.

وتضمنت التهم الموجهة إلى نتنياهو وغالانت "التسبب في الإبادة، والتسبب في المجاعة كوسيلة من وسائل الحرب، بما في ذلك حرمان إمدادات الإغاثة الإنسانية، واستهداف المدنيين عمدا في الصراع".

وإذا وافقت اللجنة على طلب خان وأصدرت مذكرات اعتقال، فإن 124 دولة وقعت على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ستكون ملزمة باعتقال الرجال وتسليمهم إلى لاهاي بهولندا، إذا سافروا دوليا.

وهناك استثناءات رئيسية للمعاهدة، بما في ذلك دول إسرائيل والولايات المتحدة وروسيا. ومع ذلك، فقد وقع بعض أقرب حلفاء إسرائيل، بما في ذلك ألمانيا والمملكة المتحدة، على نظام روما الأساسي، الذي تبنته المحكمة الجنائية الدولية في عام 1998 ودخل حيز التنفيذ في عام 2002.

وفيما يلي خريطة توضح الدول الملزمة، وغير الملزمة، باعتقال وتسليم نتنياهو إذا صدرت مذكرة اعتقال ضده :